Куда обращаться в Твери, если крыша в ливни протекла и квартиры затопило

Ливни прошли неслабые, мягко сказать. Фото: Павел МАКАРОВ.

Принесенные разбушевавшимся циклоном «Бернадетт» ливни затопили в Твери не только туннель железнодорожного вокзала и ряд улиц вместе со злополучным проспектом Победы, но даже дома. Где-то люди жаловались на подтопления подвалов, а в одном многоквартирном доме в центре города не выдержала крыша и вода хлынула в квартиры. Струи по стенам, испорченные потолки с полами… Ремонт в копеечку влетит! Мы задались вопросом: куда обращаться в таких случаях владельцам пострадавшего жилья?

За ответом обратились к нашему тверскому эксперту в коммунальной сфере, председателю общественной организации «Качество жизни» Елене Юлегиной.

- Если это протечка через основные конструкции - стены, крышу дома, - то жильцы вправе требовать устранения возникших в квартирах из-за потопа дефектов от управляющей компании, - объяснила она. - Начинать надо именно с обращения в УК, которая должна зафиксировать все повреждения, составить соответствующий акт вместе с собственником в течение суток. Если же УК такой акт не составила, можно самим это сделать, взяв в свидетели соседей: позвать их и зафиксировать дефекты. Условно говоря, пятно на стене, слева от окна, площадью или диаметром такими-то. Сфотографировать.

Эксперт заметила, что управляющая компания, конечно, учитывая масштаб ливней и разгула стихии, может пойти на попятную, заявив, что крыша дома на такую эксплуатацию не рассчитана, и далее доказывать в суде, что это было стихийное бедствие, а кровлю содержали в надлежащем порядке. Тут собственникам жилья остается судиться, ничего не попишешь.

- Если же УК согласиться устранять дефекты, то далее возможны два варианта: либо УК выделит деньги собственникам квартир, чтобы они сами наняли специалистов и устранили повреждения, либо управляющая компания возьмется за ремонт. А крышу непосредственно УК уже точно должна ремонтировать самостоятельно. Есть еще третий вариант: УК признает недоработку, но откажется что-то делать. При этом собственники обязательно должны написать в УК досудебную претензию с просьбой выполнить работу по устранению дефектов и выплатить необходимые на нее средства. Далее в случае отказа собственникам необходимо идти в суд. И замечу, что все судебные издержки оплачивает та сторона, которая суд проиграет, - прокомментировала Елена Юлегина.