Выборы-2026 в Тверской области: Всё, что нужно знать

Голосование в Тверской области, как и по всей стране, продлится три дня - с 18 по 20 сентября. Фото: Виктория ТУШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Единый день голосования на выборах-2026 назначен на 20 сентября. В этот день завершается конституционный срок полномочий Госдумы восьмого созыва. Но фактически голосование в Тверской области, как и по всей стране, продлится три дня - с 18 по 20 сентября (пятница - воскресенье).

«КП»-Тверь» с помощью председателя Избирательной комиссии Тверской области Валентины Дроновой подготовила для читателей исчерпывающую памятку по предстоящим выборам.

В тонкостях предстоящих выборов помогла разобраться Валентина Дронова. Фото: Виктория ТУШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Выборы-2026 в Твери и Тверской области: кого выбираем

Как и во всей стране, в единый день голосования в Тверской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва (по смешанной избирательной системе: 225 депутатов - пропорционально голосам, поданным за федеральные списки политических партий, и ещё 225 депутатов - по мажоритарной избирательной системе относительного большинства (в одномандатных избирательных округах).

Кроме того, Тверская область станет одним из восьми регионов России, где состоятся выборы высшего должностного лица - губернатора. За него, кстати, можно будет проголосовать, даже находясь в Москве, о чём расскажем ниже.

Также у нас пройдут выборы депутатов Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва, а в ряде муниципалитетов - выборы в органы местного самоуправления. В Лихославльском, Молоковском, Рамешковском и Спировском муниципальных округах это основные выборы депутатов Дум второго созыва, а также дополнительные выборы депутатов Думы Вышневолоцкого округа в двух одномандатных избирательных округах.

Выборы-2026 в Твери и Тверской области: избиркомы

Облизбирком. Избирательная комиссия Тверской области выступает организатором выборов губернатора Тверской области и депутатов Заксобрания Тверской области. Решением Центризбиркома на избирательную комиссию Тверской области возложены полномочия двух окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Госдумы 178-го (Тверского) и 179-го (Заволжского) избирательных округов (территориально они остались прежними, но сменили нумерацию - раньше это были 179-й и 180-й округа соответственно).

Напомним, что в границы Тверского одномандатного округа № 178 входят Московский, Пролетарский и Центральный районы Твери, Бежецкий и Весьегонский округа, часть территории Калининского округа, Калязинский, Кашинский, Кесовогорский, Кимрский, Конаковский, Краснохолмский, Лесной, Максатихинский, Молоковский, Рамешковский, Сандовский, Сонковский и Удомельский округа. В границы Заволжского одномандатного округа № 179 входят Заволжский район Твери, Торжок, ЗАТО «Озёрный» и «Солнечный», Андреапольский, Бельский, Бологовский, Вышневолоцкий, Жарковский, Западнодвинский, Зубцовский, Калининский, Кувшиновский, Лихославльский, Нелидовский, Оленинский, Осташковский, Пеновский, Ржевский, Селижаровский, Спировский, Старицкий, Торопецкий, Фировский и Торжокский округа.

Территориальные избиркомы. В Тверской области уменьшилось количество территориальных комиссий. Теперь их 42 (было 45). Это связано с завершением на территории региона муниципальных реформ и объединением Ржева и Ржевского района, Торжка и Торжокского района, Кимр и Кимрского района.

- У нас существовало там по две территориальные комиссии, и по истечении срока полномочий на вновь образованных муниципальных образованиях мы сформировали по одной территориальной комиссии, - объяснила Валентина Дронова.

Участковые избиркомы. В регионе будут работать1073 участковые избирательные комиссии, сформированные по постоянному месту жительства. Плюс 17 участковых комиссий, которые будут формироваться по местам временного пребывания избирателей. Их сформируют в больших больницах, чтобы проголосовать могли пациенты, проходящие там лечение, в СИЗО, а также на базе Дома милосердия - для лиц, не имеющих регистрации на территории РФ.

