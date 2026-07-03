Жюри изнемогает от усталости: В Тверь на конкурс оперных певцов приехало более 150 участников

Владимир Белов представил жюри. Фото: Мария Иванова

В Тверской филармонии сегодня начинается одно из самых значительных музыкальных событий года - Международный конкурс молодых оперных певцов им. С.Я. Лемешева (6+). В этом году он пятый, юбилейный. Конкурс проходит с 3 по 10 июля. Накануне важного события здесь прошла пресс-конференция, на которой были представлены члены жюри.

ДОЕХАЛИ НЕ ВСЕ

С именем Сергея Лемешева конкурс связан не случайно. Уроженец Тверского края, солист Большого театра, народный артист СССР, выдающийся русский тенор талантом оперного исполнителя прославил свою малую родину далеко за пределами нашей страны.

Бюст Лемешева на Театральной площади открыли в 2020 году. Фото: администрация города

В конкурсе примут участие талантливые профессиональные вокалисты России и Зарубежья в возрасте от 20 до 35 лет. Пройдет три тура. Все прослушивания будут проводиться в Тверской академической филармонии, таким образом, жители региона смогут услышать многие шедевры русской и зарубежной оперной музыки. Оценивает выступления конкурсантов международное жюри, которое возглавляет заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан, директор - худрук Тверской филармонии Владимир Белов. Кстати, сам он является победителем конкурса имени Глинки среди мужских голосов (1993 год).

Владимир Белов, открывая встречу с журналистами,сказал, что члены жюри, которые успели прилететь, с нетерпением ждут начала конкурса. Изначально участников было 160, но, к сожалению, на сегодняшний момент осталось 153. Судьба бывает немилосердна: некоторые заболели, кто-то даже получил перелом ноги.

- И 153 участника - это очень много, поверьте. Первый тур будет длиться три дня: 3-5 июля. Жюри предстоит прослушивать порядка 50 человек ежедневно. Когда всё начиналось, мы с коллегами думали, что первый или даже второй тур будем прослушивать по аудиозаписям (была такая модная тенденция), - признался Владимир Белов. - Но мы воспитаны по-другому, скажем честно, определять качество звука, голоса по компьютеру невозможно. Тенденция, я надеюсь, уйдет в прошлое, потому что это необъективно. Компьютер выстраивает диапазон, тембр и фактуру, а выходит на сцену человек - и мы не можем узнать, кто это. У нас профессиональное жюри. Мы всю жизнь занимались музыкой и вокальным искусством. Почему конкурс Лемешева стал очень популярен? Потому что мы крайне профессионально подходим к выбору репертуара и к организации. Так совпало, что в этом году у нас юбилейный конкурс и 90-летие филармонии 26 октября. А на следующий год будет 125 лет Сергею Лемешеву. Мы понимаем меру ответственности за конкурс. Хочу поблагодарить главу региона Виталия Геннадьевича, правительство и министерство культуры за трепетное отношение к конкурсу. Это дорогого стоит. Мы рады, что всё складывается в таком диапазоне.

МНЕНИЕ ЖЮРИ

Владимир Белов познакомил журналистов с членами жюри. Один из них - Виктор Бокман, оперный дирижер из Швейцарии. Хорошо говорит по-русски. У него русская жена, кстати, певица, и сын певец:

- Мне очень интересно приезжать на такие мероприятия. На тверском конкурсе очень нравится из-за хорошего уровня подготовки. Когда я попал сюда впервые, был удивлен уровнем молодых певцов. Гран-при получил замечательный баритон. В прошлом году уровень меня поразил. Первую премию получила 20-летняя девушка из Москвы, замечательно пела. Я считаю, что таких людей надо поддерживать. У меня тоже есть свой фестиваль в Швейцарии, где поют только молодые певцы до 35 лет. Это возможность для них поучаствовать в настоящей опере, набраться опыта, чтобы потом, как на трамплине, прыгнуть высоко.

Жюри конкурса. Фото: Мария ИВАНОВА

РАССКАЗАЛИ ПРАВДУ

На пресс-конференции получился интересный разговор о работе артистов, о музыкальной жизни России, о таком тонком направлении, как оперное пение. Ввиду большого количества участников встречи публикуем сборные ответы.

- Давайте вспомним, как всё начиналось. Что изменилось за пять лет?

- На первом конкурсе было 320 человек. Жюри, изнемогая от усталости, прослушивало по 100 с лишним человек в день. На конкурс приехали все, без отбора: и хорошие, и не очень. Сейчас к отбору подходят очень избирательно, честно и объективно. И участники готовятся серьезно.

- Я, как основатель конкурса, считаю, что порядочность проведения очень важна, - отметил Владимир Белов. - О тверской земле должны говорить только положительное. Пусть конкурс живет лет 50-70. Поддержание его престижа - это большой труд не только председателя, но и всех членов жюри. Авторитет зарабатывается годами, большим трудом.

