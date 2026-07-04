День любви, семьи и верности 8 июля 2026 в Твери: Программа мероприятий, куда сходить

И хороводы тоже будут! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Тверь и Тверская область готовятся встретить тёплый семейный праздник - День любви, семьи и верности. Напомним, он отмечается 8 июля (это будет среда), в день памяти православных святых Петра и Февронии Муромских, считающихся покровителями семейных союзов. К празднику в 2026 году подготовлена довольно большая программа: семейные фестивали, народные гулянья, мастер-классы и концерты.

ПРОГРАММА ДНЯ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ 8 ИЮЛЯ 2026 В ТВЕРИ

Фестиваль и народные гулянья на территории парка «Россия - моя история»

8 июля здесь развернётся главная площадка праздника. Семейный фестиваль «Жизнь семьи в любви и верности» (все мероприятия 0+) продлится с 11:30 до 16:00. Откроется он парадом семей. В шествии примут участие молодые семьи, многодетные родители с детьми, семьи участников спецоперации и победители семейных конкурсов.

После парада гости увидят праздничный концерт с участием Имперского русского балета (руководитель - заслуженный деятель искусств Гедиминас Таранда), федеральных и местных творческих коллективов.

На территории мультимедийного парка будут организованы мастер-классы, лекции, ярмарки и показ мультфильмов. Сфотографироваться на память можно будет в фотозоне «Любовь в объективе».

Самые маленькие гости смогут повеселиться на «Планете непосед». Здесь будут игры, мастер-классы, фотосессии с ростовыми куклами и даже возможность раскрасить настоящий автомобиль.

Для детей постарше организуют площадку «Машина времени». Юные кулибины смогут заняться конструированием из пластиковых труб и узнать о базовых принципах электромонтажа и безопасной сборки.

Программа праздника. Фото: ПТО.

Учимся жить без конфликтов: «Комната примирения»

В День любви, семьи и верности в Твери распахнёт двери «Комната примирения». Она будет работать в отдельном помещении на территории парка «Россия - моя история».

К празднику там подготовлена программа для детей и родителей. 8 июля в 11 часов утра для взрослых пройдёт встреча «От мамы и папы - к сердцу ребёнка: практика, которая всё расставляет по местам» (18+). Мероприятие будет интересно родителям, которые хотят научиться слышать и понимать своих детей. А на 13:30 запланирован практикум уже для ребят - «Искусство слышать друг друга: диалог без боли» (12+). Психологи объяснят детям, как правильно выходить из конфликтных ситуаций и налаживать здоровые отношения со сверстниками.

Семейный праздник в Домотканово

4 июля (суббота), в преддверии Дня любви, семьи и верности, в Мемориально-художественном музее Валентина Серова пройдёт «Семейный праздник в Домотканово» (все мероприятия 0+). Гостей ждут с 10:00 до 17:00.

Откроется программа в полдень концертом с участием тверских артистов и коллективов. В 13:30 артисты Тверского кукольного театра покажут мастер-класс «Как оживает кукла». В 15:00 продолжится праздничный концерт. Запланированы также экскурсионная программа, выставка живописи художницы Дины Калинкиной «Линия цвета», мастер-классы по рисованию, скетчингу, изготовлению сувениров и другие. Гости смогут поиграть в бадминтон и шахматы, принять участие в семейной эстафете, обменяться книгами (буккроссинг - обмен книгами - пройдёт в колоннаде большого усадебного дома).

Вход на мероприятие платный (150-200 рублей, дети до трёх лет - бесплатно), также платными могут быть отдельные экскурсии.

Домотканово. Фото: ПТО.

Семейный праздник в ДК «Пролетарка»

8 июля праздник для семей «Там, где цветёт ромашка» (0+) устраивает в Твери ДК «Пролетарка». Вход для всех будет свободным. В программе: тематические выставки, фотозоны, мастер-классы и концерт. Дети смогут повеселиться, украсив себя аквагримом. А ещё планируется лотерея.

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ В ДЕНЬ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ В ТОРЖКЕ

8 июля к праздничной программе присоединится древний Торжок. Здесь будут чествовать святых покровителей семьи праздником «Под покровом Петра и Февронии» (6+).

Гости будут водить хороводы, играть в народные игры, петь песни под гармонь и смогут научиться плести венки из ромашек на специальном мастер-классе.

Подробности о расписании праздника можно узнать по телефону 8-919-061-18-49.