«Мир моих признаний»: В Твери экспонируются уникальные работы Нэлли Савельевой

Нелли Казимировна очень эмоциональная на своих презентациях. Фото: Юлия КРУТОВА

«Лоскутные зарисовки» (0+) - невероятно атмосферная выставка открылась в Тверском городском музейно-выставочном центре. Даже, можно сказать, название получилось слишком приземленное для такой красоты.

ОТ ПЭЧВОРКА ДО КВИЛТ-АРТА

Это настоящие картины из ткани в техниках от обычного пэчворка до современного квилт-арта известного дизайнера России Нелли Савельевой. В одну коллекцию собрано более 70 работ, выполненных за 40 лет жизни: от больших панно до сувениров и интерьерных вещей-куколок, сумочек, украшений...

Талант, труд и фантазию автора, безусловно, оценит любой, точнее любая (скорее это женская выставка), но особенно люди, которые увлекаются рукоделием. Которые способны профессионально оценить степень виртуозности работ. В дни открытия выставки таких пришло много. С залом Нелли Казимировна вела диалог понимающих друг друга мастериц.

Зимние истории. Фото: Юлия КРУТОВА

Ее произведения широко известны в среде профессионалов и любителей квилт-арта. У нее есть чему учиться. В работе мастер использует уже известные разнообразные тенденции и направления развития современного лоскутного шитья. Но создает и свои авторские приемы. Свой метод работы художница называет объемной лоскутной формопластикой, делая многие фигуры «на холсте» выпуклыми. Нелли Казимировна разработала и авторскую программу мастер-классов, которые неоднократно проводила в Твери, Москве и даже за границей. Она постоянный участник российских фестивалей лоскутного шитья, призер многих конкурсов, активный участник Ассоциации мастеров лоскутного шитья России. Движение это популярно во всем мире. Оно появилось в 90-х.

- Ни в одном виде творчества, будь то керамика, работы по металлу, по дереву, стеклодувному делу, нет такого массового официального движения, - рассказала Нелли Казимировна. - Из этого понятно, насколько работа с тканью увлекает людей, насколько развитие продвинулось вперед... Причем на выставках мирового масштаба видно, как работы российских мастеров выгодно отличаются от других стран. У каждой мастерицы свой почерк, нет никаких шаблонов, чувствуется, что в каждую работу вложена душа.

Произведения самой Савельевой экспонировались во Франции, Канаде, Финляндии, Венгрии, Беларуси, ее работы есть в частных коллекциях этих стран.

ЗАГАДКА ШВОВ И ЛИНИЙ

Эти произведения трудно описать. Тот случай, когда лучше один раз увидеть. Лоскуты ткани разной фактуры, декоративные шнуры, сетка, бисер, стразы и все многочисленные элементы отделки, которые используются в рукоделии, использованы в картинах. При этом никакого перебора, никакой аляпистости. Всё в меру и очень высокохудожественно: гармония цветовых решений, оригинальные сюжеты, сложные узоры.

Природные мотивы - то, чему посвящено большинство ее картин. Заметно, что самый любимый персонаж автора - бабочка. Разные и невероятно красивые, каких не создала природа, но создал талантливый мастер. А также цветы, птицы, пейзажи разных времен года… Кто бы мог догадаться, как можно реалистично изобразить снегопад? Оказывается, легко. Покрыть картину белой сеткой с нитяными комочками «снега». Или как придать живости картинкам с котами на подоконнике? Повесить на окно настоящую занавеску.

Коты за занавеской. Фото: Юлия КРУТОВА

- Мне очень интересно работать с различными тканями: плотными и прозрачными, блестящими и матовыми, однотонными и разноцветными, натуральными и искусственными. Декорируя работы кружевом, лентами, тесьмой, расшивая их бисером, бусинами, используя объемные детали, мне удается создавать необычные образы. Источниками моего вдохновения являются воспоминания из детства, многообразный, увлекательный и прекрасный мир природы: пейзажи, цветы, птицы, рыбы, насекомые и особенно бабочки. Природа - это то, без чего ни один человек не может существовать, - рассказала Нелли Казимировна на открытии выставки.

Каждую работу здесь можно рассматривать очень долго. И вблизи, и вдали, и в целом, и каждый элемент в отдельности, удивляясь терпению, с которым мастер добавлял в картину тысячи стежков, мелких неуловимых деталей, которые придают прелесть большому панно.

Природа во всей красе. Фото: Юлия КРУТОВА

ФАНТАЗИЯ СТРУИТСЯ

Для того чтобы создавать такие работы, одного умения шить недостаточно. В первую очередь Нелли Савельева - художник. А 30 лет назад она занялась лоскутным шитьем. Два этих творческих направления, казалось бы, разных, слились в редкое искусство. А еще в ее жизни есть поэзия. Стихи собственного сочинения сопровождают фото текстильных шедевров и в книге под ее авторством, которая тоже была представлена на выставке.

Каждую картину она подписывает четверостишием. «Для меня лоскутное шитье - это лирика и поэзия!» - говорит автор.

«Лоскутная палитра в волшебный мир стучится,

В лоскутные забавы фантазия струится.

Загадка швов и линий - мир творчества, мечтаний…

Лоскутные узоры - мой мир моих признаний».

Лето в банках. Фото: Юлия КРУТОВА

Нелли Савельева несколько лет была педагогом по рисованию. В том числе и в школе. Она много об этом говорит в своих выступлениях, сокрушаясь, что рисование идет в школах дополнительным предметом. И зачастую даже коллеги - педагоги других дисциплин - относятся к нему несерьезно.

А между тем, по мнению художника, язык живописи настолько силен, что с его помощью можно говорить, передавать свои мысли, понимать других. Художественное творчество развивает человека не менее, чем, к примеру, литература. Рисовать должны учиться все.