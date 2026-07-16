Принцип золотого часа и кто чаще виноват: Как в Тверской области борются с ДТП на перекрестках

В прошлом году на перекрестках в нашем регионе произошло 427 ДТП. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В нашей стране, в том числе и у нас в Верхневолжье, немалая часть ДТП происходит на перекрестках. Последствия таких аварий часто бывают тяжелыми, люди травмируются, гибнут. На эту тему в областной Госавтоинспекции 15 июля организовали пресс-конференцию. Повод был: Тверская область вошла в перечень регионов, охваченных социальной кампанией «Продвижение безопасности», фокус которой в этом году направлен как раз на профилактику ДТП на пересечении дорог.

В ходе пресс-конференции информацией поделились представители областного управления Госавтоинспекции, Минтранса, Минздрава и Минобразования региона, а также компании «Продвижение безопасности».

На пресс-конференции информацией делились представители Госавтоинспекции, областных министерств и куратор соцкомпании. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

ПРО ДТП

За пять месяцев 2026 года - с января по июнь - на перекрестках в Тверской области произошло 126 таких ДТП, и это меньше почти на 15%, чем за аналогичный период 2025-го. При этом в январе - мае травмы из-за аварий на перекрестках в регионе получили 169 человек, шестеро погибли.

Основная масса ДТП произошла на «зебрах» без светофоров. На регулируемых перекрестках случилось всего 36 происшествий, но и в них есть погибшие - двое, плюс 52 человека получили травмы. При переходе перекрестков пешеходы 30 раз были сбиты, в итоге двое погибли, а 29 пострадали. С велосипедистами зафиксировано пять аварий, к счастью, без погибших. С теми, кто ездит на электросамокатах и других СИМ, ДТП, о чудо, за пять месяцев этого года на перекрестках не зарегистрированы.

За весь 2025 год на перекрестках Верхневолжья произошло 427 ДТП с 34 погибшими и 591 травмированным участником.

Причем по данным Госавтоинспекции, в подавляющем большинстве случаев - около 95% - виновниками аварий на перекрестках становятся водители.

ПРО СВЕТОФОРЫ И КАМЕРЫ

Минтранс сообщил о том, что делается для повышения безопасности на перекрестках.

Так, в регионе за год стационарное освещение установлено на более чем 5000 погонных метров ранее плохо освещаемых или вообще темных пересечениях дорог. Установлено 22 светофора, более 2000 дорожных знаков, почти 1500 погонных метров ограждений.

39 муниципалитетам в 2025-м выделены региональные субсидии на установку светофоров на переходах, на разметку и т. д. В этом году эта работа продолжается.

Еще один инструмент - камеры автоматической фото- и видеофиксации. На сегодня их на дорогах региона 153.

Отдельно про Тверь. В областном центре на сегодня имеется уже 51 умный светофор, 44 пункта учета интенсивности движения.

ПРОФИЛАКТИКА В ШКОЛАХ И ДЕТСАДАХ

В сфере образования у нас для профилактики детского травматизма на дорогах принята практика маршрутов «дом - школа - дом». Они ежегодного разрабатываются для каждой образовательной организации с указанием перекрестков и других потенциально опасных мест. Это проговаривается с учениками. Для подростков, которые любят ходить с натянутыми на голову капюшонами и в наушниках, проводится специальная акция. Перед «зебрами» на асфальт наносится слово «стоп». Зачем? Чтобы они увидели и сконцентрировались.

Также в школах и детсадах проводятся профилактические занятия по правилам безопасности дорожного движения. Раздаются светоотражающие элементы.

В некоторых образовательных организациях применяются мобильные дорожные городки для отработки детьми правильного поведения на дорогах.

МЕДПОМОЩЬ И ТРАВМЫ

В регионе принята трехуровневая система медпомощи пострадавшим на дорогах. К учреждениям первого уровня, куда из местных больниц или сразу с места ДТП доставляются пострадавшие, относятся областная клиническая больница скорой помощи, куда везут взрослых, и детская областная клиническая больница. Туда в случае необходимости из травматологических отделений ЦРБ эвакуируют на каретах скорой или при помощи санавиации.

Есть правило золотого часа. Это медицинский принцип, суть которого следующая: если пострадавшему удается оказать медицинскую помощь в течение часа, то шансы спасти его и минимизировать осложнения от травм сильно увеличиваются. На основе данного принципа построена система экстренного реагирования и в нашем регионе. Для этого при больницах в округах и в Твери организованы и действуют травматологические центры. Плюс тут предполагается использование вертолетов санавиации.

Какие травмы распространены в результате ДТП на перекрестках? По информации от Минздрава региона, это чаще всего переломы рук и ног, поясничного отдела позвоночника. В детском возрасте среди тяжелых травм характерны разрывы различных органов брюшной полости. Чаще всего благодаря врачам нашей ДОКБ дети восстанавливаются.

СОЦКАМПАНИЯ

Всероссийская социальная кампания «Продвижение безопасности» с фокусом на перекрестки охватывает 40 регионов, в том числе наш. Кто организует? Инициатор - Госавтоинспекция МВД России при поддержке федеральных министерств.

Что запланировано в рамках кампании:

- включение тематики безопасности в программы фестивалей и других массовых событий, в том числе работа волонтеров с необходимыми информационными атрибутами;

- занятия в образовательных организациях - от детских садов до автошкол;

- конкурсы для старшеклассников (14-18 лет), в том числе всероссийский конкурс видеоконтента о безопасном поведении на дороге, а для взрослых - конкурс на сайте и в эфире «Авторадио» (с призами в виде айфонов);

- на городских массовых мероприятиях - установка демонстрационных стендов с аудиовизуальным контентом по правилам дорожного движения на перекрестках.

Основной фокус кампания делает на пешеходах, особенно детях и подростках, а также на будущих водителях. Но и действующие водители вниманием обделены не будут.