Мистика с элементом хоррора: В Твери готовят театральную премьеру по современной пьесе

Полным ходом идут репетиции. Фото: Тверской ТЮЗ/Дарья Амосова

Группу подростков, наказанных за буллинг (травлю других школьников), везут на реабилитационный семинар, но автобус вдруг останавливается посреди загородной дороги под северным сиянием, и кто-то со смешком вспоминает легенду о небесной лисице, которая порой выходит на охоту. Далее выяснится, что со смехом ребята поспешили… Это краткая аннотация к мистической драме «Лисьи огни» (12+) современной белорусской писательницы и драматурга Влады Ольховской. По этой пьесе в Тверском ТЮЗе сейчас готовят премьеру под занавес театрального сезона.

Одноименный спектакль (12+) запланировано представить публике 2 и 3 июля. Причем зрителям первых двух показов дадут возможность обсудить постановку с режиссером и артистами.

ТЮЗ порадует зрителя премьерой в финале театрального сезона. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Отметим, что пьеса «Лисьи огни» написана в 2023 году в рамках II коллаборативной лаборатории современной драматургии для подростков «Своя территория» в Омске. Спектакль по ней ставит молодой 29-летний режиссер из Омска Фамил Джавадов. Он окончил Российский госинститут сценических искусств, прошел Вахтанговскую театральную школу, в его багаже уже немало постановок, в том числе в БДТ им. Товстоногова. Эскиз по «Лисьим огням» Фамил представил публике еще в 2024 году на фестивале «Эхо БДФ Верхневолжье».

Фамил Джавадов поставил уже немало спектаклей, в том числе в БДТ им. Товстоногова. Фото: соцсети Фамила Джавадова

Режиссер ответил на несколько вопросов «КП»-Тверь» по поводу грядущей премьеры.

- Фамил, как вы познакомились с пьесой Влады Ольховской, когда это было? Почему эта мистическая драма вас заинтересовала?

- Познакомился я с этой пьесой после поста о ней Павла Руднева. Насколько помню, он был куратором той самой лаборатории «Своя территория» в Омске, где эта пьеса и была написана. Потом в ноябре 2023 года на закрытии БДФ («Большой детский фестиваль». - Ред.) я познакомился с директором Тверского ТЮЗа Александром Бахаревым, и он сказал, что театру интересна пьеса «Лисьи огни». Я на тот момент ее уже прочитал и ответил, что мне тоже она интересна и буду рад сделать спектакль. Затем меня пригласили поучаствовать в лаборатории рамках «Эха БДФ» у вас, где я и сделал эскиз спектакля по этой пьесе. Она заинтересовала меня своей завязкой, своим жанром. Меня вообще привлекают какие-то жанровые истории. А в этой пьесе есть элемент хоррора. Это вызвало у меня интерес, так как хоррор в театре нечастый гость. И хочу заметить, что хороший хоррор всегда говорит о какой-то социальной проблеме, это не просто аттракцион. После показа эскиза стало ясно, что такой спектакль нужен, что от зрителя идет отклик. В целом тема буллинга остра. Хотя для меня эта пьеса даже не столько про буллинг, сколько про ответственность за поступки. И наши подростки - герои пьесы - сначала не принимают эту ответственность, говорят, что родители виноваты, ищут какую-то причину во внешних обстоятельствах, но только не в себе, но к финалу они осознают, что они сделали.

Фрагмент репетиции. Фото: Тверской ТЮЗ/Дарья Амосова

- Встречались ли вы лично или ваши близкие с буллингом в школе или позже? Насколько тема вас лично трогает?

- Да, у меня был такой опыт, когда меня буллили в начальных классах школы. Скажем так, на национальной почве, скорее. Признаюсь, был момент, когда я сам буллил, это было еще в детсаду, но там я не понимал, что делаю, просто включался в общую игру какую-то. Так что да, тема эта меня трогает. Но опять же замечу, что этот спектакль не столько про буллинг. Эта тема там поднимается, но она не центральная.

Фрагмент репетиции. Фото: Тверской ТЮЗ/Дарья Амосова

- Приоткройте занавес: чего ждать в готовящемся спектакле, будет ли там место экспериментам, каким-то необычным театральным проявлениям?

- Ну, смотря что называть экспериментом. Я вижу, что делаю больше традиционное искусство. Но, конечно, «Лисьи огни» - это не классическое произведение. Вообще хотелось бы, чтобы было какое-то узнавание создаваемого мира у подростков. С точки зрения цвета, того, как выглядят герои, сценографии, с точки зрения музыки. У нас есть композитор, но также будут и несколько треков из популярной музыки. В эскизе уже звучал Канье Уэст. Будет здорово, если подростки, которые смотрели аниме, узнают этот трек… Добавлю, что в постановке будет персонаж, которого нет в самой пьесе. Некая жертва этих ребят.

Еще хочу добавить про нашу постановочную команду. Над сценографией и костюмами работает Софья Скороходова. Надеюсь, что спектакль будет как минимум тем, на что хочется смотреть, тем, что притягивает, с интересными визуальными образами. Задача - максимально перевоплотить артиста в персонажа, чтобы он был таким, как маска, комикс, аниме. Мы с артистами часто говорим про жанр, и аниме часто возникает в наших разговорах.

За музыку отвечает Александр Захаренко. С ним мы ищем объем, чтобы звук был не только какой-то прямой иллюстрацией, но и давал большую глубину. В этом плане то, что мне предлагает Саша, действительно добавляет какой-то другой тон спектаклю.

И художник по свету - Евгений Киуру. Конечно, сложно что-то говорить, когда мы еще и не приступили к работе со светом, но я рассчитываю на Женю как на главного создателя спецэффектов в этом спектакле, так как свет должен играть большую роль в создании атмосферы и мистического мира. Как будто бы свет - это такой завершающий элемент во всей картине спектакля.

Фрагмент репетиции. Фото: Тверской ТЮЗ/Дарья Амосова

- Предусмотрено еще общение со зрителями в формате разговора, вопросов - ответов. А у вас ранее уже был такой театральный опыт?

- Да, такой опыт у меня уже был. Это было как раз после лаборатории «Эха БДФ». В целом я считаю, что это полезная практика. Помогает понять, случился ли контакт со зрителем, понять, что сработало, а что не сработало. В данном случае это было предложение со стороны театра. Я согласился и надеюсь, что это будет продуктивное и интересное общение.

- И финальный вопрос: как вам работается в нашем Тверском ТЮЗе? Каких-то совместных планов не возникло еще, если не секрет?

- В Тверском ТЮЗе мне работается хорошо. И это в первую очередь благодаря артистам. Есть контакт, взаимопонимание, включение с их стороны, желание сделать хорошо. С артистами я не ошибся. Команда крепкая собралась, такая, с которой интересно пробовать, искать, снова пробовать. Что касается еще каких-то совместных планов с ТЮЗом, пока их не возникало. А будут ли они, посмотрим.