- За пять лет расширился возрастной диапазон: раньше было до 32 лет, сейчас до 35. Мы хотим охватить мастеров сцены, чтобы конкурс был интересным не только для студентов, но и для солистов театров. На первых гала-концертах в 22-м году народ настороженно приходил, а сейчас возмущаются, что нет билетов. Это здорово, когда пробуждаются чувства к серьезной музыке. В Твери много интеллигенции, много вузов. Приятно, что зритель ходит, приезжает из Москвы и области. Но ситуация в мире непростая, те, кого хотели пригласить из Германии и Италии, не смогли приехать по разным причинам.

- Откуда в этом году приехали участники?

- Все уже знают Тверь, город между Москвой и Петербургом, соединяющий культурные столицы. В этом году много ребят из Петербурга, чего раньше не было, много из театров разных городов. География расширяется: Курск, Пенза. Из Зарубежья - Казахстан, Монголия, Китай, Турция, Бангладеш, Боливия, Латинская Америка.

- Что важно для артиста кроме голоса? Каковы критерии судейства?

- Критерий главный - хорошо петь. Также важен правильно подобранный репертуар. На этот конкурс выбиралось по два произведения: романс и большая оперная ария. Романс нужен, чтобы понять нутро певца, его переживания. Еще наблюдение: люди с музыкальным образованием выглядят сильнее. Надо знать не только музыку, но и историю, знать эпоху: одежда, манера ходить, садиться. На конкурсе важно, как человек выходит, как кладет руку. Также для артиста важна выносливость. Потому что оперы длятся по 4–5 часов. Это такая огромная работа, что некоторые артисты даже худеют. История из театральной жизни: в Амстердаме агентство пригласило директоров театров и дирижеров, но певцы пели только одну арию. Один тенор спел ее лучше всех, получил работу, а в опере провалился из-за отсутствия выносливости. Поэтому три тура с живым пением показывают, как певец выносит программу. От 20 до 35 лет - разный возрастной уровень, но есть молодые с большим потенциалом, которым надо дать толчок.

- Что происходит за сценой? Культурная программа, экскурсии? Внутренняя кухня?

- Конкурс - это общение. Музыканты разговаривают на языке музыки. Кто-то едет за победой, кто-то - за знакомствами, узнать новое. Мы все развиваемся по-разному. Надо радоваться успехам ближнего, тогда поймешь, чего тоже можешь достичь.

Открытие конкурса 3 июля. Фото: ПТО

- Существуют ли оперные школы в разных странах?

- Раньше было такое понятие - школа. Сейчас мир изменился, и всё зависит от определенного учителя. Есть небольшие отличия: немецкая опера, итальянская опера, русская опера. В немецкой опере звук не такой «круглый», как в Италии. Но педагоги добиваются ровного звучания от нижнего до верхнего регистра. Уровень зависит от головы исполнителя. Есть понятие «вокальная голова». Ни один педагог, если голова не соображает, ничего не сделает. Если человек умный, начитанный, эрудированный, тогда и педагогу интересно работать. Но надо отметить: русская школа - это серьезный подход к делу, на Западе такого нет. А нюансы зависят от учителя. На конкурсы надо ездить, чтобы слышать среду, в которой будешь вращаться. Педагоги из Казахстана учились в Москве и Петербурге, и ту школу они привезли на родину. Казахстан блистает звездами. Был Альбек Мишин, сейчас Талгат Мусабаев - прекрасный баритон.

Талгат Мусабаев в Твери тоже выступает в качестве члена жюри:

- Вокальная школа определяется языком страны: стилистика, манеры. Русский язык такой, казахский, немецкий звучат по-другому. А технически, как говорил Карузо, сколько вокалистов, столько и школ. У всех разные физиология, развитие, менталитет. Сейчас весь мир поет, и Азия, и Америка. Генетически в Казахстане низкие голоса - редкость; теноров и баритонов всегда хватало. Сейчас идет акселерация, и это влияет на голос. Мы рады даже одному человеку, если он вырастет в звезду. Из 160 студентов если пять-десять будут петь на высоком уровне, мы будем рады. Невозможно, чтобы все пели гениально, но мы к этому стремимся. Я хочу поблагодарить Владимира Викторовича за приглашение на этот конкурс. Имя Сергея Лемешева - знаковое в русской вокальной культуре. Такие конкурсы нужны для поддержания культурного наследия.

- Вы наблюдаете за судьбой участников, победителей?

- Лауреаты конкурса становятся солистами лучших сцен страны и не только: Большой театр, Мариинский театр, Геликон-Опера, театр Станиславского и Немировича-Данченко. Многие стали лауреатами конкурса имени Чайковского. Мы крайне объективно подходим к оценке. Приятно, что не ошибаемся. Они стали солистами ведущих сцен мира. На их творческую судьбу повлияла именно Тверская земля. Это билет в будущее.

Завершится фестиваль 10 июля, в день рождения С.Я. Лемешева, большим Гала-концертом (6+) на сцене Тверского академического театра драмы. Победителям конкурса будут вручены шесть премий и Гран-при. Награда за первую премию - 350 000 рублей.