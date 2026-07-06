В Твери начались съемки продолжения сериала «Трудная» (18+) режиссера Оксаны Барковской с Глебом Калюжным и Кирой Медведевой

Фото: КИОН

Производство — кинокомпания «МОСТ.Синема» (ранее — «ДОК-Синема») при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и ON Медиа, входящего в группу МТС.

Главные роли исполнили: Глеб Калюжный, Кира Медведева, Аристарх Венес, Виктория Корлякова, Анастасия Семина, Артём Давыдов, Василиса Немцова и другие. Режиссером и автором сценария второго сезона сериала вновь выступила Оксана Барковская («Новенькие» (16+), «Выход» (16+), «Плакса» (18+)). Продюсеры — Оксана Барковская, Алексей Елистратов, Алёна Муравлева, Полина Одинокова, Екатерина Сосновская.

Фото: КИОН

Фото: КИОН

Во втором сезоне Влада продолжает бороться за новую жизнь и помогает девушкам в центре «Сестрёнки». Но исчезновение давней знакомой Елены Шиловой втягивает ее в опасное расследование, за которым скрывается преступная схема с деньгами, квартирами и чужими судьбами. Чем ближе Влада к правде, тем сильнее прошлое бьет по ней самой: под удар попадают близкие, а ее снова пытаются сделать виновной.

Фото: КИОН

«Работа над вторым сезоном отличается от первого прежде всего тем, что герои выросли. Они стали старше не только в жизни, но и внутри самой киноистории. За это время многое изменилось: они стали мудрее, осознаннее, начали иначе смотреть на себя и на происходящее вокруг. Для меня эта история о том, что внутреннюю боль можно победить, если найти в себе силы с ней встретиться», — утверждает режиссер Оксана Барковская.

«Проекты “Новенький” и “Трудная” всегда поднимают важные социальные темы, и новый сезон не станет исключением. Он будет интересен зрителям сюжетными переплетениями, насыщенностью и разговором о зависимости и ее влиянии на жизнь человека. За годы съемок у нас сложилась очень теплая, профессиональная команда, поэтому работать над этой историей снова по-настоящему комфортно», — поделился актер Глеб Калюжный.