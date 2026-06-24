Второе рождение школы

Обновлённое здание школы № 16

То есть в нынешнем году ей исполняется 89 лет. Какие только события не пережила она за это время! Лишь полноценного капитального ремонта не испытала ни разу.

Но вот наступил 2026-й, и всё идёт к тому, что на сей раз это учебное заведение встретит 1 сентября буквально обновлённым: здесь завершается капитальный ремонт, который выполняет тверская строительная компания «Инженерные системы».

О том, как он проходит, рассказал Илья Андреев, директор этой организации:

Директор компании «Инженерные системы» Илья Андреев

- Наша компания приступила к этому проекту в ноябре 2025 года. Необходимо было выполнить кровельные, фасадные и отделочные работы внутри самого здания. Демонтажные работы проходили практически всю зиму и начало весны, после чего мы приступили к чистовой отделке. Идём по графику, соблюдаем все нормы, надеемся, что к 1 августа все работы завершим, и детишки смогут пойти в школу. Вообще-то мы никогда никого не подводили. Основная проблема здесь заключалась в том, что здание тридцать седьмого года, то есть старое и сильно поизносилось. Окунувшись в перекрытия, мы поняли, что необходимо их усиливать. Это было очень сложно и трудозатратно, но мы справились. На объекте одновременно находилось до 65 человек, работали синхронно по всем направлениям: наружные работы, внутренние, инженерные сети и коммуникации. На данный момент уже перешли к чистовой отделке, завершаем отделку стен, потолков, ожидаем привоза дверей, идёт укладка линолеума. Никаких проблем, которые помешали бы уложиться в сроки, на данный момент не видим... Следует добавить, что в процессе выполнения проектных работ и дизайнерских решений мы взаимодействовали с руководством школы и городским управлением образования, за что им отдельное спасибо... Надо сказать, что к этому объекту у нашего коллектива было особое отношение, ведь все мы являемся родителями и хотим, чтобы наши дети учились в достойных условиях. Поэтому, например, использовали самые современные отделочные материалы, тщательно выбирали их цветовую гамму, чтобы детям было комфортно находиться в школе и получать знания. Мы работали с полной отдачей и надеемся, что ни дети, ни родители, ни учителя не будут разочарованы.

А вот какое мнение о работе строителей и качестве ремонта высказала Вера Рудь, заместитель директора школы:

Заместитель директора школы № 16 Вера Рудь

- В последние годы состояние нашей школы было очень непростым. Что мы только не пережили! И трубы у нас прорывало, и вода с крыши текла в помещения, и в столовой бесконечно меняли пластиковые трубы, вскрывали полы и так далее, и так далее. Электрика была не в порядке. То есть капитальный ремонт был нам просто необходим. Наконец, в прошлом году нам сказали, что всё, ремонт будет. И, знаете, эта новость оказалась и радостной, и тревожной, потому что как пройдёт ремонт, мы не знали. Но строители развеяли все наши опасения. Они работают очень старательно, очень профессионально, в сроки укладываются. Сейчас мы уже не сомневаемся, что к первому сентября у нас будет практически новая школа.