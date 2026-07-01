«Дискавери-Пено»: Строим комфорт и красоту

Когда-то Савва Морозов основал здесь лесопильный завод Фото: Юлия КРУТОВА.

242 км от Твери, на 37 км дальше Осташкова: поселок Пено на карте Тверской области - один из самых маленьких населенных пунктов. Здесь нет даже гостиниц, чтобы могли остановиться туристы, приезжающие в эти чудесные края. А края действительно чудесные: Волга, озеро Пено, рядом Селигер, бескрайние леса.

ВСЕ ВЕРНЕТСЯ

Сразу на въезде в поселок - красивое здание из красного кирпича под старину, которое венчает цифра «1906». На этом месте в 1906 году фабрикант Савва Морозов основал лесопильный завод. Прошло 120 лет. И теперь здесь успешно работает градообразующая Пеновская деревообрабатывающая фабрика, состоящая из двух предприятий: ООО «Дискавери-Пено» и ООО «Инвест-Лизинг-Тверь».

Одно из крупнейших лесоперерабатывающих предприятий Тверской области находится на 4-м месте по экспорту древесины. Объем производства - 2 000 м³ обрезного пиломатериала в месяц (это около 17 грузовых автопоездов в неделю); собственные лесосеки с расчётным объёмом 112 000 м³ леса в год; 7 000 м³ баланса и пиловочника в неделю.

Еще 13 лет назад на этом месте был умерший межхозяйственный лесхоз. Старое советское предприятие убили перестройка и хаос 90-х.

В оставшихся от прежней жизни постройках - провалившаяся крыша, выбитые окна и зачем-то охраняющий все это «великолепие» сторож. Вот в таком виде застал хозяйство гость из Москвы Юрий Сероугольников и… купил. Знал, что делает. «Не надо никого нанимать. Я все сам умею. Сам все сделаю», - подумал про себя будущий генеральный директор. Всего лишь за полтора года вместе со своим первым замом Денисом Зарубиным он не только отстроил базу, но и открыл производство на 300 рабочих мест. И это не просто цифра: 300 человек не уехали из родного края искать лучшей доли в столицах, а остались со своими семьями.

Юрий Сероугольников в рабочем кабинете долго не задерживается Фото: Юлия КРУТОВА.

- Я приехал из Москвы в деревню, а из деревни люди стремятся в Москву. Я им говорю: вы не цените свежий воздух, возможность выйти на работу за полчаса до начала, а не за три, - рассказывает Юрий Александрович. - Многие уезжающие все равно вернутся. «Наедятся» столичной жизни, съемных квартир и вернутся. Помню, в моей молодости приезжали в Москву люди из провинции, лимита, замкадыши, как их называли. Работали на стройке, жили в общаге, потом, через 5-10 лет, им давали комнату в коммуналке. И только через 17 лет - квартиру. Годы шли, а и не жили по-человечески. Так же и сейчас. Как будто живешь на черновик, а потом будет время прожить по-другому.

ЗДЕСЬ МОЖНО ЖИТЬ

Юрий Александрович к жизни относится философски. Ценит не деньги, а душевный комфорт, внутреннюю свободу, возможность не плыть по воле обстоятельств, а жить полноценно. Заслуженный строитель Московской области, уроженец подмосковного Долгопрудного все это ощутил в глубокой провинции.

По первому образованию он инженер-механик лесной и деревообрабатывающей промышленности. Окончил в 1982 году Брянский технологический институт. Профессиональный путь прошел от рабочего на стройке до заместителя главы Долгопрудного по строительству. Работал в Москве, в службе технического заказчика. Отвечал за строительство всех школ, детсадов и ФОКов. Участвовал во многих стройках столицы. В 1985 году - даже в первой реконструкции Третьяковской галереи.

- Здесь можно жить и работать, а в Москве только работать, - считает он. - Наступил момент, мне надоели все эти заседания по 12 часов. У меня строятся 180 объектов, а я штаны просиживаю каждый день с докладами зам. мэра Москвы по строительству. Три часа едешь на работу, сидишь в бетонной коробке, потом три часа с работы. Надоело. Понимал, что жизнь проходит как-то не так. Мой приятель подсказал: продается, мол, разваленное предприятие в Пено, где у людей была зарплата 18 тысяч. Вот так я здесь и оказался.

ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ

В Пено, естественно, приняли чужаков настороженно. Все ждали: приехали москвичи, чего-то затевают, разворуют, что осталось, и убегут. Полтора года ждали, пока не убедились, что предприятие ожило. И зарплата сотрудников не 18 тысяч. Оценили позже. Сероугольников из тех руководителей, которые не просто дают работу, зарабатывают капитал. Он старается выстроить систему работы так, чтобы каждый чувствовал: работа - второй дом. Помогает сотрудникам в беде и в радости. Нужны деньги кому-то на операцию. Ну где житель маленького поселка возьмет 120 тысяч? Оплачивает предприятие. Свадьбы, похороны, рождение ребенка… Сотрудники знают, что им помогут. Помощь в покупке древесины получают те, кто строят или ремонтируют свои дома. В общем, объемный соцпакет. Комфорт и красота в стильно отремонтированном офисе компании: есть даже своя кухня с печеньками. «Юрий Александрович у нас самый лучший руководитель», - признаются сотрудники. Помощь самому поселку Пено и благотворительные деяния - это вообще отдельный разговор.

