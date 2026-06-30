В Твери уже начали продавать дары леса: Что, почем и где?

Идем на рынок. Фото: Юлия КРУТОВА

Черника, земляника, красная сморода, лисички - первые дары нашей местной природы появились в тверских лесах, на дачах и, следовательно, на развалах и мини-рынках. Туда мы и отправились, чтобы выяснить, что почем.

О ГРИБАХ

В соцсетях знающие люди пишут, что уже кое-где появились белые, но это какие-то редкие места. В Конаковском районе местные жители рассказывают, что находят маслята и подберезовики.

Но до рынков благородные грибы пока еще не доехали, в Твери можно купить только лисички. И то если повезет. Стандартная кучка на одну пожарку - 200 рублей. К грибам у бабушек можно прикупить лука или укропа - от 70 рублей за пучок.

И О ЯГОДАХ

Больше всего в этом году уродилось земляники. Об этом рассказывают любители тихой охоты в разных районах области. В Твери землянику можно купить за 1000-1200 рублей за килограмм. Такие суммы предлагают сборщики ягод в интернете. Живой рынок диктует другие цены: 500 рублей за 250-граммовый стакан.

Черника только еще появилась в лесах, поэтому мелкая, недоспевшая и в небольших количествах. На мини-рынке продавец предлагал пока только две пол-литровые баночки по 400 рублей за каждую. Если перевести это на размер традиционной трехлитровой банки, получится 2400 рублей. Однако… Пробуем найти чернику на сайте бесплатных объявлений. Готовой пока нет, но сборщики ягод уже предлагают чернику под заказ по ценам 400 и 500 рублей за литр.

Дачники везут со своих участков в основном траву. Фото: Юлия КРУТОВА

Очень дорого продается клубника, якобы с частного подворья. 350 рублей бабушка просит за 300-граммовый стакан и 500 рублей за контейнер, в котором не более 500 граммов клубники. По такой же цене торгует мужчина неподалеку, у которого клубника разложена по контейнерам в большом количестве. Притом что рядом, у оптовиков, можно купить ягоду по 400 рублей за килограмм.

Совсем уж возмутительно выглядит цена на красную смородину: стакан 300 граммов этой простой ягоды, которая есть на каждой даче, продается за 300 рублей.

В Тверской области есть несколько сельхозугодий, где предлагают собрать клубнику самим и в любом количестве. Приезжай и собирай хоть каждый день. Но только ягоды вы получите не бесплатно. К примеру, на одной из ферм под Тверью за собранную собственноручно клубнику вы заплатите по 300 рублей за килограмм, покупка уже собранной кем-то клубники - 350-400 рублей за кг. Всю информацию о фермерских хозяйствах можно найти в интернете.

ЦАРИЦЫ СЕЗОНА

В этом году рынок удивляют привозные овощи. Обычно конец июня в наших краях - время, когда уже можно начинать питать организм витаминами. Привозные овощи и фрукты по сравнению с весенними месяцами падают в цене и становятся дешевле, чем в супермаркете. Так было всегда. Но ситуация изменилась в этом году.

Крымская черешня самая бюджетная. Фото: Юлия КРУТОВА

Царица сезона черешня - от 500 (уже изрядно полежавшая) до 850 рублей за килограмм. Подешевле вишня: ее можно купить за 350 рублей. Почти не падает в цене клубника: 400-700 рублей за килограмм.

За 200-350 рублей можно купить вполне спелые абрикосы всех сортов и разновидностей. Виноград находится на запредельной отметке от 600 рублей. К арбузам не стали и прицениваться - время этой гигантской ягоды еще не пришло.

Царица сезона. Фото: Юлия КРУТОВА

О НАСУЩНОМ

А как там обстоят дела с повседневными продуктами для нашего стола?

Свежая картошка - от 90 рублей за кг. Стойко, весь июнь, держались в цене огурцы и помидоры и буквально только что сдались на милость покупателей. Маленькие огурчики с пупырышками известного бренда можно купить за 150 рублей, а вполне себе сочные помидоры - за 190 рублей. Пока еще не сдает позиции в этом году болгарский перец: даже зеленые плоды, которые в прошлом году в это время можно было купить по 100 рублей за кг, упорно держатся на отметке 250-350.

- Почему в этом году всё так дорого? – спрашиваю продавца, у которого покупаю овощи на этом месте уже 10 лет.

- А что вы хотите? В этом году проблемы по всем направлениям, - жалуется продавец. - В мае-июне в Краснодарском крае такая погода была - весь урожай залило дождями. А этот регион - один из самых крупных поставщиков овощей и фруктов. Местные жалуются, что самим есть будет нечего. Не удалось сохранить даже то, что на своих приусадебных участках было посажено. Что уж говорить о больших полях. Краснодарцы надеются, что погода не подведет и со следующим, осенним, урожаем всё будет в порядке. Зато теперь проблемы с бензином. Привезти, конечно, всё удастся. Важна цена вопроса. Точнее бензина.

А вот слышал, что на нас надвигается другая напасть - жара из Европы. Тоже не лучше, чем ливень. Надо беречь местный урожай.

А кто-то везет на продажу цветы.Фото: Юлия КРУТОВА

ЛЕТНИЙ РЕЦЕПТ: ВЕНГЕРСКИЙ ПАПРИКАШ

Не знаем, что готовит нам природа, но на этот летний рецепт уж точно продуктов хватит. Сытный и не вредный для здоровья венгерский паприкаш. Он для тех, кто любит пряности. Главные ингредиенты - болгарский перец и паприка.

Итак, рецепт. Вам понадобится: куриное филе или телятина - 500 г, сладкий красный перец - 1 шт., помидоры - 1 шт., одна луковица, мука - 1 ст. л., майонез - 1 ст. л., сладкая паприка - 1 ч. л., масло растительное - 1 ст. л. И, конечно, соль и перец.

1. Очистите и нарежьте мелкими кубиками репчатый лук. Жарим его на сковороде, добавив паприку, 3-4 минуты.

2. Куриное филе нарежьте крупными кубиками. Обжарьте с луком 6-7 минут, чтобы мясо подрумянилось, добавьте соль и перец.

3. Добавьте муку, майонез и залейте водой или мясным бульоном, чтобы жидкость покрыла блюдо. Тушите содержимое 5-7 минут до закипания.

4. Помидоры нарежьте кубиками, а сладкий перец - соломкой. Добавьте их в сковороду и тушите на медленном огне еще 20 минут.