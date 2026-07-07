Вот такая она - тверская Барби. Фото: соцсети героини публикации

Накачанные губы и другие «насиликоненные» женские прелести, тату, длиннющие ногти - казалось бы, кого этим в 2026-м удивишь? Ан нет. На днях в соцсетях развернулись эмоциональные баталии вокруг «тверской Барби» Карины Ивановой. 31-летняя брюнетка увлекается трансформациями собственной внешности. Огромные губы, не менее выдающиеся скулы и внушительных размеров грудь, очевидно, тоже подаренная не матушкой-природой, а ещё ногти-стилеты, трёхсантиметровые ресницы и татуировки! Облик девушки мало кого оставляет равнодушным не только в довольно консервативной Твери, но и за её пределами.

Карина ведёт странички в соцсетях. Там она показывает себя во всей красе: сексуальные платья-мини, глубокие декольте. А ещё изредка делится фотографиями с дочкой и собакой, рекламирует собственный бизнес (наращивание волос) и обильно собирает комментарии.

Карина Иванова щедро делится в сети своим селфи. Фото: соцсети героини публикации

«КП»-Тверь» побеседовала с девушкой, чья трансформированная внешность вызвала ажиотаж и горячие споры в интернете.

«Мамочки, боюсь!»

«Мамочки, боюсь!», «Это что (неприличное слово)? Зачем такую (неприличное слово) на лице-то сделала?», «Ужас просто», «Карина, ты была такой красивой девочкой, зачем так себя изуродовала, ужас!» - пишут хейтеры. «Выколите мне глаза, пожалуйста», «В психушку собралась», - комментируют люди в другом паблике, не чураясь и матерных оскорблений. Кое-кто обратил внимание, что «девушка-трансформер» - мама. И попросил вызвать к ней органы опеки: «Какой психологический удар получает её дочь?»

«Самая красивая женщина в мире», «Beautiful», «Пусть все девушки будут такими», - парирует лагерь поддержки Карины и ставит под горячими фото «огонёчки».

Карина любит роковые образы. Фото: соцсети героини публикации

Есть и третье мнение - её тело, как говорится, её дело, оставьте Карину в покое: «Всем бы быть такими хорошими и добрыми людьми, как она! Мир сошёл с ума! Скоро мы все станем звездами интернета, потому что кому-то что-то в нас не понравится», «Обсуждайте маргиналов, которые своих детей не кормят. Девушка, я вам желаю терпения и сил!»

«Таких единицы»

Сама Карина на хейт публично практически не реагирует. Если изредка и отвечает что-то, то из разряда «каждому - своё». «КП»-Тверь» удалось узнать у тверской Барби, что она думает по поводу собственной внешности и развернувшегося вокруг неё ажиотажа.

- Люди не привыкли видеть таких, как я. Есть стандарт красоты, к которому все привыкли. Для меня же понимание красоты выглядит иначе. Я целенаправленно к этому пришла и очень довольна собой, таких единицы. И чтобы так выглядеть, нужно быть в образе в целом, это не только сделанные губы. В моём случае всё выглядит гармонично, и мне всё равно, что люди думают обо мне. Те, кто меня знает, знают, какой я человек. Я не боюсь мнения окружающих. Они сами не могут выглядеть лучше, чем сейчас, поэтому оскорбляют других, - поделилась Карина. - У меня есть семья, которая любит меня и воспринимает такой. Это главное. А что думают другие - их дело.

С любимым питомцем. Фото: соцсети героини публикации

К экспериментам с внешностью Карина тяготеет с юности. На её страничках можно найти несколько подростковых фото: там ещё нет выдающихся губ или скул, зато есть яркие волосы, необычные причёски и пирсинг.

- Примерно с шестнадцати лет я уже выглядела интересно, - подтверждает Карина. - Да, были и цветные волосы, и пирсинг. Никогда не хотелось выглядеть обычно, всегда нравилось что-то интересное.

А дочери нравится

Дочери Карины мамин образ, в отличие от большинства комментаторов в интернете, по нраву.

- Она говорит, что мама как кукла Барби, - улыбается Карина. - Когда я её спрашиваю, нравятся ли ей мои губы, она отвечает: «Да, а вот у других тонкие». Сама она может накрасить губы блеском, подрумянить щечки, но она девочка и это нормально. Кто не красился в детстве? Она умница, сама выбирает себе наряды, надевает платьишки и юбочки, что не может не нравиться. Но это не говорит о том, что она вырастет и будет такой, как я. Она уже сформированная личность, и не факт, что она захочет что-то подобное. Но леди она будет точно!

Своей внешностью девушка гордится. Фото: соцсети героини публикации

В отношениях с противоположным полом у тверской Барби, по собственным словам, тоже всё хорошо. Но тут делиться особыми подробностями девушка не захотела.

- Да, у меня есть отношения. Но, как говорится, счастье любит тишину. Мужчины на меня смотрят, конечно же, как и женщины. Но гадости я слышу только от женского пола, - говорит Карина.

Что до планов на дальнейшие трансформации, эту информацию Карина решила оставить при себе:

- Пускай останется в тайне. Что-то убирать - нет, не собираюсь. Пока я очень довольна собой!