Просто ему известны главные ценности в жизни. У самого Сероугольникова семеро детей. Старшему уже за 40, младшей дочке 14. Один из сыновей также пошел по строительной линии. Кстати, со второй женой гендиректор познакомился здесь, в Пено. Супруга и четыре дочери пока живут в Подмосковье, но со временем семья планирует полностью переехать в Пено.

А теперь уже без вариантов. Производство «Дискавери-Пено» с такой скоростью набирает обороты, что обратного пути нет. Разрабатываются новые направления развития бизнеса.

ВСЕ ПО ГОСТУ

Фабрика имеет три площадки: цеха лесозаготовки, пиления, пеллетный завод.

Пеллеты премиум-класса качества ENplus-A1 изготавливаются из древесины хвойных пород. На фабрике работает линия на базе пресса MUNCH (Германия). Объём производства более 1 500 тонн в месяц. Есть экспресс-лаборатория по анализу качества пеллет (влажность, насыпная плотность, механическая прочность, пыль). В производственном цикле используется многоступенчатая система очистки сырья.

В цехах фабрики. Фото: Полина ДОМЕТИНА

Пеллеты - очень востребованная продукция, отмечает Юрий Сероугольников. Топливные гранулы поставляются на экспорт. Один из серьезных партнеров - Иран. В 2022 году на предприятии был введён в эксплуатацию второй пеллетный завод.

Предприятие также занимается домостроением из профилированного бруса и модульным каркасным строительством. На фабрике работает лодочный цех, где изготавливаются деревянные лодки и яхты длиной до 12 метров.

Вся продукция соответствует стандартам ГОСТов.

Такие лодки пользуются большим спросом у любителей водного отдыха. Фото: Полина ДОМЕТИНА

КОНКУРЕНТОВ НЕТ

- Конкурентов в деревообработке у нас нет, - считает гендиректор «Дискавери-Пено». - Мы отвечаем за свое отменное качество. Изначально ставку делали именно на него. Закупили оборудование, которое может выдавать качественную доску.

Предприятие заготавливает древесину с использованием комплексов «Харвестер», «Форвардер». На линии сортировки и окорки круглого леса, фрезерно-брусующей линии по переработке, сортировке и упаковке тонкомера используется финский станок HEW SAW R-200, многопильные и углопильные станки.

Доска и брус - отменного качества Фото: Юлия КРУТОВА.

- Когда все знают, на чем ты пилишь, это уже говорит само за себя, - поясняет гендиректор. - Интересно, что к нам, как к покупателям оборудования, приезжали представители финской фирмы, интересовались нашим мнением о работе оборудования. У них все станки на учете.

Обработка круглого леса производится на российском и итальянском оборудовании. Отходы лесопиления как раз и используются в качестве сырья для пеллет.

Сейчас компания приступила к реализации приоритетного федерального инвестпроекта по строительству завода для производства мебельной плиты МДФ. Проект утвержден на федеральном уровне в Минпромторге и находится на контроле губернатора. Это совместный проект Пено и Андреаполя. У компании еще много других планов.

Задаю гендиректору вопрос про кадры. Местных рабочих, конечно, не хватает. Приезжают из соседних городов. Многие - из соседнего Осташкова (им оплачивают бензин). Тем, кто издалека, предприятие арендует жилье. Сейчас особой нехватки кадров нет. Свободны лишь вакансии водителей погрузчиков.

В каникулы «Дискавери-Пено» берет на подработку подростков. В том числе из Торопца и Осташкова, приезжают на практику студенты.

СТРОИМ КОМФОРТ И КРАСОТУ

Новое направление фабрики - двухмодульные и одномодульные модельные дома.

Выставочный комплекс с образцами современных домиков располагается у трассы, в границах деревни Рогожа, не доезжая Осташкова. Там все можно увидеть своими глазами.

На выбор покупателей - 4 модели бань, 8 модульных одноэтажных домов, 7 видов домов из бруса, включая двухэтажные.

Модульные домики - новое направление фабрики. Фото: Полина ДОМЕТИНА

Выставочный комплекс "Дискавери-Пено" находится на трассе в деревне Рогожа Фото: Юлия КРУТОВА.

Домокомплекты производятся «под ключ». Покупателям помогают подобрать проект, комплектацию. Затем собирают силовой каркас, утепляют и подводят коммуникации, делают внешнюю и внутреннюю отделку, отопление, электрику, освещение... Готовый комплект доставляют на ваш участок и собирают дом на готовом фундаменте.

Удобные, комфортные, стильные - дома и бани подойдут не только для установки на участке, но и станут прекрасным вариантом для организации глэмпинга.

Юрий Сероугольников в этом году и сам решил задуматься об открытии базы отдыха со своими модульными домиками. Гендиректор лично высадил сосны. Уже придумали название глэмпинга, в этом году он сможет принять гостей.

Реклама. ООО Дискавери-Пено, ИНН 6935504676

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