Виталий Королев встретился с общественностью Рамешковского округа и сообщил о позитивных решениях

Встреча прошла в уютной обстановке за чаем, так сказать. Фото: ПТО.

Большую часть дня 22 июля глава региона Виталий Королев провел в Рамешковском округе. В ходе своей рабочей поездки руководитель области встретился с представителями общественности муниципалитета, обсудил с ними актуальные для их родной земли вопросы, сообщил о позитивных решениях.

«У округа хорошие перспективы, он успешно развивается. Моя задача, как руководителя области, – улучшить жизнь в округе и в регионе в целом. Стараемся все инициативы реализовывать в конкретных делах, – отметил в начале встречи Виталий Королев. – Наш Президент Владимир Владимирович Путин сказал, что нужно поменьше сидеть в кабинетах – надо ехать и разговаривать с людьми, встречаться с ними, слушать и решать их вопросы».

Одной из главных тем обсуждения стало образование. Глава региона как раз перед встречей побывал в Рамешковской средней школе. Там учится более 600 ребят (свыше 61% всех детей в округе). В последние годы в школе на областные средства отремонтирован фасад здания, установлено мини-футбольное поле, смонтированы систем оповещения, а за счет местного бюджета проведен ремонт первого этажа, переоснащение классов учебным оборудованием и мебелью.

Глава региона в спортзале школы был задумчив. Фото: ПТО.

Школу продолжат обновлять. Виталий Королев дал поручение отремонтировать спортзал и кабинеты на втором этаже. А также поставил задачу проработать вопрос ремонта крыши здания.

Школьный спортзал отремонтируют. Фото: ПТО.

Все работы планируется проводить поэтапно, чтобы обойтись без прерывания учебного процесса, уточнила пресс-служба областного правительства.

Также Виталий Королев сообщил, что школе поставят новый автобус для перевозки детей. Это важно для округа, ведь в этой школе учатся ребята не только из Рамешек, но и из 30 окрестных сел и деревень.

Глава региона оценил условия обучения в школе в Рамешках Фото: ПТО.

По вопросу развития здравоохранения в округе глава региона сообщил о решениях по ремонту Кушалинской врачебной амбулатории в этом году, а в 2027-м – по установке ФАПа в деревне Лядины. Кроме того, местной больнице передадут новый автомобиль скорой помощи. Это будет сделано в рамках запланированного обновления медицинского автопарка в Верхневолжье Виталием Королевым совместно с депутатом Госдумы, председателем координационного совета АНО «Евразия» Алёной Аршиновой.

Для решения кадрового вопроса в медицине на Рамешки также распространяется программа «Земский доктор», причем муниципалитет готов компенсировать приезжающим молодым специалистам-медикам проезд и оплату жилья. Однако дефицит кадров есть - Рамешковской ЦРБ не хватает узкопрофильных врачей, в том числе офтальмолога, гинеколога и хирурга.

Виталий Королев отметил, что надо усовершенствовать систему распределения студентов-целевиков послу учебы так, чтобы они приезжали после получения диплома работать в больницах своих родных территорий.

Глава региона также сообщил о разработке областной программы по благоустройству «Мой двор» и призвал местных жителей делиться предложениями по тому, какие дворы в первую очередь нужно преобразить.

На встрече обсудили и вопрос из сферы ЖКХ. Виталий Королев сообщил, что принял решение о поэтапной модернизации системы водоотведения в Рамешках. Отметил при этом, что надо проработать отдельную программу по обновлению систем водоснабжения для всех муниципалитетов региона.

На встрече представители местной общественности поблагодарили Виталия Королева за поддержку их инициативы установить в округе памятник герою Отечественной войны 1812 года и поэту Федору Глинке в округе. Это запланировано сделать в честь 240-летия со дня его рождения. К слову, судьба поэта была связана с этой землей через жену — у нее там было родовое имение. Ранее сообщалось, что проект памятника в виде бюста уже готов.