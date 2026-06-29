Нарушения прав работников в Твери вынесли на обсуждение

Совещание прошло под председательством Андрея Гаврилина. Фото: пресс-служба администрации Твери

Нелегальная занятость и просроченная задолженность по зарплате в городе Твери стали темой заседания рабочей группы Межведомственной комиссии Тверской области по этим вопросам под председательством заместителя главы администрации города Андрея Гаврилина.

В заседании приняли участие представители администрации города Твери, Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области, Отделения регионального Фонда пенсионного и социального страхования РФ, УФНС России по Тверской области, а также Центральной межрегиональной территориальной госинспекции труда.

НАРУШЕНИЯ «ВЫПЛЫВАЮТ» НАРУЖУ

Несоблюдение миграционного и налогового законодательства, зарплаты ниже МРОТ, задолженности перед работниками – эти нарушения находятся в зоне внимания контролирующих органов. Администрация города обнаруживает их во время выездов в организации и на предприятия, а также по итогам работы «горячей линии».

Во II квартале 2026 года было проверено 12 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере торговли и услуг. В ходе мероприятий оценивалось соблюдение трудового законодательства, факты наличия неоформленных работников, а также использование контрольно-кассовой техники (ККТ) при расчетах с покупателями. С руководителями проверенных точек проведены профилактические беседы, даны рекомендации по легализации трудовых отношений и соблюдению порядка применения ККТ. Исполнение решений находится на контроле администрации Твери.

На заседание были приглашены руководители организаций и индивидуальные предприниматели, имеющие те или иные нарушения в сфере оплаты труда и отчетности.

Рабочая группа. Фото: пресс-служба администрации Твери

МИМО КАССЫ

ККТ довольно часто фигурирует в списке нарушений. Покупателей призывают при покупке товаров и услуг всегда обращать внимание на выдачу кассового чека. Важно не путать чек POS-терминала (слип), который лишь подтверждает факт прохождения платежа по банковской карте, с фискальным кассовым чеком. Обязательными признаками настоящего кассового чека являются наличие QR-кода, наименование и ИНН продавца, дата и время покупки, а также полный перечень товаров или услуг.

Каждый покупатель может самостоятельно проверить легальность покупки и факт отправки данных в налоговую, отсканировав QR-код в официальном мобильном приложении ФНС России «Проверка чеков». Часты ситуации отказа продавца выдать кассовый чек. В таких случаях гражданам необходимо зафиксировать факт покупки и обратиться с заявлением на «горячую линию» ФНС России.

Рабочая группа. Фото: пресс-служба администрации Твери

О МИГРАНТАХ И АДВОКАТАХ

Важным блоком повестки стала работа с обращениями граждан, поступившими на «горячую линию» администрации города. К примеру, подробно рассмотрено обращение местной жительницы о фактах неофициального трудоустройства в миграционном центре. В отношении работодателя будут приняты меры для вывода сотрудников «из тени».

Также на заседании рассмотрен вопрос о деятельности граждан, оказывающих услуги по представлению интересов в судебных процессах и не декларирующих полученные доходы. Материалы по данному факту направлены в налоговые органы.

- Легализация трудовых отношений – это не только соблюдение закона, но и социальная защищённость граждан. Каждый работник должен быть уверен, что его труд оплачивается официально, а взносы идут на его будущую пенсию и медицинское обслуживание. Деятельность Рабочей группы позволяет объединить усилия контролирующих органов и выработать единые подходы к решению этой задачи, - прокомментировал итоги заседания Андрей Гаврилин.

Рабочая группа продолжит проверки. Все это поспособствует повышению уровня социальной защищенности работников и снижению масштабов теневой занятости.