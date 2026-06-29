В Твери - юбилей у здания вокзала, который чуть не снесли

Здесь была даже живая музыка. Фото: Павел Макаров

Сегодня, 29 июня, исполняется 35 лет зданию тверского вокзала – сооружению неоднозначному и вызывающему много споров.

В 1991 году состоялось его официальное открытие. Строили вокзал семь лет, и хорошо, что успели достроить. Многие значительные объекты в 90-е были заморожены, некоторые остались недостроями на всю оставшуюся жизнь.

Старое здание вокзала, построенного в 1845-1848 гг. по проекту архитектора Желязевича уже не отвечало запросам пассажиропотока и грузоперевозок. В 70-е разрабатывать новый проект начали несколько архитекторов института «Ленгипротранс». Новое здание сконструировали в духе советского модернизма, оно было рассчитано на 2 000 человек.

В ДУХЕ ВРЕМЕНИ

На фасаде здания - три перевернутые арки. Жители города ассоциировали эти элементы с силуэтом старого Волжского моста. По центру установлена высокая прямоугольная башня с часами. Все в духе времени. Проект, разработанный в советские годы, предусматривал и еще одну фишку, тоже в духе времени – мозаичное панно, которое в итоге стало настоящим произведением искусства. Его автор - художник Анатолий Голубцов, незадолго до этого переехавший в Тверь на жительство. Анатолий Голубцов работал в мастерских Художественного фонда и был единственным художником такого масштаба и профессионального уровня. Он ушел из жизни в 2011 году.

Панно из разноцветной смальты и цветного стекла изображает различные события истории Верхневолжья. В центре - зодиакальный круг с гербом Твери. От него расходятся сюжетные изображения. С одной стороны- древняя история Твери: Великий князь на престоле, Тверской кремль, купцы на Волге, вооруженный всадник, символ военных побед тверских князей. С другой стороны лучи ведут к современной жизни: поезд, сценки, связанные с народным хозяйством, студенты, достопримечательности.

Масштаб панно был огромным, и выкладывать его на вертикальной стене было невозможно. Мозаику крепили на части картона и соединяли на месте. Расколоть кусочки смальты, отсортировать по цвету, размеру, сложить картинку – невероятно кропотливая работа. При этом важно было учесть множество параметров, начиная с направления света. Результат работы мастера был потрясающим. Освещенная мозаика хорошо и четко была видна с любой точки, переливаясь яркими красками.

Мозаика - настоящий шедевр искусства. Фото: https://urbantut.ru/sokhranim-zhd-vokzal

КАК В РАЮ

Еще одной особенностью вокзала стала оранжерея из 200 видов крупных и экзотических растений. Если верить архивным данным, она здесь появилась по инициативе начальника вокзала Галины Суковой. В зале ожидания после открытия разбили настоящую оранжерею с крупными растениями, где было собрано более 200 видов и сортов различных растений: фикусы, бананы, 12 видов пальм, шелковица, абрикос, алыча, айва, виноград, грецкий орех, дуб, корейский барбарис, клён маньчжурский, кофейное и хлопковое деревья, и многое другое. Райский сад! В оранжерею был даже принят на работу смотритель – инженер-ботаник.

НЕ МОДНЫЙ

Наступил новый век. И совсем еще «молодой» вокзал кому-то стал казаться немодным, малофункциональным (его проект не позволял сдавать в аренду площади), не отвечающим современным стандартам обслуживания. В 2011 году дирекцией железнодорожных вокзалов было принято решение о реконструкции вокзального комплекса, его частичный снос. И вот тут тверичане возмутились. В городе началось настоящее движение в поддержку вокзала. Писались петиции, собирались подписи, жаркие споры разгорались на страницах СМИ.

«Мы поддерживаем идею модернизации Тверского вокзала: он должен стать более удобным и доступным. Но мы уверены, что эти цели могут и должны быть достигнуты без уничтожения ценного памятника архитектуры, - писали защитники вокзала. - Мы сформировали рабочую группу, цель которой показать архитектурную ценность здания и добиться его сохранения. Первый наш шаг — петиция. Тверской вокзал — яркий пример советского модернизма и полноправный символ города. Под угрозой не просто здание, а идентичность Твери».

Отстояли общими усилиями. Фото: Павел Макаров

"ВЕРХ БЕЗУМИЯ"

В 2016 году идея еще продолжала витать в воздухе. Проект реконструкции вокзала вошел в план по созданию нового общественно-делового центра — Тверь-Сити. Его планировалось стоить на территории между железнодорожным и автовокзалом.

Свое мнение высказали не только рядовые горожане, но и эксперты. Они опубликованы на сайте защитников вокзала.

«Здание вокзала надо сохранить — модернизации требует не оно, а система переходов. В Твери есть проблема доступа к перрону —спускаться в подземный переход затруднительно. Когда ты с чемоданом или с коляской, то возникает ряд вопросов к доступности и удобству такого решения. Можно построить надземный переход с эскалаторами и траволаторами. Но здание вокзала это, опять же, не задевает. Там полно места для строительства. Не забывайте, что между вокзалом и железнодорожными путями есть огромный пустырь, который до сих пор никто не использует», - такое мнение высказывал в то время известный тверской архитектор Никита Маликов.

«Здесь давно напрашивается боковая платформа и реконструкция площади, но сносить ради этого вокзал — верх безумия и глупости. Напомню, что мы делали концепцию реконструкции площади. Там можно навести порядок и без сноса вокзала». (Аркадий Гершман, урбанист)

В таком же духе высказалось множество экспертов в том числе и российского уровня.

За давностью лет трудно припомнить, что помогло сохранить вокзал с его волшебной мозаикой: народный гнев, или отсутствие финансирования на строительство замены. Но здание в стиле советского модернизма по-прежнему на месте. При этом старый вокзал 18 века капитально отремонтировали, вернув ему ретро-дух, также при железной дороге открыли интереснейший железнодорожный музей.

Фрагмент мозаики. Фото: Павел Макаров

ПАНДУСА_ NET

Но, есть в этой конструкции, действительно ложка дегтя. Это подземный тоннель, соединяющий старую и новую часть вокзала (об этом говорил и Никита Маликов). Подземные тоннели вообще непросто сделать привлекательными объектами, но против тверского есть внушительный аргумент – пандусы в переходе категорически не подходят не только для использования инвалидами-колясочниками, мамами с колясками, но по ним невозможно даже катить дорожную сумку на колесиках (испытано на себе). Ни вверх, не вниз.

При разработке пандусов конструкторы не учли ни одного параметра: ни его ширину, ни угол наклона, превышающий все мыслимые пределы.

Кстати, доступную среду на вокзалах при выборе поездки, всегда тщательно изучают колясочники-путешественники. Тверь в этом смысле в черном списке. Пандус, точнее его неудачное подобие, не раз становился предметом жалоб и тверских инвалидов-колясочников, которые лишены возможности ездить на поездах.

Сейчас вокруг вокзала большое движение, идет реконструкция привокзальной площади, которая давно требовала заботы и внимания.