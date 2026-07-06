«Конаково, дайте нам поспать»: Волонтеры «Совы» рассказали о воскресных потеряшках

Не спали двое суток. Фото: ВПСО "Сова"

Минувшие выходные оказались весьма напряженными для волонтеров ВПСО «Сова» в Тверской области. ЧП с потеряшками случились в двух районах.

Конаковский округ стал «бермудским треугольником», как образно назвали его волонтеры.

ДЕДУШКА ГУЛЯЛ ВСЮ НОЧЬ

Вечером в пятницу в поселке Селище Конаковского района пропал дедушка Саша. Его поиски пришлись на ночь.

Александр Николаевич ушел на прогулку в неизвестном направлении. Историю осложняло то, что у пожилого человека был медицинский диагноз, предполагающий провалы в памяти. То есть дед вполне мог просто забыть дорогу домой, и поиски этим только осложнялись. Потому что логику пропавшего с таким диагнозом всегда понять сложно.

Александра Николаевича искали всю ночь. Собрались группы из «Совы»-Конаково и «Совы»-Тверь, в том числе подняли из домашних постелей кинологический расчет, который, правда, не успел выйти на задачу. Также на поиски вышли очень неравнодушные родственники и жители Конаково, за что волонтеры им очень благодарны.

Деда к рассвету нашел волонтер Роман из сообщества «Своих не бросаем Конаково-69» по задаче, поставленной координатором «Совы» Алексеем Дунаем.

«Благодарим @svoix_ne_brosaem_konakovo69 и лично Романа, который четко выполнил поставленную задачу и вернул Александра Николаевича домой! Пока вы спали, мы встретили рассвет и вернулись», - пишет «Сова».

Домой на рассвете. Фото: ВПСО "Сова"

А В ОДНОМ ДОМЕ СПАЛИ СПОКОЙНО

Но отоспаться не удалось. В субботу ночью прилетела заявка на поиск пятилетнего мальчика, пропавшего в СНТ «Майский», неподалеку от поселка Селище. Ребенок пропал среди бела дня, в 16 часов. Вторая ночь поисковой работы прошла в 6 км от предыдущего места ЧП. Не справившись своими силами, родственники забили тревогу к ночи. Всю ночь мальчика искали более 100 человек: волонтеры «Совы», полиция, СУ СК. Местные жители СНТ и города Конаково вновь показали чудеса неравнодушия: всю ночь они участвовали в поиске плечом к плечу с волонтерами и официальными структурами.

Не спали двое суток. Фото: ВПСО "Сова"

«Благодарим за неравнодушие Наталью - председателя СНТ - и ее добрых соседей, - отмечают волонтеры. - Поселок практически «разобрали по запчастям» - осматривали заброшки, лес, поле, берега водоемов и даже утилизированные автобусы. Параллельно кипела работа инфоргов: опросы, прозвоны, ориентировка. Ночью Селище напоминал ярмарочную площадь в Масленицу: кричали волонтеры, правоохранители, бегали поисковые собаки. Зарницу от света фонарей можно было увидеть, наверное, из Твери.

Около 10 утра появилось долгожданное сообщение: «Найден, жив!»

Однако, говоря про это хорошее событие, нельзя не сказать о плохом. Волонтеры выразили это более чем тактично: «Передаем привет семье Л., у которых ребенок благополучно проспал до утра, о чем не были оповещены родители. Видимо, это единственные взрослые люди, которые спокойно спали этой ночью, ничего не слышали и точно знали, что с пропавшим ребенком всё благополучно».

Неблагоразумию взрослых Л., не понимавших, чем обернется ночлег чужого ребенка в их доме, остается только удивляться.

«Выходные выдались бессонные и горячие! Более 100 наших волонтеров две ночи закрывали два поиска. Конаково, дайте нам уже поспать!» - взмолились волонтеры.

ГРИБНИКА СПАС ТЕЛЕФОН

Конаково после двух происшествий поспать дало, но на очереди было Нелидово: пришлось искать в лесу 80-летнего грибника. Этот поиск стал для нелидовских «сов» уже вторым лесным выходом за сутки.

Пожилой мужчина отправился за грибами на свое излюбленное место, но через какое-то время не смог сориентироваться на местности. К счастью, Валентин Алексеевич взял с собой полностью заряженный телефон. Благодаря работе с ЛНС (направление «Лес на связи») отряда «Сова» сигнал удалось локализовать на обширном и труднопроходимом участке лесного массива. Грибник-потеряшка позвонил зятю, который незамедлительно передал информацию в экстренные службы и поисковый отряд.

Четвероногие волонтеры делают то, на что неспособны люди. Фото: ВПСО "Сова"

Волонтерам нелидовского подразделения и сотрудникам пожарно-спасательной части № 42 потребовалось чуть меньше трех часов, чтобы отыскать грибника, вывести его из чащи и доставить домой в целости и сохранности.

Заблудившийся пенсионер Валентин Алексеевич встретил сотрудников ПСЧ-42 и волонтеров ВПСО «Сова» фразой: «А я думал, уже всё…»