Доктор наук Наталья Сердитова: Адская жара Европы в Тверь не доберётся

Если не палящее солнце, то дожди. Такой нынче климат... Фото: Павел МАКАРОВ.

Отставить панику: страшная жара, от которой буквально плавится часть Европы, нам не грозит. Более того, в самое ближайшее время жителей Твери и области ждёт похолодание. Об этом «КП»-Тверь» рассказала доктор географических наук, председатель Тверского регионального отделения Русского географического общества, проректор МИИГАиК Наталья Сердитова.

- Девиз предстоящих семи дней: «Крайне неустойчивая погода». Виновники этого - североатлантический и южный циклоны, которые движутся с разных сторон, чтобы объединиться, и будут кружить над нами, - объясняет наш эксперт.

Погода изменится уже сегодня, 2 июля, вечером. В ночь к нам прибудут дождики, но днём в пятницу 3 июля небо обещает быть переменно-облачным. За окном будет +23, ветер западный и северо-западный, 3 м/с. Давление понижается: 744 мм рт. ст.

Ночь на субботу ещё тёплая: +18.

А вот днём в субботу уже максимум +21. Снова сырость: в первой половине дня пасмурно и моросящие дождики. Но к вечеру местами может и солнышко выглянуть. Ветер южных направлений, тихий. Давление продолжает понижаться: 741 миллиметр.

Ночью на воскресенье +15. Ранним утром вероятны туманы, которые постепенно разойдутся, когда выйдет солнце.

Воскресным днём +21, ветер переменных направлений до 2 м/с, во второй половине дня опять возможны локальные дожди. Давление уже 737 мм рт. ст.

В ночь на понедельник давление достигнет своего нижнего пика - 735 мм рт. ст. Ненастная будет ночка: +15 и ливневые дожди.

Но в понедельник дождики станут уже небольшими и локальными, в течение дня где-то проклюнется солнышко. Давление к вечеру подрастёт до 740 миллиметров. Но в этот день будет довольно сильный ветер - с порывами до 10 м/с.

Ночь на вторник прохладная, +12.

Днём же 7 июля +22 и переменная облачность.

- Если дождик где-то и брызнет, то совсем чуть-чуть, - говорит Наталья Сердитова.

Давление растёт: 744 мм рт. ст. Ветер южных направлений, до 3 м/с.

В ночь на среду +16, без особых катаклизмов.

В среду (отмечаем День любви, семьи и верности!) +22, давление 743-744 миллиметра и погода по-прежнему неустойчивая: и солнце, и облака, и дождики из них нет-нет да и брызнут. Ветер южных направлений, 4 метра в секунду с порывами до 8 метров.

В ночь на четверг +14, днём, как видится сегодня, +23. С осадками, скорее всего, история та же.

- Такая вот катавасия, - улыбается Наталья Сердитова. - Придётся запастись терпением. И зонтики брать с собой на всякий случай не забывайте.

Что до итогов прошедшего июня (их мы обещали подвести в этом выпуске прогноза), то он, несмотря на не самую жаркую погоду, оказался теплее нормы на 0,6 градуса. Сыграло горячее начало месяца. Осадков же вылилось 1,5 нормы. Самыми холодными сутками июня-2026 стало 1 июня, когда столбики термометров понизились до отметки в 4,3 градуса. Самым тёплым днём стало 12 июня и его +30.

- Резкоменяющаяся погода, - разводит руками наш эксперт. - Но что поделать: такой теперь климат…