Логотип Единого дня голосования. Фото: Виктория ТУШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Выборы-2026 в Твери и Тверской области: часы работы избирательных участков

Ещё раз напомним, что отдать свой голос на предстоящих выборах можно будет 18 сентября (пятница), 19 сентября (суббота) и 20 сентября (единый день голосования, воскресенье). Все три дня все избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Выборы-2026 в Твери и Тверской области: сколько будет бюллетеней

Каждый избиратель в Тверской области получит от пяти до шести бюллетеней:

- два бюллетеня - для голосования за депутатов Госдумы (один - по партийным спискам и ещё один - за кандидатов-одномандатников);

- один бюллетень для голосования за губернатора Тверской области;

- ещё два - для голосования за депутатов Заксобрания (один - по партийным спискам и один - для одномандатников);

- и шестой бюллетень получат жители тех территорий, где будет проходить голосование за депутатов местных Дум.

Выборы-2026 в Твери и Тверской области: как проголосовать на дому

- Во все три дня голосования наши уважаемые избиратели смогут проголосовать вне помещения для голосования. Это так называемое голосование надомное, когда избиратель обращается в участковую избирательную комиссию, с тем чтобы к нему приехали, и оформляет заявление, - рассказала Валентина Дронова.

При этом на предстоящих выборах организовать голосование на дому (имея уважительную причину) можно будет не только обратившись в избирком лично (по месту жительства) либо воспользовавшись помощью другого лица, но и через портал госуслуг.

- Все такие заявления, в том числе в электронном виде, можно будет оформить за 9 дней до дня голосования, которое стартует, напомню, 18 сентября, - уточняет председатель облизбиркома.

Выборы-2026 в Твери и Тверской области: как проголосовать жителям труднодоступных территорий

Для жителей маленьких, сильно удалённых от цивилизации населённых пунктов, коих в Тверской области немало, будут организованы выездные временные пункты голосования. По словам Валентины Дроновой, никаких заявлений для этого жителям оформлять не надо:

- Людей проинформируют заранее, что 18 либо 19 числа к ним приедет участковая избирательная комиссия. Будет составлен график. От избирателей не требуется подачи никаких заявлений. Мы проходили с вами уже такое с момента голосования за Конституцию. Будет организованный временный пункт голосования: либо какое-то помещение, либо специально оборудованный автобус, в котором будет место для тайного голосования, будут информационные материалы о кандидатах. В такие пункты голосования участковая комиссия приедет со списком избирателей по этому населённому пункту. И будет предоставлена возможность всем желающим проголосовать там, чтобы не ехать куда-то 15 или 25 километров.

Выборы-2026 в Твери и Тверской области: как проголосовать не по месту жительства

Система «мобильный избиратель» позволяет проголосовать, находясь не по месту своего жительства. Но есть нюансы.

- Если мы покидаем границы Тверской области, то сможем проголосовать только по федеральному списку по Госдуме. Ни по губернатору (за исключением поездки в Москву, см. ниже. - Ред.), ни по областному Заксобранию мы проголосовать не сможем, - объясняет Валентина Дронова. - А если перемещение в пределах Тверской области - голосование практически в полном объёме.

Когда можно будет подать заявление о голосовании по месту нахождения? С 3 августа по 14 сентября в территориальных избирательных комиссиях (ТИК), в МФЦ (45 МФЦ на территории области будут оказывать избирателям услугу по оформлению заявлений на голосовании по месту нахождения) либо на портале госуслуг. С 9 по 14 сентября такие заявления можно будет оформить в участковых избирательных комиссиях (УИК).

- Важно также помнить, что, перемещаясь в пределах региона, например из Весьегонска в Андреаполь, мы пересекаем границу одномандатных округов по выборам депутатов Госдумы. Соответственно, мы можем голосовать по федеральному списку, по областному (депутаты Заксобрания) и по губернатору, - продолжает Валентина Дронова. - Если же мы едем в пределах своего одномандатного округа, допустим из Андреаполя во Ржев, то здесь мы голосуем ещё и за кандидата-одномандатника в Госдуму, но теряется голос по Законодательному Собранию - по одномандатным округам. Поэтому здесь будьте, пожалуйста, очень внимательны.

Выборы-2026: за губернатора Тверской области можно будет проголосовать в Москве

Если в дни выборов вы будете находиться в Москве, то и оттуда сможете проголосовать на губернаторских выборах. Как напомнила Валентина Дронова, система, когда, находясь в столице, можно было проголосовать за кандидатуру высшего должностного лица своего региона, уже была опробована в единый день голосования в 2025 году.

Важно: избиратель должен будет подать заявление о голосовании по месту нахождения, т.е. в Москве. Тогда по месту своего жительства в Тверской области избиратель будет исключён из списков.