Поставили палатки, построили верфь: Какой была первая турбаза Селигера

База отдыха "Селигер" (1950-е). Фото: Фотоархив российской истории

Селигерский край на этой неделе в очередной раз попал в ТОП-3 самых дорогостоящих курортов для отдыха в России в июле этого года. Исследование провел сервис бронирования отелей и квартир «Твил».

На 1-м месте этого рейтинга - Архыз в Карачаево-Черкесии. На 2-м месте по дороговизне - наш Осташков. Замыкает тройку Зеленоградск Калининградской области.

10 ТЫСЯЧ ЗА ПРОЖИВАНИЕ

Сейчас проживание на берегу Селигера обходится более чем в 10 тысяч рублей в сутки. Летом, по примерным подсчетам, приезжает больше 200 тысяч туристов. Сосчитать количество баз отдыха просто нереально - они расположены вдоль всего берега. От глэмпингов с небольшими деревянными домиками до бывших усадебных комплексов с историей. По-прежнему у туристов пользуются популярностью и палаточные лагеря. Один, самый большой, уже много лет образуется на пути к Ниловой пустыни, слева от трассы. Катание на лодке, рыбалка, пляжные забавы, тихая ягодно-грибная охота - это то, чего можно ожидать от отдыха на Селигере.

Форма Селигера далека от общепринятого понятия об озерах. Это целая система отдельных водоемов, соединенных между собой широкими и узкими протоками, общей площадью 260 кв. км. Таких озер не меньше 24. Где-то ширина достигает 10 км, где-то 10 метров. Всё это водное богатство щедро разбавлено островами. Их здесь 163.

Интересно вспомнить, как к Селигеру приходила популярность. Всё начиналось с палаток и песен у костра.

Турбаза "Сокол" (сборы в поход). Фото: Фотоархив российской истории

НЕПРИЕ

В 9-12 километрах от Осташкова на западном берегу озера Селигер располагается деревенька Неприе. Те, кто там бывал, отмечают, что в этом уголке побережья необыкновенная природа. И вековые сосны, и заросли черемухи, и пестрые поляны с цветами. Старожилы вспоминали, что в те годы, когда на Селигере еще не было турбаз, именно здесь любили отдыхать приезжие. Разворачивали палатки и устраивали привалы на несколько дней.

Деревня Неприе относится к числу самых маленьких. Сведения о ней сохранились с 1825 года. В советское время здесь работали три колхоза. Напротив деревни от протоки Неприе через остров Хачин в сторону Нило-Столобенского монастыря уходит 200-метровый канал Копанка. Если верить интернету, он прорыт монахами Ниловой пустыни и жителями западного побережья в XVII веке. По этому каналу на строительство Ниловой пустыни доставляли кирпич.

В 1859 году в деревне проживали 184 человека, по переписи 1950-го отмечено 30 хозяйств, в 1989-м - уже 10, в 2010 году осталось 25 человек. Однако от запустения эти места спасают многочисленные базы отдыха. Именно здесь появилась первая база селигерского края в начале 30-х годов.

Незатейливая советская реклама. Фото: Осташковский краеведческий музей

ОБЛЮБОВАЛИ МЕСТЕЧКО

Предварительно в Осташковский район по заданию Центрального совета туризма была направлена исследовательская группа с целью подбора подходящего места для строительства турбазы. В результате обследования прибрежных территорий комиссия выбрала участок возле Неприе. Сведения о том, что здесь было, сохранились в архивах Осташковского музея. Их обнародовал научный сотрудник музея Сергей Смирнов.

Сразу же развернулось строительство. У воды в сосновом бору построили корпуса общежитий. Это были одноэтажные длинные здания, разделенные на множество отдельных комнат. В основном комнаты были рассчитаны на двоих, но в некоторых могли разместиться пятеро. Два главных корпуса были рассчитаны на 250 человек, а в разгар сезона втискивалось гораздо больше. Внутри было чисто, но без излишеств. Туристы могли рассчитывать разве что на заправленные кровати.

Летом прямо на песчаном берегу вырастал еще и палаточный лагерь. Руководство базы организовывало стоянку, и большинство туристов выбирали для себя именно этот вариант отдыха - в палатках.

Уха из селигерской рыбы на берегу. Фото: Юлия Крутова

В домах летом было душно, даже несмотря на просторные веранды. А в парусиновой палатке очень комфортно. В деревне Неприе база отдыха располагала еще двумя домами, рассчитанными на 60 человек. Таким образом, на всей турбазе одновременно могли разместиться около 500 гостей. А народ всё ехал и ехал. Мест катастрофически не хватало.

