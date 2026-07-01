В Твери более трех тысяч подростков устроились на временную работу

У каждого есть наставник. Фото: пресс-служба администрации Твери

В Твери проходит летняя кампания по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет. 174 различные организации города входят в список тех, кто принимает на работу подростков. Временной занятостью на время каникул сейчас обеспечены более 3100 подростков из Твери.

Эти программы реализуются в рамках президентских нацпроектов «Молодежь и дети», «Кадры».

В числе постоянных работодателей — муниципальные образовательные учреждения, государственные бюджетные организации - больницы, поликлиники, спортивные школы, колледжи. Берут подростков на работу также коммерческие структуры и внебюджетные организации. В их числе ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ООО «Верхневолжское АТП», АО «Тверьгорэлектро», ЗАО «Хлеб», ООО «Тверь Водоканал», АО «ТЖБИ-4», сеть «Чикен Хаус» и другие.

Предприятия предлагают самые разные вакансии. Фото: пресс-служба администрации Твери

К примеру, ООО «Верхневолжское АТП» трудоустраивает подростков каждое лето, начиная с 2022 года. В этом году здесь уже приобрели опыт 46 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет.

— Мы трудоустраиваем школьников и студентов на должности «Помощник слесаря по ремонту автомобилей» в авторемонтную мастерскую и «Помощник специалиста по организационному и документационному обеспечению» в организационный отдел, — рассказала начальник отдела кадров ООО «Верхневолжское АТП» Наталья Духарина.

Ребята помогают сотрудникам с ремонтом автобусов, в работе с путевой документацией. За весь период с 2022 года на предприятии в рамках летних кампаний поработали 126 подростков.

Работа за компьютером как раз для молодых. Фото: пресс-служба администрации Твери

Все без исключения школы в этом году предоставляют школьникам рабочие места. Также в течение летних каникул при школах работают лагеря труда и отдыха, где трудовая деятельность сочетается с активным отдыхом. Подростки не только работают, но и участвуют в различных познавательных мероприятиях.

Чтобы работать с вкусняшками, нужна сила воли. Фото: пресс-служба администрации Твери

Всего в этом году в Твери планируется трудоустроить более 7000 подростков. Для поиска подходящих вакансий и подачи заявки на временную работу в городских организациях несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет необходимо воспользоваться порталом «Работа России» https://trudvsem.ru/. Дополнительную консультацию можно получить у специалистов тверского филиала Центра занятости населения Тверской области. Банк вакансий временных рабочих мест сформирован и продолжает пополняться.

Не просто работа, а полезные навыки для жизни.Фото: пресс-служба администрации Твери

Действующие программы прокомментировал глава Твери Алексей Огоньков, отметивший, что ежегодно объемы и темпы трудоустройства подростков в городе увеличиваются.

- На текущий момент число несовершеннолетних граждан, обеспеченных временной занятостью, выросло на 61% по сравнению с прошлым годом. Также растет и общее число работодателей, задействованных в летней кампании по трудоустройству подростков. К ним присоединяются ведущие организации и предприятия города, — пояснил Алексей Огоньков.