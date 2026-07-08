Калининская АЭС стала партнером международного заплыва на открытой воде в рамках российского этапа соревнований Чемпионата мира X-WATERS 2026

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Росатома) стала партнером масштабного спортивного праздника X-WATERS Селигер 2026. Соревнования прошли с 3 по 5 июля 2026 года на озере Селигер в Тверской области и стали частью российского этапа Чемпионата мира X-WATERS 2026. Мероприятие собрало 650 спортсменов из 90 городов России, Беларуси и Казахстана.

Фестиваль плавания на открытой воде прошел на Селигере уже в девятый раз. Это событие традиционно объединяет любителей спорта, профессиональных пловцов, семьи участников и гостей региона. В этом году участники выходили на дистанции для взрослых и детей, а также впервые в истории фестиваля был проведен ультразаплыв протяженностью 27 километров для наиболее подготовленных спортсменов.

В заплывах приняли участие восемь спортсменов команды Калининской АЭС. По итогам соревнований они завоевали пять медалей: одну золотую и четыре серебряные.

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Для Калининской АЭС партнерство с X-WATERS Селигер 2026 имеет особое значение. Селигер является одним из знаковых природных мест Тверской области, где атомная станция работает уже более 40 лет. Предприятие является крупнейшим производителем электроэнергии в Центральной части России и одним из ключевых энергетических объектов Объединенной энергосистемы Центра. Экологическая деятельность, ответственное природопользование и вклад в развитие территории присутствия - это безусловные приоритеты Калининской АЭС. Вырабатываемая атомной станцией электроэнергия является экологически чистой и относится к низкоуглеродной, что подтверждено заключением независимого центра энергосертификации.

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

На площадке Калининской АЭС во время спортивного праздника для гостей были организованы просветительская и интерактивная программы. Посетители могли узнать больше о работе атомной станции, принципах обеспечения безопасности и экологической обстановке на территории расположения предприятия.

Участник заплыва из Беларуси Роман отметил, что тема атомной энергетики должна обсуждаться открыто и понятным языком. По его мнению, такой способ генерации электроэнергии относится к экологически чистым источникам наряду с водой и ветром: «Зеленая энергетика – не миф, а факт. Ядерная энергетика никакого влияния на окружающую среду не оказывает». Роман выразил уверенность, что современные технологии шагнули далеко вперед, а АЭС представляет собой верх инженерной мысли.

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Справка:

Усилия Калининской АЭС наглядно показывают, что «Росатом», как и другие ведущие российские компании, последовательно реализует стратегию перехода к «зелёной» экономике, модернизируя производство для снижения выбросов, повышая активность в сфере снижения негативного воздействия на окружающую среду. Независимо от внешних обстоятельств вопросы экологии, социальной ответственности и эффективного управления являются основой устойчивого развития регионов России.

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в городе Удомля Тверской области) имеет в своем составе четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Калининская АЭС вырабатывает 82 % от всего объема электричества, производимого в Тверской области, 14 % — в Центральном Федеральном округе России, а доля в общей выработке электроэнергии АО «Концерн Росэнергоатом» составляет около 15 %. Предприятие является крупным работодателем на территории присутствия: вместе с подрядными организациями атомная станция обеспечивает занятость около 30 % работоспособного населения Удомельского муниципального округа.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.