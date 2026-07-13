Кому в Твери отключат горячую воду с 14 и 20 июля

Еще часть улиц останутся без горячего водоснабжения. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Твери наступают очередные этапы сезонных гидравлических испытаний и плановых ремонтов на теплосетях. Публикуем адреса жилых домов в областной столице, где в связи с этим на три недели отключат горячую воду. Очередной этап отключений - с 14 и 20 июля. Согласно графику ресурсоснабжающей компании - ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» - пропасть горячая вода в кранах должна в 10:00 установленного дня, а вернуться - в 9:00.

КОМУ В ТВЕРИ ОТКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ С 14 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТА

Московский район

15 лет Октября ул., 46а, 48/15, 50, 51/18, 52, 52, 52 к. 1, 52 к. 1, 54/62, 56, 57/37, 58 к. 1, 58 к. 2, 60, 61/64, 62 к. 1, 62 к. 2, 63 к. 1, 63 к. 2, 64/23;

Богданова ул., 10 к. 2, 22 к. 1, 22 к. 2, 24 к. 1, 24 к. 2, 26/17, 27, 29, 31, 33/15, 34;

Волоколамский пр-т, 2, 4, 6, 8, 15 к. 2, 19/2, 21, 23, 25/19, 25 к. 1, 27/2, 27 к. 1, 29;

Победы пр-т, 1/16, 2а, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7 к. 2, 7 к. 3, 7 к. 4, 7 к. 5, 8, 10, 11, 11а (кафе), 12, 12а, 18, 22/15, 24 к. 1, 24 к. 2, 26, 28 к. 1, 28 к. 2, 30/17, 32/3, 34, 36/46;

Склизкова ул., 2, 4, 6, 8, 10, 19/25, 23, 27, 27 к. 2, 29, 31, 33, 35, 44, 50, 52, 54/25, 56/20, 58, 60, 66, 68;

Тамары Ильиной ул., 1/17, 1б, 3 к. 1, 3 к. 2, 6/15, 7 к. 1, 7 к. 2, 9/19, 11/12, 14;

Терещенко ул., 5/25, 13, 17, 24, 26, 28, 32/14, 34, 36, 38;

Фадеева ул., 26 к. 1, 26 к. 2, 28 к. 1, 28 к. 2, 32, 34 к. 1, 34 к. 2, 36 к. 1, 36 к. 2, 38 к. 1, 38 к. 2.

Пролетарский район

Академическая ул., 10, 20, 22;

Академический пр-д, 16;

Бориса Полевого ул., 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10/11, 11, 12/12, 13, 14, 17, 19, 21;

Двор Пролетарки, 6;

Дзержинского ул., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;

Зои Космодемьянской ул., 1, 3, 6, 8;

Инициативная ул., 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9/9, 10/11, 10/7, 12, 12/8, 13, 14;

Ленина пр-т, 7/7, 15/4, 17/3, 19/4, 27, 27/3, 33/1, 33а, 37, 39, 41, 43, 43а;

Лизы Чайкиной ул., 1, 10;

Маршала Конева ул., 1/3, 2, 2 к. 2, 5, 5 к. 1, 5 к. 2, 6, 8, 8а, 10, 10 к. 2, 12 к. 1, 14, 14/1, 20, 73а, 73а;

Пролетарская наб., 1, 1а (МБДОУ № 31), 2, 3, 4, 5, 6, 6 к. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2;

Прядильная ул., 5, 5/9, 7, 11/6, 13;

Спортивная ул., 2/9;

Строителей ул., 4, 5/15, 6, 7/16, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 4, 9/15, 10, 10/17, 11/16, 12, 14, 15, 16, 18, 19 к. 1, 20;

Ткача ул., 2, 4, 6, 7, 8, 10, 16, 16 к. 1, 18.

Центральный район

1-я Суворова ул., 6;

Александра Попова ул., 1, 3, 5, 7;

Дарвина пр-д, 1, 2, 4 к. 1, 4 к. 2;

Ерофеева ул., 4, 6, 6а, 7, 7 к. 2, 8, 8 к. 4, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17/5, 19, 20, 21, 21а, 23;

Ипподромная ул., 7, 11/30, 16, 18 к. 2, 19, 20, 21, 22, 22а, 24;

Кайкова ул., 3, 4а, 5, 11;

Коробкова ул., 1, 2, 6;

Чайковского пр-т, 1 к. 1, 2, 4, 5 (общежитие), 6 к. 2, 6 к. 4, 7, 16, 17, 24/2б, 24а, 26, 40/2, 42, 42а, 44, 44 к. 3, 46, 62а;

Швейников пр-д, 2, 3, 4 к. 1, 4 к. 2, 6.

КОМУ В ТВЕРИ ОТКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ С 20 ИЮЛЯ ПО 10 АВГУСТА

Заволжский район

1-й Розы Люксембург пер., 6;

1-я Силикатная ул., 3, 7, 11, 13а;

2-я Осипенко ул., 4, 8, 10, 18, 20, 24;

2-я Серова ул., 2, 6, 8, 10, 12, 33;

2-я Силикатная ул., 2/21, 2 к. 2, 4, 6;

Академика Туполева ул., 101, 103, 107, 109, 112/24, 113, 115, 116, 116 к. 2, 116 к. 3, 118;

Алексея Томского ул., 4, 6/2, 8/1, 12, 14;

Малый Заводской пр-д, 12;

Маяковского ул., 44, 48;

Пржевальского ул., 14/50, 18/8, 55, 55а, 57, 58, 58 к. 1, 59, 60, 61, 62, 64, 64 к. 1, 66, 66 к. 1, 68, 70;

Розы Люксембург ул., 96, 98, 100, 102.

НА ЗАМЕТКУ

Если вам вовремя не включили горячее водоснабжение, можно уточнить причину по телефону горячей линии ООО «ОЭС Тверской области»: (4822) 78-00-00.

По этому же номеру, а также по телефону 34-93-84 ресурсоснабжающая компания призывает сообщать о случаях провалов грунта и выхода горячей воды на поверхность в городе.