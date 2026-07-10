Бег без перерывов: Дмитрий Петровский о Беговом центре ВФЛА в Твери

Фото: пресс-служба ВФЛА

При этом одной из главных проблем по-прежнему остается нехватка современной спортивной инфраструктуры. Чтобы сделать занятия бегом доступнее, Всероссийская федерация легкой атлетики совместно с АНО «Евразия» реализуют масштабный проект по созданию сети бесплатных Беговых центров в 23 городах России. Один из них должен появиться в Твери.

Амбассадор проекта, многократный чемпион по марафону, победитель и призер всероссийских трейлов и ультратрейлов Дмитрий Петровский рассказал, чего сегодня не хватает тверским бегунам, зачем городу новый центр и какие возможности он откроет для спортсменов разного уровня.

Фото: Петровская Элла

— Что лично для вас значит бег и почему вы решили стать амбассадором этого проекта?

— Для меня бег — это не просто спорт, а уже практически смысл жизни. Я сам тренер и основатель школы бега TVER RUN LAB, и вся моя деятельность направлена на развитие бегового движения в Твери.

— Расскажите подробнее, что из себя представляет Беговой центр?

— Это современный многофункциональный круглогодичный комплекс. Внутри предусмотрены раздевалки, душевые, универсальные залы для тренировок и лекций, зоны питания, камеры хранения и многое другое.

Также рядом, на прилегающей территории, появятся беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, воркаут-зоны и площадки для отдыха. Здесь будут проходить любительские старты, мастер-классы, занятия для детей, семейные и городские спортивные мероприятия. Центр строится на набережной реки Тьмаки, а завершить работы планируют уже в этом году.

— Как сегодня развивается беговое сообщество в вашем городе? Что уже есть, а чего, на ваш взгляд, пока не хватает?

— Сообщество сейчас на взлёте! Если вспомнить Тверь 15 лет назад — у нас было буквально несколько марафонцев. Сегодня же их сотни! И с каждым годом приходит всё больше людей с самыми разными целями — кто-то за здоровьем, кто-то за спортивными результатами.

— Как вы считаете, как появление Бегового центра повлияет на местное беговое сообщество?

— Только положительно! Главный плюс — это удобство. Сейчас у нас с этим беда. Ребятам зачастую приходится переодеваться прямо в машинах, потому что на стадионах негде оставить вещи. Некоторые используют фитнес-клубы как раздевалки.

А в Беговом центре ты сможешь, например, заехать после работы, спокойно переодеться, потренироваться, а после принять душ. Такие, казалось бы, простые вещи значительно снижают барьер для занятий спортом.

Фото: пресс-служба ВФЛА

— Одна из главных проблем бегунов в России — сезонность: осенью слякоть, зимой мороз, весной грязь. Беговые центры проектируются как круглогодичные объекты. Как, на ваш взгляд, появление таких всесезонных площадок изменит культуру бега в вашем городе?

— Это кардинально изменит ситуацию. Не все готовы месить «кашу» на улицах. Конечно, есть спортсмены, которые любят занятия на свежем воздухе и готовы бегать в любую погоду.

Однако огромное количество людей зимой и в межсезонье просто выпадают из тренировочного процесса либо переходит на беговые дорожки. А если появится место, где можно будет заниматься круглый год, это только пойдет на пользу развитию беговой культуры. Люди перестанут делать длительные перерывы и смогут постоянно прогрессировать.

— На кого в первую очередь нацелен этот Центр: новичков или опытных бегунов? А найдется ли обычным людям тут место?

— Центр рассчитан на всех — от человека, впервые зашнуровавшего кроссовки, до опытного марафонца. В комплексе будут работать тренеры, которые помогут новичкам поставить технику, а более опытным спортсменам - составить план подготовки к соревнованиям.

Кроме того, планируются занятия по общей физической подготовке (ОФП), групповые тренировки и различные мероприятия. Это место станет точкой притяжения, куда каждый сможет прийти и позаниматься с профессионалом.

— Как считаете, насколько важно, чтобы в городе было место, куда можно прийти не только потренироваться, но и познакомиться с единомышленниками?

— Это один из самых важных моментов! Не все любят заниматься в одиночку. Многим нужна компания и поддержка.

На моих групповых тренировках ребята знакомятся, общаются и становятся друзьями — их объединяет любовь к бегу. Они мотивируют друг друга, поддерживают на дистанции, вместе готовятся к соревнованиям и ездят на старты. Поэтому такой центр станет настоящей точкой притяжения для бегового сообщества. Это будет место силы для всех нас.

— Часто люди думают, что бег — это спорт только для подготовленных и что для новичка это может быть травмоопасно. Что бы вы посоветовали тем, кто сомневается, что сможет начать?

— Травмоопасность — самый главный миф о беге. На самом деле всё не так страшно. Если с самого начала поставить правильную технику, то вы значительно снизите нагрузку на колени и суставы, тем самым минимизировав риск получения травм.

Я всегда говорю новичкам: не пытайтесь сразу бежать марафон. Начните с постановки техники — лучше всего под руководством тренера или хотя бы изучив теорию. Это станет вашим главным залогом здоровья в беге.