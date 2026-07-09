Дойдёт ли до Твери «мегациклон» с дождями

Всемирного потопа нам ждать всё-таки не стоит, тем не менее будет несколько по-настоящему дождливых дней. Фото: Павел МАКАРОВ.

Дойдёт ли до Твери гигантский циклон, которым в интернете пугают жителей Центральной России? «Мегациклон» - так окрестили напасть. Звучит неприятно… За прогнозом «КП»-Тверь» обратилась к нашему постоянному эксперту, доктору географических наук, председателю Тверского регионального отделения Русского географического общества, проректору МИИГАиК Наталье Сердитовой.

Что ж, всемирного потопа нам ждать всё-таки не стоит, тем не менее будет несколько по-настоящему дождливых дней.

- Нас действительно атакуют циклоны. Самое большое количество осадков планируется в воскресенье и понедельник 12 и 13 июля. Наберитесь терпения! Половина месячной нормы осадков, наверное, выльется, - предупреждает Наталья Сердитова.

В пятницу 10 июля переменная облачность. Иногда будут прояснения, иногда дожди - разной интенсивности. Температура +23. Ветер восточных направлений, 4 метра в секунду. Давление 749 мм рт. ст.

В ночь на субботу тепло из-за плотной облачности: +20.

В субботу +26. Красота, казалось бы. Но настроение вновь подпортят дожди. Местами пройдут и грозы. Порывы ветра при приближении грозового фронта будут достигать 12 метров в секунду. Давление немного понизится - 747 миллиметров.

Ночью на воскресенье +19.

Воскресным днём +22. Дожди с грозами. Ветер северо-восточный, до 8 метров в секунду. Давление ещё чуть ниже - 746 мм рт. ст.

- То солнышка немного, то гроза, то просто дождь. То сильный, то слабый. Такая погода, - разводит руками Наталья Сердитова.

В ночь на понедельник +18.

В первый рабочий день опять дожди и грозы, +23. Ветер северный и северо-восточный, от 3 до 5 метров в секунду. Давление понизится до 744 мм рт. ст., а дальше потихоньку пойдёт на увеличение.

Ночи становятся холоднее на градус каждые сутки. На вторник будет +17.

Днём 14 июля +23, ещё возможны дожди, но уже без гроз. Атмосферное давление к вечеру повысится до 749 миллиметров. Ветер северных направлений, 3 метра в секунду, но с порывами до 7 метров в секунду.

Следующей ночью +16.

Среда 15 июля подарит нам передышку. Осадков не предвидится, небо будет переменно-облачным, за окном +23, ветер от 3 до 6 метров в секунду. Давление в норме: 750 мм рт. ст.

- Денёк нам пожить! – смеётся наш эксперт.

Ночь на четверг прохладная, +15, это потому что небо ясное, нет облаков, чтобы удержать тепло.

Зато в четверг днём +24 и снова может обойтись без осадков. По крайней мере, существенных точно не прогнозируется. В первой половине дня будет довольно много солнца. Ветер в течение дня поменяет направление на южное и юго-западное, но к вечеру вновь задует с севера. Скорость 4 метра в секунду с порывами до 6 метров. Давление 748-749 мм рт. ст.

- Будем надеяться, что конец недели даст нам отдохнуть от дождей, - подбадривает Наталья Сердитова.

Посмотрим. Авось и вернётся к нам жаркое лето? Середина июля как-никак.