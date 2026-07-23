Кому в Твери отключат горячую воду с 27 и 28 июля

Проверьте, нет ли вашего адреса в списке. Фото: Олег ХАДАЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Твери грядет этапы сезонных гидравлических испытаний и плановых ремонтов на теплосетях на очередном ряде улиц города. Публикуем адреса жилых домов в областной столице, где в связи с этим на три недели отключат горячую воду. Очередной этап отключений - с 27 и 28 июля. Согласно графику ресурсоснабжающей компании - ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» - пропасть горячая вода в кранах должна в 10 часов утра установленного дня, а вернуться - в 9 часов утра.

КОМУ В ТВЕРИ ОТКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ С 27 ИЮЛЯ ПО 16 АВГУСТА

МАМУЛИНО И БРУСИЛОВО

Георгиевская ул., 2/4, 8, 10, 14, 16, 20/3;

Дружинная ул., 10, 14, 16, 18;

Ильи Касьянова, ул. 3, 15;

Марии Смирновой ул., 1, 3, 5, 7, 9;

Оснабрюкская ул., 7/2, 9к.1, 9к.2, 9к.3, 11, 13, 15, 17, 19, 21к.1, 21к.2, 21к.3, 22, 23/1, 24, 25к.1, 25к.2, 26, 27к.1, 27к.2, 30, 32, 34, 36.

КОМУ В ТВЕРИ ОТКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ С 28 ИЮЛЯ ПО 18 АВГУСТА

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

1-й Вагонников пер., 2, 43;

1-я Вагонников ул., 46;

2-я Красина ул., 68, 72, 74, 76, 80, 82;

Артюхиной ул., 11к1, 11к2, 11к3, 11к4, 15, 15А, 15Б, 15В, 15Г, 15Г, 15д, 24к1, 24к3, 24к4, 24к5, 26, 32;

Луначарского ул., 26, 30, 32, 32к1, 32к2, 34, 36;

Молодежный б-р, 6к1, 6к2, 6к3, 8, 8к1, 8к2, 12, 14, 16;

Паши Савельевой ул., 6, 6к1, 6к2, 10, 14, 33к1, 33к2, 35к1, 35к2, 35к4, 37к1, 37к6, 39к1, 39к3, 39к4, 39к5, 48, 48к1, 48к2, 52, 52к1, 52к2, 52к4;

Седова ул., 55, 57;

Фрунзе ул., 2, 4, 6, 8к1, 8к2, 10, 12, 14, 16, 20, 24;

Хромова ул., 17, 19, 21, 23, 23к1, 23к2, 27, 27 к2, 27к1, 29, 31;

Цветочная ул., 2, 4, 6.

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

Вагжанова ул., 1, 3, 4, 5, 5а, 8, 10, 12, 16;

Вагжановский пер., 2, 6, 9, 14;

Вокзальная ул., 4, 5, 5к1, 6, 8, 12/22, 16;

Гагарина пл., 2;

Индустриальная ул., 2, 13а;

Малая Самара ул., 2, 7, 9, 9к1;

Московская ул., 1, 10, 24к1, 24к2, 24к3, 76, 78, 80, 82, 86а, 95/14, 99, 111;

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Андрея Дементьева ул., 23, 36/38, 37, 39, 48, 50;

Вольного Новгорода ул., 1, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19к1, 19к2, 21, 23;

Крылова ул., 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 22, 26, 28, 29/40, 30;

Медниковская ул., 24;

Михаила Тверского пл., 1, 4, 5;

Новоторжская ул., 22, 22а, 22к1;

Пушкинская ул., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 20, 22;

Радищева б-р, 47, 49;

Рыбацкая ул., 1/48, 3, 4, 42, 44;

Салтыкова-Щедрина ул., 44;

Серебряная ул., 3, 5, 7;

Симеоновская ул., 87, 89;

Смоленский пер., 8, 8к1, 8к2;

Советская ул., 9, 15, 17, 19, 23кБ, 25, 27, 29, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 54к2, 56к1, 56к2, 60, 62, 64, 64стр1;

Степана Разина наб., 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 42;

Студенческий пер., 40, 42;

Татарский пер., 29;

Тверской пр-т, 16, 18;

Чернышевского ул., 1.

НА ЗАМЕТКУ

Если вам в установленный в графике срок не включили горячее водоснабжение, можно уточнить причину по телефону горячей линии ООО «ОЭС Тверской области»: (4822) 78-00-00.

По этому же номеру, а также по телефону 34-93-84 ресурсоснабжающая компания призывает сообщать о случаях провалов грунта и выбросов горячей воды на поверхность в городе.