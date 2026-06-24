В Тверской области ковчег и икону подарили сельскому храму

Крестный ход завершился в Калязине. Фото: Тверская епархия

В Калязине завершился Большой Волжский крестный ход, который следовал по Волге в течение трех недель. Его начало было положено 6 июня у истока Волги.

Паломники прошли через города, посёлки, монастыри и приходы Тверской области и соседних территорий. По традиции финальной точкой всегда является Калязин - тверская Атлантида, где святыни ушли под воду по вине человека.

В этом году крестный ход прошел под знаком двух памятных дат: 755 лет Тверской епархии (отсчет ведется с первого летописного упоминания святого тверского епископа Симеона) и 755 лет со дня рождения святого благоверного великого князя Михаила Тверского.

ПСКОВСКОЕ ЗОДЧЕСТВО НА КАЛЯЗИНСКОЙ ЗЕМЛЕ

В субботу 20 июня крестный ход прибыл в деревню Селищи (СНТ «Никольское») Калязинского округа. В церкви в честь Владимирской иконы Божией Матери была совершена литургия. Богослужение возглавил настоятель храма протоиерей Владимир Воробьёв - президент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Во время Волжского крестного хода паломники везли с собой икону святого благоверного великого князя Михаила Тверского и святителя Симеона, епископа Тверского, а также ковчег с мощами и икону «Собор тверских святых».

Крестный ход встречали с хлебом-солью. Фото: администрация Калязинского округа

Руководитель крестного хода протоиерей Павел Сорочинский передал эту икону в дар храму. Есть и хороший повод: в этом году исполняется 10 лет со дня освящения церкви.

На следующий день прибывший на торжественное событие митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил Божественную литургию в церкви Владимирской иконы. Во время сухопутного крестного хода были освящены новопостроенная колокольня и главный пятитонный колокол. Строительство звонницы было начато в 2025 году. В январе этого года на ней были освящены и установлены купола и кресты. Звонница выполнена в стиле псковского зодчества. Всего на колокольне размещены 11 колоколов, отлитых на Ярославском колокольном заводе братьев Шуваловых в Тутаеве.

ВСПОМНИЛИ ТЕХ, ЧЕЙ ПРАХ БЕЗ КРЕСТОВ И МОГИЛ

В этот же воскресный день митрополит Амвросий и крестоходцы прибыли по Волге в Калязин. Паломников, сопровождающих святыни, калязинцы традиционно встретили хлебом-солью на причале яхт-клуба. На берегу водный кортеж приветствовали глава округа Константин Ильин, благочинный Калязинского округа иерей Георгий Иванов и духовенство. Крестным шествием паломники прошли по городу до храма Вознесения Господня.

В центре города прошло освящение поклонного креста, установленного в память об утраченных Николаевском соборе и Калязинской обители, о жертвах Волгостроя, о вынужденных переселенцах и обо всех, чей прах остался в забвении без крестов и могил на дне Угличского водохранилища. Среди них - несколько поколений монахов и священнослужителей Макариева монастыря.

В центре Калязина установили Поклонный крест. Фото: Тверская епархия

Архипастырь также посетил колокольню Николаевского собора - один из исторических символов города. Владыка пообщался с туристами и паломниками, встретившимися на колокольне в этот день.

МОНАСТЫРСКИЙ ОСТРОВ ЖДЕТ БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ

Также в один из торжественных дней митрополит Амвросий посетил Монастырский остров, на котором до начала прошлого века располагался один из самых мощных российских монастырей.

Теперь от монастыря остался только остров, на котором в XXI веке возвели небольшую часовню. Высадили розарий. Вопросами благоустройства занимается иеромонах Амвросий (Желябовский). Владыка ознакомился с состоянием острова, обсудил с настоятелем дальнейшие труды по устроению монастырской территории. Как сообщает пресс-служба Тверской епархии, вскоре на Монастырском острове планируется большое событие: совершение Божественной литургии, богослужебные песнопения которой исполнит сводный хор московских коллективов численностью около 200 человек.

На Монастырском острове. Фото: Тверская епархия

Большой сбор на острове приурочен к памятной дате: 240-летию со дня рождения архимандрита Феофана (Александрова), настоятеля Калязинского Макарьева монастыря, известного церковного композитора и регента. Его песнопения, среди которых особо известны «Милость мира» и тропарь Пасхи, и сейчас звучат на православных богослужениях.

Музыка над Волгой. Фото: администрация Калязинского округа

МУЗЫКА НАД ВОЛГОЙ

В этот день в Калязине проходили и светские мероприятия в честь завершения Большого Волжского крестного хода. На берегу Волги на фоне колокольни была установлена сцена. Калязин принимал участников и гостей фестиваля духовной и светской музыки, в котором звучали вокальные и инструментальные выступления юных артистов, воспитанников творческих кружков Дома культуры, воскресных школ Калязинского округа, учащихся Калязинской школы искусств, а также солистов сельских Домов культуры.