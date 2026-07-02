Ежегодные исследования подтвердили благоприятную экологическую обстановку на территории расположения Калининской АЭС

Публичное выступление с отчетом начальника отдела охраны окружающей среды Калининской АЭС Андрея Данилкина

В Удомле (Тверская область) состоялась публичная презентация отчета по экологической безопасности Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») за 2025 год. Участниками мероприятия стали депутаты Думы Удомельского муниципального округа и представители городских средств массовой информации. О ключевых результатах реализации экологической политики предприятия рассказал начальник отдела охраны окружающей среды Калининской АЭС Андрей Данилкин.

«За прошедший год нарушений в области экологической безопасности не зафиксировано. Ежегодные исследования подтверждают, что воздействие производственных факторов Калининской АЭС на окружающую среду минимально и значительно ниже нормативов, установленных природоохранными органами», — отметил Андрей Данилкин.

По его словам, на атомной станции действует постоянная система производственного экологического контроля, а также реализуется комплексная программа мониторинга территории расположения предприятия. Наблюдения охватывают состояние водных и наземных экосистем, атмосферного воздуха, растительного и животного мира. Часть исследований выполняет собственная аккредитованная лаборатория Калининской АЭС, компетентность которой подтверждена на государственном уровне. В 2025 году лаборатория отдела охраны окружающей среды в очередной раз прошла аккредитацию, что подтверждает достоверность получаемых результатов.

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Калининская АЭС ежегодно подтверждает соответствие системы экологического менеджмента международным и национальным стандартам. Наличие сертификатов свидетельствует о том, что на предприятии в полном объёме учитываются требования в области охраны окружающей среды и поддержания благоприятного экологического баланса.

Отдельное внимание в ходе презентации отчёта было уделено использованию естественных зарегулированных водоёмов в системе охлаждения оборудования атомной станции. Это одна из особенностей Калининской АЭС. Как пояснил Андрей Данилкин, при использовании естественных водоёмов происходит испарение воды, что может приводить к повышению общего солесодержания. Однако, более чем 40-летний опыт эксплуатации подтверждает правильность проектных решений, заложенных при строительстве атомной станции. Озёра промываются речным водотоком, а поступление притоков обеспечивает сохранение стабильных показателей.

По данным экологического мониторинга, общий запас рыбы в Удомельском водохранилище составляет порядка 740 тонн. Сложившиеся условия, связанные с производственной деятельностью атомной станции, способствует формированию более богатой кормовой базы, что положительно влияет на численность рыбы. Для поддержания экологического баланса в водоём на основе научных обоснований заселяются виды, используемые в биомелиорации, в том числе белый амур, чёрный амур и толстолобик.

В 2025 году Калининская АЭС выполнила все запланированные природоохранные мероприятия. На одном из выпусков была проведена модернизация очистных сооружений. Сейчас там продолжаются наладочные работы, которые позволят повысить общую надёжность предотвращения попадания нефтепродуктов. Кроме того, начата работа по модернизации других выпусков атомной станции.

«Данные производственного экологического контроля за 40 лет и результаты регулярного мониторинга позволяют сделать однозначный вывод: экологическая обстановка в районе расположения Калининской АЭС остаётся стабильной», — отметил Андрей Данилкин.

Ознакомиться с Отчетом по экологической безопасности Калининской АЭС за 2025 году можно по ссылке.

Справка:

Усилия Калининской АЭС наглядно показывают, что «Росатом», как и другие ведущие российские компании, последовательно реализует стратегию перехода к «зелёной» экономике, модернизируя производство для снижения выбросов, повышая активность в сфере снижения негативного воздействия на окружающую среду. Независимо от внешних обстоятельств вопросы экологии, социальной ответственности и эффективного управления являются основой устойчивого развития регионов России.

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в городе Удомля Тверской области) имеет в своем составе четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Калининская АЭС вырабатывает 82 % от всего объема электричества, производимого в Тверской области, 14 % — в Центральном Федеральном округе России, а доля в общей выработке электроэнергии АО «Концерн Росэнергоатом» составляет около 15 %. Предприятие является крупным работодателем на территории присутствия: вместе с подрядными организациями атомная станция обеспечивает занятость около 30 % работоспособного населения Удомельского муниципального округа.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.