О фронтовых свечах и единстве рассказал тверской волонтёр

Работа кипит. Фото: Тверская организация "Сила в единстве"

Около 2500 окопных и блиндажных свечей в месяц регулярно уходят из скромных мастерских, где обосновалась тверская организация «Сила в Единстве». Как и многие волонтерские организации, в Твери она появилась четыре года назад как отряд помощи СВО. Все подобные сообщества в Твери (да и по всей стране) зарождались по-разному, по-своему выстраивали свою работу, выбирали посильное направление. На примере одной из них рассказываем про тверское волонтерство.

НЕ МОГ ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ

Вячеслав Лоза - майор в отставке, ветеран боевых действий, был одним из тех людей, которые с началом военных событий на территории соседнего государства чувствовали потребность что-то предпринять для помощи своим, начали с малого, которое в итоге выросло в большое дело.

- Когда началась специальная военная операция на Украине, я не мог остаться в стороне. Ведь, как известно, бывших офицеров не бывает: они лишь или в запасе, или в отставке, - рассказывает Вячеслав Лоза. - Мой сослуживец, отставной спецназовец, прислал мне видеообращение с фронта с просьбой помочь в изготовлении окопных и блиндажных свечей для наших бойцов. Я сразу же откликнулся на этот призыв. Но с чего начать? Обратился к Сергею Владимировичу Баркову - подполковнику в отставке, ветерану боевых действий и заместителю председателя исполкома Тверского областного отделения организации ветеранов «Боевое братство». Он поддержал мою инициативу.

Огонек в ночи. Фото: Тверская организация "Сила в единстве"

ВЗЯЛИСЬ ЗА СВЕЧИ

Вячеслав Лоза для начала решил изготавливать окопные и блиндажные свечи. Когда боевые действия только начались, никто и не думал, что они будут в числе самых необходимых вещей в быту. На самом деле трудно представить, как проводить ночи напролет в кромешной тьме блиндажа. Свечи на фронте - это не только освещение, но и отопление, а также способ разогреть еду в полевых условиях. Первые окопные свечи появились во время Первой мировой войны, и впоследствии их использовали в различных военных конфликтах, во время Великой Отечественной войны. И современные солдаты в зоне СВО используют проверенные методы. Но, как известно, жизнь свечи коротка. Поэтому и потребности в них очень большие.

Свечи окопные, блиндажные, обманки от дронов - такие виды свечей используются на фронте. Окопные заливаются в банки большого размера. От объема банки зависит длительность горения свечи. Например, свеча в банке от зелёного горошка объёмом 425 мл будет гореть около 5,5 часа. В маленькие баночки заливаются свечи-обманки. Их оставляют в окопе, когда его покидают военнослужащие. Задача - ввести противника в заблуждение. Блиндажные свечи должны быть самыми качественными, их используют в закрытом пространстве, поэтому они не должны коптить, иметь неприятный или вредный запах. В их производстве используются сосновые шишки и парафин.

Шишки всегда востребованы. Фото: Тверская организация "Сила в единстве"

Часто блиндажные свечи используются в технических подземных сооружениях: туннелях, канализационных системах и шахтах, где отсутствуют источники света, наблюдается повышенная концентрация газов и пыли. Используются на объектах повышенной защиты и секретности. Такие конструкции мобильны, их легко переносить. К преимуществам можно отнести длительность горения, безопасность и экологичность. Свечи могут быть изготовлены из разных материалов, что позволяет выбрать нужный вариант в зависимости от имеющегося материала.

- Начали мы втроем: с моим братом Александром и нашей знакомой Раисой Кресан, - рассказывает Вячеслав Иванович. - Сергей Барков свел нас с тверскими юнармейцами отряда ВПК «Сириус» (руководитель Анастасия Склярова), у них уже был большой опыт в изготовлении свечей. У молодежи было чему поучиться. В 2023 году мы отправили на передовую первую партию своих свечей. По нынешним меркам небольшую, штук 50. Постепенно увеличивали объемы производства. Спрос на свечи среди бойцов был огромным. У нас появилась потребность в помещении. На помощь пришла руководитель Тверского областного отделения ДОСААФ Ксения Попова. Она предоставила нам небольшое помещение, а затем ещё три. Мы искренне благодарны Ксении Сергеевне за эту поддержку. Так появилась возможность пригласить для помощи желающих и начать формировать наш волонтёрский отряд «Сила в Единстве».

Вячеслав Лоза с волонтерами. Фото: Тверская организация "Сила в единстве"

ОБРАСТАЛИ ДРУЗЬЯМИ И ПАРТНЕРАМИ

Придумали свой логотип и начали активно привлекать новых участников. Люди приносили материалы, делали пожертвования, помогали чем могли. Отряд вырос до 50 человек. Сложился костяк самых активных, они и стали основой штаба отряда. Вячеслав Лоза, как организатор, взял на себя роль командира. Начальником штаба выбрали Ирину Когарлыцкую, заместителем - Наталью Маклакову.

- В штаб вошли также Александр Лоза, Александр Емельянов, Надежда Науменко, Вадим Новиков и Татьяна Буделева - те, с кем мы начинали свою деятельность по изготовлению свечей, - рассказывает командир. - Позже к нам присоединились Евгения Воловик, Любовь Ананченкова, Лидия Кобзарь, Екатерина Коровашкина, Денис Румянцев, Нина и Евгений Виноградовы (мама и сын), Ирина Кумунжиева и Ирина Козлова (от домоуправления микрорайона «Южный»). На протяжении всей нашей деятельности мы сотрудничали с другими волонтёрскими группами и организациями Твери.

