Разбор проблемы: В Торжке люди жалуются на вопиющую ситуацию с гаражами в кооперативе

В ГСК «Химик-4» в Торжке возникла проблема. Графика: Яндекс карты

В июне в соцсети появился пост с возмущением от владельцев гаражей в потребительском гаражно-строительном кооперативе «Химик-4» в Торжке. Люди жаловались на то, что этот самый «Химик-4» тихо, без собрания и согласования его членов продали некому юрлицу. Владельцев же гаражей просто уведомили об этом бумажным объявлением на информационной доске. В нем было указано, что собственникам надо либо до 1 сентября этого года убрать свое имущество с территории «Химика-4», либо заключить договор об аренде земельного участка, на которой стоит гараж.

«Люди добросовестно платили взносы и земельный налог. А их лишают собственности. Куда деваться людям, людям пожилого возраста, ветеранам труда... Нам некуда деваться», - написали возмущенные граждане, тут же обратившись за поддержкой в администрацию Торжка и прокуратуру.

«КП»-Тверь», чтобы разобраться в возникшей проблеме, обратилась в ведомство, непосредственно занимающееся земельными участками, - областное управление Росреестра. Мы получили ответ.

ПОЯСНЕНИЯ РОСРЕЕСТРА

Они сводятся к тому, что сейчас владельцам гаражей уже практически невозможно помочь, им остается идти в суд. Почему же, спросите вы?

«Земельный участок с кадастровым номером 69:47:0130304:2 по адресу:

Тверская область, г. Торжок, ГСК «Химик-4», по данным Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН), владельцам гаражей -

физическим лицам - никогда не принадлежал. Первоначальным собственником земельного участка являлся потребительский кооператив «Гаражно-строительный кооператив «Химик-4». Арестованное имущество гаражного автокооператива (указанный земельный участок) было передано территориальным Управлением Росимущества в Тверской области для принудительной реализации на торгах исполнителю в рамках Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». (Почему имущество было арестовано, в ведомстве не уточнили. - Ред.) В результате проведения открытого аукциона земельный участок был продан юридическому лицу, оформлен договор купли-продажи, который был представлен в Управление на государственную регистрацию перехода права», - пояснила заместитель руководителя областного управления Росреестра Ирина Миронова.

В ответе ведомства также уточняется, что госрегистрация перехода права по такому договору осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»:

«В соответствии со статьей этого закона зарегистрированное в ЕГРН право на недвижимое имущество, в том числе и земельный участок, может быть оспорено только в судебном порядке».

Такие дела.

ВОЗМОЖНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ

Понятно разочарование и возмущение владельцев гаражей на земельном участке кооператива, но, чтобы избежать этой ситуации, им стоило принять ряд мер.

Из открытых данных Росреестра следует, что владелец гаража в гаражно-строительном кооперативе (ГСК) может оформить в индивидуальную собственность земельный участок под гаражом. Однако сделать это можно лишь в случае, если участок находится в муниципальной или государственной собственности (что делать, если участок принадлежит гаражному кооперативу, читайте ниже). Причем после изменений в законе о «гаражной амнистии», вступившем в силу 1 октября 2023 года, письменное согласие на это всех арендаторов в ГСК не требуется.

Также больше нет препятствия в виде наличия утвержденных проектов межевания территорий, не предусматривающих образование земельных участков под гаражами. В таком случае после «гаражной амнистии» формирование таких участков возможно на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Схему может подготовить кадастровый инженер. Этот же специалист после ее согласования органами местного самоуправления подготовит и межевой план на земельный участок для постановки участка на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности на него.

Поясним, что приобретение права собственности на земельный участок под гаражом в рамках «гаражной амнистии» возможно в следующих случаях:

- земельный участок под гараж предоставлен какой-либо организацией (в том числе с которой вы состояли в трудовых или иных отношениях), либо иным образом выделен вам, либо право на использование такого земельного участка возникло у вас по иным основаниям;

- земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, либо право на использование такого земельного участка возникло у такого кооператива по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок под гаражом распределены вам на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение.

Если же земля под гаражами находится в собственности гаражного кооператива, ее можно только купить у него, договорившись о цене. Редко, но бывают случаи, когда земля числится в собственности кооператива по старым документам, но на самом деле не была должным образом приватизирована. Чтобы исключить эту возможность, можно заказать выписку из ЕГРН на земельный участок. И если выяснится, что земля все-таки государственная или муниципальная, вы сможете воспользоваться «гаражной амнистией».

Мотайте на ус, как говорится.