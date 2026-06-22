День памяти и скорби прошел в Твери

Красные гвоздики - память о трагическом дне в нашей истории. Фото: пресс-служба администрации Твери

В Твери сегодня, 22 июня, проходят памятные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. По традиции во всех районах города состоялись церемонии возложения цветов к мемориалам и братским воинским захоронениям.

Памятные мероприятия прошли во всех районах города. Фото: пресс-служба администрации Твери

Начало было положено в 11 часов у Обелиска Победы: гвоздики в память о погибших героях Великой Отечественной войны, минута молчания. Здесь собрались ветераны, представители администрации Твери, депутаты Тверской городской Думы, члены общественных организаций, юнармейцы, молодежь и жители города.

Красные гвоздики - память о трагическом дне в нашей истории. Фото: пресс-служба администрации Твери

– Наш город вместе со всей страной сегодня отдаёт дань памяти героям Великой Отечественной войны, - сказала в своем приветственном слове заместитель главы администрации Твери Людмила Хоменко. - Мы обязаны помнить кровопролитные события прошлого и то, как народ защищал свою Родину в тяжелые времена. Низкий поклон и вечная память нашим героям!

В День памяти и скорби торжественные мероприятия также состоялись возле Братского воинского захоронения и памятника «Воину-Освободителю» в Мигалово. Несмотря на дождь люди собрались на площади Ленина, на Волынском и Смоленском захоронениях. Памятную дату отметили возле мемориальных комплексов в поселках Элеватор и Керамический завод, а также на воинском захоронении «Бобачевский бор».

Памятные мероприятия прошли во всех районах города. Фото: пресс-служба администрации Твери

Непосредственными участниками событий стали подростки, молодые люди. Кроме того, для школьников в муниципальных учреждениях культуры и детских лагерях в течение дня проходят тематические мероприятия: военно-патриотические игры, мастер-классы, часы памяти, уроки мужества, показы документальных и художественных фильмов.