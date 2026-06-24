Кому в Твери отключат горячую воду с 29 и 30 июня до 19 и 21 июля 2026 года

Идет сезон плановых ремонтов теплосетей и отключений горячей воды. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Твери осталось несколько дней до следующего этапа сезонных гидравлических испытаний и плановых ремонтов на теплосетях — очередная часть города на время останется без горячего водоснабжения. Публикуем адреса жилых домов Твери, где отключат горячую воду с 29 и 30 июня до 19 и 21 июля соответственно (отключить должны в 10:00 установленного дня, включить - в 9:00) согласно графику ресурсоснабжающей компании - ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области»

С 29 ИЮНЯ ПО 19 ИЮЛЯ

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

Новое Власьево, 5, 29, 30;

Московское ш., 13;

Химинститут, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 57, 57а.

С 30 ИЮНЯ ПО 21 ИЮЛЯ

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

1-й Карпинского пр-д, 2/60, 4, 6, 8, 10;

2-й Карпинского пр-д, 1/62, 1а, 1б, 3а;

Александра Ульянова ул., 9/1а;

Артиллерийский пер., 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22;

Афанасия Никитина наб., 20, 20а, 24, 24а, 28, 30, 54, 56/2, 84, 86, 88/2, 142, 142а кор.1, 142к1, 144к1, 144к2, 146, 148, 152/2;

Благоева ул., 3к1, 3к2, 3к3, 5, 5к2, 6, 6а, 8, 8к2, 8к3, 14/65, 15, 18, 32, 44;

Горького ул., 4а, 4к3, 8, 10, 10а, 15, 18, 19, 19/4, 21/3, 23, 33, 35, 58, 62/1, 66а, 70, 72/4, 81, 83, 85, 86/3, 88, 88а, 89, 91, 93/4, 99, 107А, 107в, 124, 126, 128к1, 128к2, 132, 133, 134, 135, 136/6, 137/6, 138, 140, 142, 144/4, 178/1, 180а, 184, 186;

Екатерины Фарафоновой ул., 36, 36а, 36б, 37, 38, 38а, 40, 40а, 41/7, 42, 42а, 43, 43а, 43б, 45;

Жореса ул., 3, 21;

Зинаиды Коноплянниковой ул., 2к1, 2к2, 3, 4, 5, 6, 8, 9/34, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19к1, 19к2, 20, 21, 22, 23, 24, 26;

Карпинского ул., 3, 5/34, 10/2, 12/32;

Комсомольский пр-т, 1/28а, 2/26, 3, 5, 5к1, 7, 8, 9, 9к1, 10, 10к1, 11, 11а, 11к1, 11к2, 14, 15/44, 16, 19, 19а, 19к1;

Красина ул., 53, 53к1;

Менделеева ул., 7/63;

Михаила Румянцева ул., 6/30, 8, 10, 12к1, 15, 53/12, 55/3;

Мичурина ул., 6/34, 8/31, 37/23, 39, 41, 44, 44к2, 45;

Мусоргского ул., 6к1, 6к2, 6к3, 6к4, 6к5, 6к5, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 20/27, 24, 26, 28, 29/33, 30/33, 31/32, 32/32, 33, 34, 35, 36а, 37, 38/33, 39;

Нахимова ул., 10/15;

Никитина ул., 4;

Никитина пер., 5, 6, 7, 8к1, 8к2, 8к3, 9, 10, 10к2, 13;

Огородный пер., 8;

Павлова ул., 6, 8/36, 17;

Петербургское ш., 2а;

Скворцова-Степанова ул., 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19/1, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 38;

Фурманова ул., 1а, 3, 5, 7, 9;

Шмидта б-р, 3, 5, 5к1, 12, 29, 31/13, 32, 33, 33а, 34/5, 35а, 36/35, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 45, 47, 49, 49к1, 49к2.

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

4-й Красной Слободы пер., 3б;

Бакунина ул., 31;

Бебеля ул., 2, 2к1, 3, 4/43, 5, 10, 42, 44, 54, 56а;

Виноградова ул., 1, 1б, 9;

Двор Пролетарки, 4, 5, 17а, 42, 43, 61, 70, 82, 99, 100, 164, 177;

Калинина пр-т, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 21б, 21к3, 21к4, 45стр2, 55;

Константина Заслонова ул., 4;

Новикова ул., 17, 19, 21;

Ногина б-р 2к2, 3, 5;

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Беляковский пер., 20а, 26/51, 30, 32, 40, 46;

Дмитрия Донского ул., 34, 44/1;

Достоевского ул., 1/19, 2б, 7к1, 11к1, 15;

Ефимова ул., 22, 24;

Краснофлотская наб., 4;

Реки Тьмаки наб., 1/32, 20к1, 26;

Софьи Перовской ул., 1/45, 3, 6, 8, 9, 10/32, 12, 14, 15, 26, 28, 30, 32, 43;

Троицкая ул., 2/25, 2а;

Трудолюбия пер., 30, 32, 34, 34к1, 35, 35к1, 35к2, 36, 37, 37к1, 39, 39а, 39б, 41, 42, 43, 45, 45/28;

Учительская ул., 1, 3, 6к1, 13/34, 39, 49, 59;

Циммервальдская ул., 2, 24.

НА ЗАМЕТКУ

Если вам вовремя не включили горячее водоснабжение , можно звонить по телефону горячей линии ООО «ОЭС Тверской области» (4822)78-00-00.

По этому же номеру, а также по телефону 34-93-84 , ресурсоснабжающая компания призывает сообщать, в случае обнаружения провалов грунта, выхода горячей воды на поверхность.