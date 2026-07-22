Девочка-роллер из Твери стала первой участницей конкурса «Спасибо, тренер!»

Конкурсные работы принимаются до 25 сентября 2026 г.

«Спасибо моим тренерам Виктории и Денису – без них я бы точно не добилась того, что умею сейчас. Виктория всегда так здорово всё объясняет, даже если что-то совсем не получается: она умеет найти такие слова, что сразу хочется попробовать ещё раз. А Денис заряжает своей энергией – с ним любая сложная штука кажется не такой уж страшной, будто и правда всё по плечу. Они не просто показывают, как делать, а ещё и верят в нас, и от этого стараешься изо всех сил», – написала в своем конкурсном сочинении Валерия.

Роллеры – это целая культура

По традиции 2 июля – в Международный день спортивного журналиста и день рождения портала «Твериспорт» – стартовал прием работ на ежегодный конкурс сочинений и видеороликов на тему «Спасибо, тренер!».

И уже через неделю в оргкомитет на почту info@tverisport.ru (с пометкой «Спасибо, тренер!») стали поступать первые сочинения и видеоролики. Работа 10-летней воспитанницы тверского клуба «Экстрим Кидс» Валерии Ильиной, которая почти два года занимается роллер-спортом, оказалась самой первой.

Напомним, 4-й сезон конкурса «Спасибо, тренер!» посвящен 9-летию «Твериспорта» и Дню тренера, который ежегодно отмечается 30 октября. Проект проводится при поддержке комитета по физической культуре и спорту Тверской области, регионального отделения Федерации спортивных журналистов России и Олимпийского Совета Верхневолжья.

Генеральными партнерами конкурса выступили:

— Клуб «Валдай» – это функциональное многоборье, многоборье ГТО, перетягивание каната, единоборства. Детские и взрослые группы. Шесть залов в Твери: Южный, Юность, Пролетарка.

— Визовое агентство Visanews2u – ваши надежные эксперты в области визового сопровождения. Поможем в получении виз в Европу, США, Канаду, Великобританию, Австралию, Японию.

— Интерактивный парк Wow Land – это праздник, который ваш ребёнок будет вспоминать весь год! Мы организуем незабываемый день рождения или выпускной: с любимыми героями, захватывающими квестами и морем сюрпризов.

— ТХК «Патриот» – больше, чем команда! Это единство школ и институтов, детей и взрослых, объединённых любовью к хоккею. Приходи болеть за своих — вместе мы сильнее!

— Клиника Эксперт Дети – медицинские услуги для детей от 0 лет. Узкие специалисты, вызов врача на дом, диагностика, анализы, медосмотры и справки, стоматология. Заботимся о вас и ваших детях без стресса и очередей.

— Воркаут-центры «ВЫСОТА» — официальная площадка Федерации воздушно-силовой атлетики в Тверской области. Наши направления: воркаут, ниндзя-спорт, паркур.

В нашей стране, начиная с советских времен, тренер всегда был наставником и педагогом. Исходя из этого, и сформулированы требования к конкурсным работам.

ПОЛНОСТЬЮ ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ по этой ссылке.

Конкурсные работы принимаются по электронной почте до 25 сентября (включительно) на адрес: info@tverisport.ru с пометкой «Спасибо, тренер!».

Обладатели Гран-при и лауреаты среди авторов сочинений определяются в трех возрастных группах:

– младшая (2016 год рождения и младше);

– средняя (2015 – 2010 года рождения);

– старшая (2009 год рождения и старше).

Среди авторов видеороликов определяется один обладатель Гран-при и не менее двух лауреатов.

Церемонию награждения намечено провести в конце октября 2026 года на официальном мероприятии, посвященном Дню тренера.

Победителей и призеров ждут ценные подарки, дипломы и призы.

Лучшие работы будут также опубликованы на портале Tverisport.ru и в наших социальных сетях.

В 2026 году конкурс «Спасибо, тренер» получил признание на федеральном уровне: по итогам всероссийского конкурса «Ты в игре» вошел в ТОП-10 лучших проектов в номинации «Медиа».

Как проходила церемония награждения победителей и лауреатов в прошлом году, можно посмотреть здесь, а также здесь.

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