Александр Новак и Виталий Королев отметили вклад тверского предприятия в развитие экономики

ООО «ТверьКанатДор» в Конаковском округе. Фото: ПТО

10 июля в Тверской области находится с рабочей поездкой заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

В числе точек его пребывания одно из ведущих предприятий Верхневолжья – ООО «ТверьКанатДор» в Конаковском округе. Вице-премьер РФ посетил его совместно с главой Тверского региона Виталием Королевым и депутатом Госдумы РФ Алёной Аршиновой.

ПРО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

«ТверьКанатДор» – это первый в России завод полного цикла по производству современных скоростных высокопроизводительных канатно-транспортных систем. Объем выпускаемой продукции составляет 15 канатных дорог ежегодно.

Предприятие имеет современное оборудование, хорошие мощности: уже полностью импортозаместило производство тяговых канатов. Высокие гости побывали в цехах сборки подвижного состава и станционного оборудования, на участке покраски, в цехе токарно-фрезерных станков с ЧПУ, в лаборатории для испытания канатных дорог.

Вице-премьер РФ дал высокую оценку уникальной продукции предприятия. К примеру, автоматические зажимы для канатных дорог, которые изготавливают на ООО «ТверьКанатДор», выпускают всего лишь четыре производителя в мире, включая тверское предприятие.

Гости прошли по цехам предприятия. Фото ПТО

ПРО ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Работа предприятия и перспективы, связанные с ним, стали предметом обсуждения на двусторонней встрече Александра Новака и Виталия Королева. Ее основной темой были ключевые векторы совместной работы регионального и федерального Правительства в сфере развития экономики.

Александр Новак назвал «ТверьКанатДор» одним из предприятий, которое является стратегически важным для нашей страны.

«Хочу поблагодарить региональное руководство за то, что такие инвестиционные проекты реализуются. В целом у региона большой потенциал. Я уверен, что те вопросы, которые сейчас есть по дальнейшей газификации, улучшению работы электросетевого хозяйства – то, что мы обсуждали, – будут быстрее решаться, учитывая Ваш предыдущий опыт работы», – подчеркнул Александр Новак.

Двусторонняя встреча Александра Новака и Виталия Королева. Фото: ПТО

ПРО ЛЬГОТЫ И ИНВЕСТИЦИИ

Глава Тверской области поблагодарил вице-премьера РФ за внимание к Верхневолжью и большую поддержку в реализации проектов развития региона. Речь идет об укреплении промышленного потенциала, газификации, модернизации теплоэнергетического комплекса, электроснабжения.

Виталий Королев отметил, что развитие промышленности в Тверской области является приоритетом.

«Мы работаем с федеральным Правительством и Фондом развития промышленности РФ, постоянно получаем средства, которые доводим на льготных условиях до предприятий для развития производства. И мы видим результаты, – отметил глава Тверского региона. – Сегодня мы находимся в особой экономической зоне, где для резидентов действует целый комплекс льгот. На площадке уже разместились семь резидентов. Реализация их проектов позволит привлечь в экономику региона 10 млрд рублей и создать 1600 рабочих мест».

ПРО ТУРИЗМ И ТОПЛИВО

Александр Новак и Виталий Королев встретились с коллективом ООО «ТверьКанатДор». Говорили о направлениях развития предприятия и в целом региона. Гости отметили вклад предприятия в обеспечение необходимой продукцией отечественной отрасли туризма. Сейчас она активно развивается. Поездки по стране становятся все более востребованными среди путешественников.

Сотрудники предприятия задали немало вопросов руководителю области и вице-премьеру РФ. В том числе прозвучал вопрос о ситуации на топливном рынке. Как отметил Александр Новак, сейчас в России активно принимаются меры по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов, обеспечению загрузки мощностей производства нефтепродуктов и дополнительных объемов завоза топлива. Установлен временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива.

В том, что касается региона, отметил в свою очередь Виталий Королев, в первую очередь в полном объеме обеспечиваются нефтепродуктами специальные, экстренные, коммунальные службы.

«В силу того, что на прежнем месте работы были контакты с крупнейшими вертикально интегрированными нефтяными компаниями, нам удается сохранить стабильность по снабжению федеральных трасс», – пояснил Виталий Королев.

В округах, где отсутствуют вертикально интегрированные компании, находят другие пути. Ведется адресная работа: направляются индивидуальные объемы топлива, стимулируется приобретение ресурсов на биржевых торгах. Координацию этих мер обеспечивают профильные ведомства и штабы.