Калининская АЭС на 4,5% перевыполнила госзадание по выработке электроэнергии за первое полугодие 2026 года

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») по итогам первых шести месяцев 2026 года выполнила плановое задание Федеральной антимонопольной службы России по производству электроэнергии на 104,5%. Дополнительная выработка составила более 724 млн кВт·ч. Предварительные итоги работы полугодия подвели 24 июня на производственном совещании оперативного персонала сквозных смен атомной станции.

На совещании рассмотрели ключевые направления работы атомной станции, участники обсудили технико-экономические показатели, соблюдение требований культуры безопасности, состояние охраны труда и радиационной безопасности.

Главный инженер Калининской АЭС Руслан Алыев сообщил, что в первом полугодии атомная станция обеспечила выполнение производственных задач с опережением плана, при этом показатели безопасности сохранились на уровне предыдущих лет. Он подчеркнул, что нарушений в работе энергоблоков за отчетный период не зафиксировано.

«Такой результат стал возможен благодаря слаженной работе коллектива, грамотной оценке состояния оборудования и своевременному выполнению ремонтных мероприятий. Атомная станция несла нагрузку в соответствии с максимальной располагаемой мощностью по составу оборудования, что позволило обеспечить надежную и эффективную выработку электроэнергии», — сказал Руслан Алыев. Также он отметил, что в ходе ремонтной кампании на четвертом энергоблоке работы были выполнены безошибочно и в установленные сроки.

Во втором полугодии 2026 года главной задачей коллектива остается обеспечение безопасного, надежного и экономически эффективного производства электроэнергии.

«Для нас безопасность — безусловный приоритет. Как подчеркнул Президент России, общая цель партнёрства государства и бизнеса — укрепление принципов и основ культуры безопасности труда. Очевидно, что жизнь и здоровье — наша основная ценность», — сказал главный инженер Калининской АЭС.

На второе полугодие запланировано проведение ремонта основного оборудования энергоблоков №1 и №2.

Одним из важных событий станет ввод в эксплуатацию автоматизированной системы поддержки эксплуатации «ТОРЭКС», которая, кроме регистрации дефектов оборудования, формирования заявок, позволит вести в электронном формате оперативную документацию, технические распоряжения, журналы заданий, оформлять наряды на выполнение работ и многое другое.

Завершилось производственное совещание награждением лучших сотрудников Калининской АЭС. Работников отметили за вклад в развитие предприятия, надежную эксплуатацию оборудования и укрепление безопасности атомной станции.

Справка:

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в городе Удомля Тверской области) имеет в своем составе четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Калининская АЭС вырабатывает 82 % от всего объема электричества, производимого в Тверской области, 14 % — в Центральном Федеральном округе России, а доля в общей выработке электроэнергии АО «Концерн Росэнергоатом» составляет около 15 %. Предприятие является крупным работодателем на территории присутствия: вместе с подрядными организациями атомная станция обеспечивает занятость около 30 % работоспособного населения Удомельского муниципального округа.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.