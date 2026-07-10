«Не гладить», «не кормить»: Как в Твери открыть свой зоопарк

Олени приехали из Краснодара. Фото: Юлия КРУТОВА

Частные зоопарки становятся всё более популярны в российских регионах. Животные, особенно экзотические, всегда были объектом притяжения. Не является исключением и Тверская область. Частные зоопарки открывают в разных районах области на базах отдыха как фишку для привлечения туристов. А сейчас, учитывая масштабную урбанизацию, для многих жителей мегаполисов и живая курица - экзотика. Весело, интересно, но законно ли? Этой теме был посвящен разговор с сотрудниками Россельхознадзора, который прошел на выездной встрече как раз в одном из таких мест отдыха и развлечений - на оленьей ферме «Место 7».

Павлин - в ударе. Фото: Юлия КРУТОВА

ПАСПОРТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Такой необычный формат совещания был выбран не случайно. Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям пригласило представителей средств массовой информации (причем с детьми) принять участие в праздничном мероприятии, приуроченном ко дню рождения ведомства, который отмечался 30 июня.

Пока дети развлекались в шикарной избушке Бабы-яги, взрослые обсуждали серьезные вопросы. Начальник отдела внутреннего ветнадзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям Елена Степеннова рассказала о взаимоотношениях частных зообъектов и государства. Отношения очень просты: каждый хозяйствующий субъект, использующий животных в культурно-развлекательных целях, должен иметь лицензию на деятельность.

Елена Степеннова прокомментировала все нюансы законодательства. Фото: Юлия КРУТОВА

Зоопарки, зоосады, цирки, дельфинарии, океанариумы, передвижные выставки - все должны ставить в известность о своей деятельности Россельхознадзор. Он выдает лицензию и контролирует работу этих организаций.

- С 1 января 2022 года деятельность хозяйствующих субъектов, которые содержат животных для демонстрации их туристам, обязательно должна лицензироваться, - рассказала Елена Степеннова. - Лицензия говорит о том, что владелец животных соблюдает требования законодательства по их содержанию. Самое важное - здоровье животных, их безопасность при транспортировке и содержании в вольере. А также безопасность для людей. Для лицензирования должны быть соблюдены определенные требования. В том числе размеры вольера для животного, его питание, место для хранения кормов, наличие в штате ветеринарного врача, журналы здоровья животных, противоэпизоотические мероприятия и т.д. Для разных видов хозяйствующих субъектов - разные требования. Кстати, сделать запрос на лицензирование сейчас очень просто - через «Госуслуги».

Единственный пункт, который обычно вызывает затруднения при получении лицензии, - это статус, в котором находится земля под зоопарком. На ее перевод из одной категории в другую требуются время и определенные условия. Зачастую именно из-за этого вполне достойные зоопарки не идут за лицензией.

КЛИЕНТ НЕ ВСЕГДА ПРАВ

Но, несмотря на это, проблемы надо решать. Отсутствие лицензии - нарушение законодательства, которое влечет административную ответственность. Лицензия в первую очередь нужна самим субъектам для того, чтобы обезопасить себя от неправомерных жалоб клиентов.

Часто бывает так: клиент не прав, но, если у организации нет лицензии, она автоматически становится виновником происшествия.

Простой пример. Мама ребенка пожаловалась в Россельхознадзор, что в частном стационарном зоопарке девочку за палец укусила норка. Во время проверки выяснилось, что девочка умудрилась просунуть палец через двойной слой клетки. Нашла маленькую дырочку сбоку, рядом с дверцей для кормления. Кто виноват? Очевидно, что мама - не уследила. В такой ситуации Россельхознадзор, конечно, встанет на сторону зоопарка. Но защищать интересы нелицензированной организации попросту никто не будет. Даже если правда на 100% за ней.

Ситуация, когда посетитель пострадал по своей вине, не редкость. Даже если со стороны администрации зоопарка все требования соблюдены. Чтобы не оказаться потерпевшим, есть простое правило: читать таблички. Животных «не кормить», «не гладить», «не совать пальцы» - это не для красоты. А для безопасности. Есть животные, которых можно и кормить, и гладить. И посетителям зоопарка обязательно разрешат это сделать.

