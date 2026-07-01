Тверская «Сова» провела учения в лесу: реалистичности добавила погода

Найти человека в лесу ночью просто невероятно. Фото: ВПСО "Сова"

Ушла за грибами и заблудилась – нередкая история. Для волонтеров отряда «Сова» сложная, но понятная. А вот когда бабушка или дедушка в силу возрастных изменений просто ушли из дома - ситуация гораздо сложнее.

НАШЛИ ПОД УТРО

Как случилось на днях с Галиной Петровной. Бабушка в солидном возрасте, ушла неизвестно куда, в резиновых тапочках и, возможно, забыла дорогу домой. Родственники сообщили о пропаже ближе к ночи. Температура на улице ночью низкая, влажность высокая. А главное, пропавшей срочно было необходимо принять жизненно важные лекарства.

Сбор, штаб, координатор Дима Погребецкий (Дип). Ставятся задачи водителям, задачи пешим волонтерам. Опуская подробности, сообщаем: найдена, жива. Своей жизнью и здоровьем бабушка обязана Тане Домашенко и своему зятю.

«Нашли в лесу под утро. Мы не ожидали, что она откликнется, но бабушка крикнула. И достаточно громко! Мы ее тепло укутали, сменили мокрые носки, пришлось выносить из леса. И знаете, что больше всего запомнилось? У нее очень красивая улыбка! А ещё она умудрилась не потерять резиновые тапочки, так в них и сидела», - говорит Таня.

Кажется, все быстро и просто, а на самом деле - огромная работа инфоргов, волонтеров, родственников. Десятки звонков, сотни сообщений, километры по лесу и дорогам, карты, рации, коптер, задачи, квадраты, тропинки, борщевик... «А под утро - потрясающей красоты рассвет, как награда за ещё одну спасенную жизнь!», - делятся эмоциями волонтеры.

Красивый рассвет, как награда. Фото: ВПСО "Сова"

ЭКЗАМЕНЫ СДАВАЛИ В ЛЕСУ

Чтобы так «просто» было всегда, нужны знания и опыт. Перед активным поисковым сезоном ВПСО «Сова» провела серию учений для своих волонтеров. С 12 по 14 июня они прошли в районе деревни Андрианово Калининского района Тверской области.

Ежегодно областным учениям предшествует цикл муниципальных, в подразделениях по всей области. А в финале - своеобразный итог обучения, мини-экзамен для каждого участника, в том числе и четвероногого. Собаки – надежные и полноправные партнеры поискового отряда.

Надо сказать, что в лесу «Сова» была «под прикрытием». О проведении учений осведомлены и оказывали всяческую поддержку глава Калининского округа Сергей Румянцев, Управление МЧС по Тверской области, МКУ Калининского округа «Дирекция по комплексному развитию общественных пространств «Северо-Западная территория», Госинспекция по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области, региональное Министерство лесного комплекса.

Самая главная задача стояла - отработать навыки проведения поисково-спасательных работ и эвакуации пострадавшего из леса.

В лесу под Тверью собрались волонтеры из Тверской области. Фото: ВПСО "Сова"

ПОДРОСТКОВ ИСКАЛИ С СОБАКАМИ

Первый день учений начался с «поиска» двух подростков, заблудившихся в лесу. Как действуем? Подробный опрос «заявителя», ориентировки, формирование групп, задачи от координатора. Ускоряемся, потому что уже темнеет. Пешие группы выдвинулись в лес. Несколько кинологических расчетов идут по следу. И, буквально через два часа, потеряшки благополучно найдены одной из «сов». Но есть проблема - требуется эвакуация одного из ребят, второй сможет выйти вместе с волонтерами самостоятельно.

Координатор поиска отправляет к месту обнаружения ближайшие группы, и к половине первого ночи подростки благополучно доставлены к месту штаба.

И тут в учения вмешалась природа, добавив экстрима: шквалистый ветер, гроза, ливень. «Палатки пытались улететь в небо, ливень устроил нам настоящее боевое крещение перед активным сезоном - словно говоря "то ли еще будет"! Но никакие природные коллизии нам не преграда! Мы справились», - пишут волонтеры.

У собак тоже был экзамен. Фото: ВПСО "Сова"

СОЗДАВАЛИ ЛЕГЕНДУ

На второй день был запланирован квест.

Каждая группа получила в штабе задачу: найти в лесу артефакт, являющийся частью легенды предстоящего поиска. Задание предполагало слаженность, согласованность действий и умение работать в команде. От каждого зависело, сможет ли координатор получить всю информацию, увидеть полную картину поиска и поставить правильные акценты.

Группы отработали задачи, нашли артефакты и помогли собрать легенду поиска: женщина пропала в лесу во время прогулки, лес знает хорошо, но может нуждаться в медицинской помощи.

И снова формирование групп, получение заданий… "Совы" выдвигаются на поиск. Реалистичности добавляет погода: опять небольшой дождь. Но и в реальных поисках далеко не всегда выпадают погожие дни и ночи.

Штаб поисков. Фото: ВПСО "Сова"

Вскоре приходит сообщение от одной из пеших групп: найдена, жива! Но сама идти не может. В радиоэфире начинается перекличка: организаторы выясняют, как далеко каждая группа располагается места нахождения пропавшей.

Несколько самых ближайших из них направляются на эвакуацию, остальные возвращаются в штаб.

Итог учений: оба поиска завершены со статусом «найден, жив»! Это самые важные слова, которые желает услышать каждый волонтер, выезжающий на поиск.