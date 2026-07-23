Погодка нервная: В Тверь снова идут грозы, а кое-где будет и град

Наш эксперт предупреждает, что местами возможны грозы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Счастье этим летом мы вынуждены искать явно не в жаркой погоде: где легендарный июльский зной? Однако не всё так плохо, считает доктор географических наук, председатель Тверского регионального отделения Русского географического общества, проректор МИИГАиК Наталья Сердитова:

- «Огуречные» дождики - тоже хорошо, - подбадривает наш эксперт.

Собственно, о дождиках. В пятницу и субботу - ура! - мы их не ждём. Эти дни будут вполне ничего. 24 июля с утра выглянет солнышко, в течение дня переменная облачность, +22. Ветер северных направлений, но несильный.

В ночь на субботу +14. В субботу днём ещё на градус теплее, чем в пятницу: +23. Переменная облачность с солнышком. Ветер 2 метра в секунду с порывами до 6 метров.

Следующей ночью +15.

В воскресенье вообще красота: +25. Но в этот день кое-где возможны дожди. Неустойчивый характер погоды - главная черта этого лета - возвращается. Ветер по-прежнему северный и дуть будет немного сильнее.

Ночью на понедельник +16.

Рабочая неделя начнётся с ливней: к нам подходит холодный циклональный атмосферный фронт.

- Местами возможны грозы, а кое-где и с градом! - предупреждает Наталья Сердитова.

На термометрах в первый рабочий день будет +21, ветер северных направлений, 3 метра в секунду с порывами до 6 метров.

Ночь довольно тёплая для такой погоды: +16.

Во вторник неустойчивая погода сохранится: и солнце будет, и дожди. За окном +23, ветер поменяет направление на западное и юго-западное.

Следующей ночью +15.

- В среду и четверг будет прохладно, как в понедельник. +21 днём и +15 ночью. Ветер западный и северо-западный, в четверг - сильный, семь метров в секунду с порывами до девяти метров. Как видится сегодня, характер погоды в этот день может поменяться: снова возможны сильные ливневые осадки.

- Но главное, чтобы к выходным погода наладилась! - говорит Наталья Сердитова. - Несмотря на все погодные перипетии, температура каждый день держится выше +20, а значит, лето продолжается!