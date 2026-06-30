Poetti перевел кофе в режим «с собой»

Фото: Пресс-служба Poetti

Событие стало для бренда первым шагом в развитии категории холодных кофейных напитков.

В конце июня на онлайн-полки сервиса быстрой доставки «Самокат» поступила первая партия холодного кофейного напитка Poetti. Производитель предлагает попробовать уникальную рецептуру напитков со вкусом кленового пекана и восточных специй. Новая категория будет выпускаться под линейкой Neuro, созданной при помощи искусственного интеллекта.

Российские производители начинают лучше понимать потребителя, а потребитель — лучше разбираться в кофе. В результате появляются продукты, которые уже вполне способны конкурировать с импортными аналогами. Так, например, по данным Nielsen, сегмент напитков RTD (ready-to-drink) продолжает расти: в 2025 году рост категории в деньгах составил +16% в сравнении с 2024. Доля рынка, занимаемая сегментом RTD в 2025 выросла на 11%, в дискаунтерах рост составил 42%, а в минимаркетах — 14%. Потребитель все чаще смотрит в сторону более «здоровых» альтернатив энергетикам. Кофе становится более естественным источником бодрости — особенно среди людей, которые придерживаются здорового образа жизни.

«Запуск холодного кофе в банках — логичный шаг для Poetti — мы видим, как меняется культура потребления кофе и как растет спрос на удобные форматы “здесь и сейчас”. Для нас важно не просто выйти в новую категорию, а предложить продукт с узнаваемым кофейным характером бренда — насыщенным вкусом, стабильным качеством и современным дизайном. Холодный кофе в банке — это кофе для города, работы, учебы, прогулок и коротких пауз, когда хочется быстро переключиться», — комментирует запуск Николай Борисов, директор по маркетингу компании «МилФудс», управляющей брендом Poetti.

В будущем Poetti планирует расширять предложение в новой категории, пополняя ассортимент новыми вкусами и увеличивая присутствие в торговых сетях.

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