Солнце, дождь и даже град: Погода в последние дни июня в Твери будет неустойчивой

Июль уж на подходе! Фото: Павел МАКАРОВ.

Оглянуться не успели, а июнь уж к концу. Да только так и не определился первый летний месяц, каким хочет запомниться. Погода в Твери и области в ближайшие дни снова будет неустойчивой. Своим прогнозом с «КП»-Тверь» поделилась доктор географических наук, председатель Тверского регионального отделения Русского географического общества, проректор МИИГАиК Наталья Сердитова.

В пятницу 26 июня Тверской регион будет находиться в тыловой части циклона, от этого возможны дождики. Но и солнце тоже будет. За окном комфортные +19. Давление потихонечку растёт: к вечеру 750 мм рт. ст.

В ночь на субботу +13.

Раннее утро 27 июня стартует туманами. Если будете находиться в пути, осторожнее. Но вскоре ветер туманы развеет и выглянет солнышко. Или пройдёт дождик - сложно сказать. Погода в течение всего дня снова намерена менять характер. На градусниках опять +19, давление сначала подрастёт до 751 миллиметра, а потом понизится до 749.

Ночью на воскресенье +15.

Воскресным днём +23 и без осадков. В этот день можно погулять или насладиться покоем за городом. Небо переменно-облачное, солнышка в достатке, давление стабильное - 749 мм рт. чт. Разве что ветер иногда будет довольно сильный: 3 метра в секунду с порывами до 9 метров.

В ночь на понедельник +16.

Днём в понедельник 29 июня +25, переменная облачность, ветер немного тише. Давление понизится до 747 мм рт. ст.

Ночью на вторник тепло: +18. Да и день (а вторник - последний день июня) не подведёт: +26. Однако есть вероятность, что нас заденет атмосферный фронт североатлантического циклона.

- А возможно, и не заденет, - разводит руками Наталья Сердитова. - Но как видится на день сегодняшний, может. Если это произойдёт, местами прольются ливневые дожди, не исключено что с грозами и градом! Солнышко тоже появится на небе - снова эта неустойчивая погода.

Давление 30 июня будет держаться на уровне 746 мм рт. ст.

В ночь на среду 1 июля +17.

Днём традиционно самый жаркий летний месяц одарит нас сдержанными +24 градусами. Но если припомнить погодные рекорды (о них читайте ниже), это весьма и весьма неплохо. Кстати, 1 июля обойдётся без осадков. Небо будет переменно-облачным. Давление 748 миллиметров.

Четверг пока тоже обещает быть неплохим: +23 и сухо.

Ну и о рекордах наступающего июля. Его среднемесячная температура (учитываются и дневные, и ночные параметры) +19 градусов. Самым тёплым за историю наблюдения у нас стал июль-2010 со среднемесячной температурой +24,9. Самым холодным - июль 1956 года и +14,3. Самый жаркий июльский день случился 29 июня 2010-го, когда столбики термометров поднялись до +37,3 градуса. А самый холодный день - 4 июля 1986 года. Тогда в течение суток похолодало до +2,2.

- В ближайшие дни таких потрясений не ждём, - улыбается Наталья Сердитова. - Каким будет этот июль дальше, нам только предстоит узнать. Что до итогов уходящего июня, их мы подведём в следующем прогнозе.