В 1936 году турбаза пополнилась еще одним корпусом, на 130 коек. И потом ежегодно расширялась за счет возведения новых построек. В 1936 году, помимо жилого корпуса, начали строительство электростанции.

КНИГИ, БИЛЬЯРД, БАЛАЛАЙКИ

На базе отдыха были своя столовая, клуб, красный уголок.

Столовая располагалась в отдельном застекленном сооружении на 500 мест. В одном из помещений нашлось место красному уголку. В документах сохранились сведения о том, что кормили гостей очень даже прилично. А в 1934 году при базе было создано подсобное хозяйство. Значительная часть земель отводилась под выращивание овощей. В 75 парниках росли огурцы и помидоры, которые засевались еще зимой. К апрелю овощи зацветали, а к началу туристического сезона работники снимали первый урожай.

В специальном небольшом домике располагался клуб, щедро напичканный музыкальными инструментами: гитары, балалайки и даже рояль. При клубе также действовала библиотека с фондом в 1500 томов, стояли бильярдные столы.

На лужайках были оборудованы настоящие спортивные городки с площадками для волейбола, баскетбола и крокета, брусьями, шестами и кольцами. Однако площадки чаще всего пустовали, поскольку туристы предпочитали отдых на воде.

ПОСТРОИЛИ ДАЖЕ ВЕРФЬ

Материально-техническая база во многом и была рассчитана на водные виды спорта. К 1936 году на балансе турбазы числилось свыше 80 легких плавсредств: разные виды байдарок, весельные лодки. Также в наличии были парусные и моторные суда: два швербота и семь ботиков, шесть катеров и одна парусно-моторная лодка. И этого арсенала не хватало. Флот малых спортивных судов постоянно пополнялся.

Интересно, что производство лодок велось прямо на территории турбазы из местной древесины. Для этих нужд в Неприе была построена небольшая верфь с механической мастерской. Масштаб ее деятельности был весьма значителен, в штате базы были предусмотрены должности квалифицированных судостроителей. Именно на этой площадке были изготовлены все перечисленные плавсредства. Судостроители замахнулись даже на шхуны и несколько яхт. Специалисты отмечали, что местные лодки - никакой не самопал, а исключительно надежные, безопасные и долговечные в использовании. По просторам озера на них уходили сотни экскурсионных групп.

Группы туристов по заранее разработанным маршрутам отправлялись исследовать Селигер. Обычно путешествия проходили по воде до самых отдаленных уголков озера.

База не просто предоставляла транспорт. Ее сотрудники помогали детально прорабатывать маршрут, а также выдавали экскурсантам-исследователям необходимое снаряжение: палатки, ведра, топоры, миски, рыболовные принадлежности и сухой паек. Но и от туристов была польза. Они фиксировали и вносили на карту новые природные достопримечательности, увиденные во время прогулок.

Селигерская база отдыха стремительно набирала популярность. Если в 1933 году здесь было зарегистрировано 3000 человеко-дней, то в 1936 году Центральный совет туризма уже получил заявки на 32 тысячи человеко-дней.

Прогулки по воде - любимое развлечение отдыхающих. Фото: Юлия КРУТОВА

КУРОРТ ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ КУРОРТОМ

Прошло 30 лет. За это время на берегах озера появлялись стихийные объекты размещения, всё больше в виде палаточных лагерей. Но полноценно туризм начал развиваться после того, как в 1962 году было принято Постановление Совета Министров РСФСР «О развитии зоны отдыха и туризма в районе озера Селигер Калининской области».

Еще один важный для Селигера документ был подписан в 1974 году: Постановление Совета Министров РСФСР «О мерах по усилению охраны природы и улучшению использования природных богатств в районе озера Селигер, а также развитию зоны отдыха в этом районе». Тогда селигерский край, включая Осташков, Пено, Селижарово, верхневолжские озера, был признан курортом республиканского значения. Это было необходимо в первую очередь для защиты природы края от разорения и вандализма. Здесь активно начали строиться дома отдыха. Многие сохранились и по сей день. Но интересно, что до сих пор не появилось ни одного санатория.

Такие пансионаты начали строить на Селигере в 70-е. Живы и сейчас. Фото: Юлия КРУТОВА

В 90-е статус курорта был утрачен. И дальше у Селигера началась совсем другая история.