Хочется назвать наших друзей и партнеров. На этих людях держится волонтерская сеть нашего города. Среди них: ТОО «Союз женщин России»; сводный отряд отставников «ZOV» под руководством Владимира Белова; Фонд помощи военнослужащим, погибшим при выполнении служебно-боевых задач; под руководством Ирины Медведевой; волонтёрские группы СПК «Я горжусь» Тверского медуниверситета под руководством Игоря Жмакина; объединения «Защитники Отечества», «Если не мы», «Всё для победы», «Вместе Za Родину»; «ТылоVой ОбоZ» (руководитель Александр Дудка; «ZOV69 СВО» (руководитель - участник СВО Евгений Телегин; три отряда юнармейцев города Твери; домоуправления микрорайона «Южный» - организатор Ирина Козлова, а также школа № 52 микрорайона Мамулино, которая предоставила гуманитарную помощь от педагогов и родителей учащихся. Также мы сотрудничаем с ДК «Васильевский Мох» (руководитель Елена Фертих), сотрудники которого предоставляли свечи и гуманитарную помощь, и со школой для слепых под руководством Оксаны Нагорновой, которая также участвовала в изготовлении свечей.

Волонтеры серебряного возраста. Фото: Тверская организация "Сила в единстве"

СЧЕТ ПОШЕЛ НА ТЫСЯЧИ

В 2025-2026 годах наши волонтёры производили от 300 до 500 окопных и блиндажных свечей, обманок от дронов в неделю, а это от 1500 до 2500 штук в месяц.

Все изготовленные свечи отправлялись на передовую бойцам, в госпитали отправляли лекарства, гуманитарную помощь, собранную педагогами и родителями учащихся школы № 52, и персоналом и родителями детского сада «Васильевский Мох».

Девять волонтёров отряда «Сила в Единстве» были отмечены медалями за большой вклад в изготовление свечей для СВО. Вячеслав Лоза награжден медалью общественной некоммерческой организации «Великоросс» «За вклад в Победу над украинским нацизмом», медалью «За содействие СВО». Также медалями «За содействие СВО» награждены Ирина Когарлыцкая, Александр Лоза, Наталья Маклакова, Надежда Науменко, Александр Емельянов, Татьяна Буделева, Вадим Новиков, Евгения Воловик.

- Мы искренне благодарим всех неравнодушных людей за поддержку, помощь и пожертвования тверскому волонтерскому отряду «Сила в Единстве», который продолжает свою деятельность, направленную на помощь фронту. Присоединиться к нам можно в ВКонтакте в группе vk.ru/club237700650, - пригласил Вячеслав Лоза.

Заслуги самых активных отмечены наградами. Фото: Тверская организация "Сила в единстве"

МАСТЕР-КЛАСС

Как выяснилось, изготовление свечи - дело не такое уж простое. Требует знаний и мастерства. От правильной технологии выполнения на каждом этапе зависит качество готовой свечи.

Консервную банку необходимо вымыть, снять бумажную этикетку, обязательно высушить (контакт расплавленного парафина с водой нежелателен). Волонтеры используют пустые банки от консервов, кукурузы, горошка, детского питания, тушёнки. При наличии острых краёв их необходимо загнуть внутрь или сточить, чтобы не пораниться.

Заготовки заполняются картоном, не содержащим пластика и наклеек, сухим и прочным. Лучше всего гофрированный картон. Можно использовать пустые упаковочные коробки из магазина. Из-за некачественного картона свеча может коптить.

У волонтеров несколько мастерских. Фото: Тверская организация "Сила в единстве"

Существует несколько способов заполнения банки картоном.

Спираль - закручивается в виде улитки, горит сильно и ярко. Такой вид укладки подходит для обогрева на открытом воздухе, использовании в печи с трубой, а также для приготовления пищи. При плотном заполнении картоном свеча может коптить. В середине улитки делается фитиль из картона.

Крест - такая укладка подходит для освещения и для подогрева пищи. Картон выступает чуть выше банки. Горит очень долго и не коптит.

Снежинка - сила горения зависит от количества лучей (от 6 до 12). Снежинку можно сделать чуть выше уровня банки, если картон ниже банки, то добавить в центре фитиль. У снежинки меньше копоти, чем у спирали.

Зигзаг - картон складывается гармошкой. Такая свеча горит долго, ярко, даёт много тепла и мало коптит.

Для заполнения заготовок чаще всего используется пищевой парафин. Можно приспособить огарки церковных свечей и любые другие свечи (даже от праздничного торта), воск от пасечников, стеариновую кислоту, говяжий или свиной жир. Используемый материал необходимо растопить до жидкого состояния. Лучше всего плавить на водяной бане. Заготовку нужно залить так, чтобы осталась возможность поджечь свечу, даже если нет отдельного фитиля, т.е. оставить 0,5 - 1 см незалитого картона. Эта часть также должна быть пропитана парафином, чтобы картон не отсырел.

Свеча заливается в два этапа. Сначала 2/3 банки. Затем парафин остывает, оседает, могут образовываться пустоты. Через несколько часов доливаем свечу. До края банки не доливаем около 1 см, так как парафин при нагревании расширяется. На заполнение 1 банки от зелёного горошка (425 мл) уходит около 250 граммов парафина.

Тверские волонтеры разработали свое ноу-хау, о котором рассказал Вячеслав Лоза: сосновая шишка забивается в банку и делается фитиль. Плюсы такого метода: экономия парафина, свеча не коптит, горит дольше, выдает объемный свет и тепло. Сейчас отряд в основном делает именно такие свечи. От бойцов с передовой самые положительные отзывы.