Кормить оленей не воспрещается. Фото: Юлия КРУТОВА

Отдельная категория субъектов - передвижные выставки, зоотеатры и т.п. Не меньше трех раз в год они бывают и в Твери. Именно на них Россельхознадзор очень часто получает жалобы от посетителей. Все истории индивидуальны, но вот то общее, что касается всех: и передвижные зоопарки должны получать лицензии в том регионе, куда приехали с гастролями. Выдается такая лицензия на время пребывания в регионе. В следующем - владельцы животных обязаны получать новую лицензию. Ведь ни одно ведомство не может нести ответственность за то, что может произойти во время транспортировки.

- При выдаче таких лицензий мы обязательно заходим в Реестр лицензий Россельхознадзора, который находится в общем доступе, где есть актуальный перечень действующих лицензиатов, - отметила Елена Степеннова.

ПРОЖОРЛИВЫ И ДРУЖЕЛЮБНЫ

В 2023 году совместно с природоохранной прокуратурой Россельхознадзор провел большую проверку зоосубъектов. В результате кому-то пришлось заплатить штрафы. Оказалось, что при достаточном количестве мини-зоопарков лишь четыре (включая цирк) имеют лицензии. В том числе оленья ферма, где управление Россельхознадзора провело праздничную встречу с журналистами. Это хорошая возможность показать работу службы не только через официальные полномочия, но и через живую практику ответственного отношения к животным, а также продемонстрировать законные условия содержания.

Альпак-производитель. Фото: Юлия КРУТОВА

На ферме не только олени, здесь хороший зоопарк с самыми разнообразными животными. Активны, довольны жизнью и даже размножаются.

Жена альпака - лама. Фото: Юлия КРУТОВА

Светлана Воронова, руководитель загородного комплекса, о животных рассказывает с любовью. Здесь есть традиция - многие сотрудники берут под опеку кого-нибудь из любимых зверей.

Первый вопрос к ней, откуда берутся звери в частных зоопарках.

- Есть такая категория - брошенные животные. Каких-то находят и приносят волонтеры. Кого-то приносят сами хозяева, которые «клюнули» на экзотику, но не смогли содержать (последнее такое приобретение - сурок Мона). Некоторые звери рождаются здесь, в неволе, но большую часть зоопарк покупает у заводчиков. Как, например, оленей. Это самая большая популяция в «Месте 7». Основное стадо закуплено в Краснодарском крае. Сейчас их 69, но скоро будет больше, - рассказала Светлана.

Олени очень дружелюбны к людям, прожорливы и энергичны, любят звонить в колокола. С их участием здесь разработаны целые программы, а именинникам месяца даже выдают подарок - спил оленьего рога (талисман). У оленей своя большая территория, гуляют отдельно от других животных.

СКОЛЬКО НОРКУ НЕ КОРМИ…

При подходе к большому зоопарку слышим громкие противные крики. Это павлины. Внешность у экзотических птиц шикарная, а голосок так себе, не очень… Павлин распустил свой хвост и танцует брачный танец, громко шелестя и потрясая перьями. Такое увидишь не часто. А потенциальные невесты бродят поблизости с истошными криками.

Ламы, четыре альпаки, разных видов козочки, барашки мирно сосуществуют в одном вольере, приносят потомство. В соседнем пасутся два молодых верблюда Джафар и Жасмин. Как рассказала Светлана Воронова, они уже благополучно зимовали в наших краях. К зиме у верблюда вырастает подшерсток, поэтому холода не смущают короля саванн.

Для сотрудников зоопарка наблюдать за животными - тоже развлечение. Выясняется, что лисы так же преданы хозяину (если он у нее есть), как и собаки. Какие-то животные поддаются дрессировке (как соболь Астра, белки), других сколько ни корми, всё равно останутся злобными (как норка Феликс).

Нубийская козочка. Фото: Юлия КРУТОВА

В восторге от зоопарка были дети, для них кроме развлечения это пример того, как человек может помогать природе и животным, соблюдая правила безопасности и гуманности. Ну и сотрудники СМИ тоже увидели для себя много нового и интересного.

К своему юбилею региональное управление Россельхознадзора приготовило благодарственные письма представителям СМИ за плодотворное информационное сотрудничество и регулярное освещение тем, связанных с природой, сельских хозяйством, фитосанитарной безопасностью. Благодарственное письмо в том числе вручено и изданию «Комсомольская правда»-Тверь».