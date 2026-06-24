Калининская АЭС: третий фестиваль русской культуры «Марьинская балалайка» в Удомле посетили 10 тысяч гостей

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

20 и 21 июня в Удомле Тверской области состоялся третий сезон городского фестиваля «Марьинская балалайка» (6+) — масштабного культурного события, посвящённого локальной идентичности, традициям и их современному прочтению. За два дня площадку фестиваля посетили 10 тысяч гостей.

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

На два жарких июньских дня Удомля превратилась в большое живое пространство, где современная культура органично встретилась с ремесленными традициями, локальной историей, музыкой, творчеством и общением. Территорию фестиваля оформили в фирменной визуальной стилистике проекта: яркие красные акценты, природные текстуры, традиционные орнаменты, деревянные элементы и арт-объекты, вдохновлённые русской эстетикой в её современном прочтении.

«Фестиваль русской культуры в Удомле — это прежде всего семейный праздник, где каждый может найти занятие по душе, как говорится на Руси "и стар, и млад". В наших традициях всегда было принято делать сообща — и работать, и отдыхать, и помогать друг другу в трудную минуту. Недаром об этом говорится во многих русских пословицах и поговорках. В единстве есть сила русской души, и наш фестиваль о том, что объединяло русских людей во все времена!» - сказала Светлана Южакова, член оргкомитета мероприятия от Калининской АЭС.

Одним из главных центров притяжения стала большая сцена — Площадь кутежа. На протяжении двух дней здесь проходили музыкальные выступления, театральные перформансы, интерактивные программы и встречи с артистами. Кульминацией фестиваля стал вечерний концерт Тоси Чайкиной — яркий финальный аккорд большой музыкальной программы.

Не менее насыщенной оказалась работа малой сцены — Двора премудростей. Гости фестиваля участвовали в тематической танцевальной зарядке, слушали лекцию главного редактора журнала «Луч» Дарьи Гордеевой о культурной среде атомных городов, а также проверяли свои знания на специальном квизе проекта «Извилинг», посвящённом атомной отрасли, истории Удомли и русской культуре.

Отдельное внимание посетителей традиционно привлекла Ремесленная слобода — ярмарка локальных мастеров, объединившая авторскую керамику, украшения ручной работы, изделия из лозы, текстиль, предметы интерьера, сувениры и гастрономические проекты. Здесь же гости могли принять участие в творческих мастер-классах и попробовать себя в ремесленных практиках.

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

На протяжении двух дней работали несколько тематических пространств фестиваля: Пространство нитей, где гости вместе создавали большое коллективное узорное полотно, Терем образов с переводными татуировками, Избушка воспоминаний с фотобудкой, а также атмосферные фотозоны — Гладь озёрная, тантамареска «Играй, балалайка!» и Резная светлица, ставшие одной из самых популярных точек притяжения гостей. А ещё гости оценили зону отдыха с гамаками — там, в тени деревьев, можно было отдохнуть от фестивальной суеты и летнего солнца.

«Фестиваль “Марьинская балалайка” — это наш вклад в развитие культурного кода Удомли в рамках программы “Люди и города”. Сохраняя аутентичные традиции и открывая новые имена, фестиваль становится драйвером социокультурных изменений. Он укрепляет локальную идентичность, привлекает внимание к городу и закрепляет за ним репутацию территории с богатым творческим потенциалом, а также способствует развитию малого и среднего предпринимательства и влияет на рост локальной экономики», - отметила Ольга Шкабардня, генеральный директор АНО «Энергия развития» (входит в контур госкорпорации «Росатом»).

Важной частью фестивальной программы стали специальные социальные и просветительские проекты. В пространстве «Пушистый атом» гости могли поддержать городской приют для животных, а в пространстве редких совпадений — узнать больше о донорстве костного мозга и присоединиться к регистру доноров.

Помимо основной программы, для участников фестиваля была организована параллельная культурно-просветительская программа. 20 июня состоялся пресс-тур на Калининскую АЭС, где приглашённые познакомились с работой одной из крупнейших атомных станций страны, а также экскурсия в уникальный Музей балалайки, дополнившая фестивальную концепцию ещё одним важным смысловым акцентом.

Отдельным событием стало вручение подарков победителям онлайн-розыгрышей, которые проходили в социальных сетях фестиваля. Победители получили памятные гифт-боксы, собранные специально к событию и наполненные подарками, связанными с атмосферой и символикой фестиваля.

Третий сезон «Марьинской балалайки» вновь подтвердил: локальная культура может быть современной, живой и по-настоящему объединяющей. Фестиваль завершился, но его атмосфера, музыка и эмоции останутся с гостями ещё надолго. До новых встреч!

Справка:

Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия уделяют особое внимание поддержке и развитию социальных и культурных инициатив в регионах присутствия. Ведётся работа по повышению интереса к истории страны, организации памятных акций.

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в городе Удомля Тверской области) имеет в своем составе четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Калининская АЭС вырабатывает 82 % от всего объема электричества, производимого в Тверской области, 14 % — в Центральном Федеральном округе России, а доля в общей выработке электроэнергии АО «Концерн Росэнергоатом» составляет около 15 %. Предприятие является крупным работодателем на территории присутствия: вместе с подрядными организациями атомная станция обеспечивает занятость около 30 % работоспособного населения Удомельского муниципального округа.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.