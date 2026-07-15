На сыворотке - сытно, да и на водице сгодится! Рецепты необычной окрошки от тверской карелки

Все окрошки хороши - выбирай на вкус! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Что может быть проще окрошки! Однако рецепт этого незамысловатого супчика, пожалуй, самый дискуссионный. Даже оливье и маринаду для шашлыка фору даст. Спорят о холодной окрошке жарко. На квасе или кефире? А может, на минералочке? С горчицей или хреном? С колбасой или без? Мы же считаем, что все окрошки хороши, и чем больше рецептов, тем лучше. Настоящий кладезь - рецепты национальные. Воспоминаниями о том, как готовили окрошку тверские карелы, поделилась с нашей редакцией карелка из Лихославльского округа Софья Николаевна Григорьева.

Вуаша на сыворотке

- Окрошку и другие похожие на неё холодные супы ели в основном во время сенокоса. Работы очень много, а такой суп - быстро и хорошо. Окрошка на карельском зовётся vuaša [вуаша]. Делали её на молочной сыворотке, она на карельском называется hera [хера]. Клали в окрошку варёную картошку, морковь, огурец, колбаску, зелень. Да, вообще, что было, то и клали, - говорит Софья Григорьева.

Софья Николаевна - карелка из Лихославльского округа. Фото: личный архив Софьи Григорьевой

Тверская карелка припоминает, что строгого рецепта, наверное, и не было. Можно яйца положить, если имеются, можно и редиску - как в русской окрошке. Да всё, что есть дома и на огороде, в этот супчик сгодится.

Мурчовка на воде

А ещё часто ела в детстве Софья Григорьева мурчовку (или мурцовку, этот суп ещё так называют). Тоже вроде окрошка, но уже необычная, похожая больше на тюрю.

- На холодной кипячёной воде её нужно делать. Прямо из холодильника берите! В тарелку растительного масла пару ложек добавьте, соли по вкусу. И обязательно хлеб. Хлеб любой, какой любите. Можно чёрный, можно белый. Главное - накрошить его мелкими кусочками. Сюда же - картофель варёный. Мясо тоже можно, если хотите. И по вкусу любой зелени и лука: зелёного или репку, любого. Тоже накрошить, - рассказывает тверская карелка.

В такой суп для вкуса и сытности можно положить творог или сметану.

- Помню, всегда у нас на столе разные банки стояли. Кто-то сметану кладёт, а масло не кладёт. Кто-то, наоборот, только масло, - продолжает Софья Николаевна.

А ещё мурчовку можно сделать не на холодной воде, а на молоке. Совсем другой суп получится.

- Я в детстве любила на молоке. Туда и сахара можно добавить! Я так и делала, сластёна была, - улыбается Софья Григорьева.

НА ЗАМЕТКУ

Софья Григорьева поделилась с «КП»-Тверь» ещё одним интересным летним рецептом. Итак, освежаемся по-карельски:

- собираем молодые листочки крапивы (верхушки);

- наполняем ими одну треть стеклянной банки;

- добавляем три столовые ложки мёда;

- заливаем водой (лучше всего родниковой);

- оставляем под марлей на два дня на солнышке - бродить.

Когда листики крапивы поднимутся кверху, их нужно вытащить. А оставшуюся жидкость можно пить. Довольно освежающий крапивный лимонад (или квас?) получается.