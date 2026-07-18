Трамваи и улицы прошлого, оживлённые ИИ: Твери к Дню города подарили мини-фильм

Фильм автор приурочил к дню рождения Твери. Фото: Кадр из видео

Отказался бы кто-то прогуляться по улицам нашего города, какими они были в конце XIX - середине XX века? В сети можно найти достаточно фото тех времён. От одних веет тихим городским уютом, другие повествуют о нашей героической истории. Сегодня проникнуться этой атмосферой позволит только воображение. А в помощь ему - мини-фильм, который сделал в соавторстве с искусственным интеллектом Олег Зинченко - известный тверской журналист, бывший редактор тверской «Комсомолки» и активный гражданин нашего города.

Фильм о Твери прошлого так и называется «Тверь. Е-прошлое» 0+ (Е - как символ интернета и цифровых технологий). Смонтирован он из оживлённых ИИ архивных фото. Видеодорожка сопровождается звуками города.

- Зачем? Решил сделать фильм. Именно небольшой фильм с привлечением искусственного интеллекта. Но, чтобы это не было кино ради кино, приурочил его ко Дню города, - рассказал «КП»-Тверь» Олег Зинченко. - Во-первых, это для меня эксперимент. Во-вторых, законченное полотно с ИИ на основе исторических фотографий никто не делал.

Хоть фильм и длится всего 2 минуты 48 секунд, без сюжета никак, говорит автор. Задумка была такова:

- Решил пройти по линии «город, который мы потеряли». И главными героями здесь стали трамваи и улицы. В первом кадре, например, площадь Михаила Тверского. Точка съёмки - от здания правительства. Видны Дом народного творчества, Новоторжская, Советская (конечно, современные названия). Вообще, Советская часто в кадре мелькает. Любили фотографы её снимать. Ещё важно было голос города дать послушать. Поэтому и здесь солируют трамваи. Красивые трамваи, словно игрушечные... Теперь таких нет. А у нас вообще больше их нет.

В фильме есть горсад без колеса обозрения. Стрелка Тверцы и Волги, где когда-то простирались белоснежные стены Отроч монастыря. А вот и речной вокзал, на долгие годы ставший одним из самых ярких тверских символов. Городской шум вдруг перекрывает перезвон колоколов на колокольне ещё не разрушенного Спасо-Преображенского собора. Ну и, конечно, вот они - те самые трамвайчики, бегут-гремят: красивые, словно леденцы, деревянные вагончики серии «Х/М».

Кстати, есть в фильме и ляпы (баги и ИИ-галлюцинации). Пока искусственный интеллект ещё не настолько продвинут, чтобы их запросто избегать. Посмотрите сами - найдёте ли? Убирать ляпы автор не стал намеренно: всё-таки совместное с машинным разумом творчество, соавторство, пусть будут. Да и основной посыл был не в том, чтобы показать возможности новых технологий.

- Захотелось в моей короткометражке передать, что нам надо беречь свой город, дорожить тем, что имеем, любить Тверь, - говорит Олег Зинченко. - С праздником!