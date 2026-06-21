Счет на минуты: Как в Тверской области развивается служба экстренной помощи

Вертолет оснащен всем необходимым для экстренной помощи. Фото: страница Ивана Кудина в VK

Рабочий день подходил к концу, сотрудники смены в ОКБ уже собирались домой. Как вдруг экстренный вызов в ЦРБ Нелидовского района. 60-летний мужчина работал с болгаркой и рассек себе бедренную артерию. Его супруга смогла оказать первую медпомощь, быстро приехала скорая, пациента отвезли в Нелидовскую ЦРБ, прооперировали, но этого оказалось недостаточно. Сделать необходимую пластику артерии в условиях районной больницы не представлялось возможным. Запрос на помощь к коллегам ушел в Тверскую областную больницу.

- Ничего экстраординарного, обычный рабочий день, - рассказывает заведующий отделением экстренной и планово-консультативной помощи ОКБ Иван Кудин. - Мы приняли заявку на вылет, взяли на борт фельдшера и сердечно-сосудистого хирурга Альбину Вдовину, которая потом на месте успешно провела необходимую операцию. После чего пациента забрали в ОКБ. Рана серьезная, требуется наблюдение.

В арсенале санавиации два вертолета.

ПО ЗЕМЛЕ И ПО ВОЗДУХУ

Отделение экстренной и планово-консультативной помощи работает на базе областной клинической больницы. В его задачи входит оказание экстренной, в том числе специализированной медицинской помощи пациентам в лечебных учреждениях области, транспортировка пациентов в ОКБ, при необходимости доставка препаратов крови и кровезаменителей.

Для экстренной помощи используется и воздушный, и автотранспорт. Но если наземный нам более-менее привычен и знаком, то работа санавиации - интересная тема.

Санитарная авиация для обширной Тверской области - это спасение для тысяч людей. Оперативность - главное в экстренных случаях. Скорость вертолета - 220 - 240 км в час. Казалось бы, не так уж и много. Но при спасении пациентов важен «золотой час». А бывает, что больного попросту нельзя везти на автомобиле из-за дорожной тряски. В таких случаях помощь медицинской бригады и вертолета неоценима. Тверские врачи экстренной медицины в основном эвакуируют пациентов из ЦРБ. Иногда совершают вылеты на места аварий. Работа с частными вызовами не предусмотрена.

Полноценное развитие этого направления началось у нас в 2018 году, когда появилась федеральная программа развития санавиации. В нее вошла и Тверская область. Были выделены средства для создания службы. Начали развивать инфраструктуру. Не сразу, но появились две вертолетные площадки, два вертолета. При необходимости медики подтягивают и воздушные судна МЧС. Посадочные площадки со светосигнальным оборудованием есть теперь в каждом районе.

Сотрудники службы постоянно проходят учебные тренинги.

ЗНАЛ, КУДА ИДЕТ

Шесть лет это сложное отделение возглавляет Иван Кудин. Молодой, но уже опытный врач, имеющий несколько специализаций.

Родился в Твери, но детская часть жизни прошла по гарнизонам, куда направляли отца-военного, все больше на Чукотке.

Иван Кудин приехал учиться на родину в медицинский университет, который окончил в 2009 году по специальности «лечебное дело», работал в отделении реанимации 1-й горбольницы и ОКБ, на городской станции скорой помощи. Получил специализацию анестезиолога-травматолога. Имеет также специализацию «Организатор здравоохранения», является ассистентом кафедры оказания медицинской помощи медицины катастроф ТвГМУ. Также он главный внештатный специалист по организации санавиации в регионе.

На праздничном вечере к Дню медицинского работника, который прошел накануне этой даты, Иван Александрович за добросовестный труд был награжден почетной грамотой Законодательного Собрания области.

Переходя на работу в отделение экстренной помощи ОКБ, уже опытный в этом деле Кудин прекрасно понимал, что его ожидает. Работа не просто в пределах одного города, а на территории 84 201 кв. километра.

Теперь он на связи 24 на 7. Три телефона, два из которых всегда включены. Жена с пониманием относится к работе мужа: сама медицинский работник.

Иван Кудин: никогда не знаешь что, где, когда и на чем.

ДРУГИХ ПОСМОТРЕЛ И СЕБЯ ПОКАЗАЛ

Когда шесть лет назад Ивана Александровича в 34 года назначили заведовать отделением, ему пришлось нелегко находить общий язык с руководителями ЦРБ. Умудренные опытом врачи молодого доктора всерьез вначале не восприняли, думая про себя: «Приехал какой-то хлыщ из города, будет еще нам указывать».

«Хлыщ» за первый год побывал во всех ЦРБ, познакомился с главврачами, начмедами. Потихоньку наладил сотрудничество, доказал, что не случайный человек в этом деле. Помогал избежать медицинских трагедий. Анестезиолог-реаниматолог в случае крайней необходимости способен и скальпель в руки взять, ассистируя на операции хирургу.

- У нас в отделении около двадцати сотрудников. Врачи анестезиологи-реаниматологи, фельдшеры, способные работать в любое время суток. Обычно по вызову отправляется бригада из двух человек: реаниматолог и фельдшер. Но иногда к ним присоединяются хирурги, травматологи. Всё зависит от конкретной ситуации. Вот как, например, в Нелидово.

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

- А с чем приходится работать?

- Сейчас отделение использует два вертолёта, оснащенных всеми нужными приборами: аппарат искусственной вентиляции лёгких, дефибрилляторы, вакуумные матрасы, шины, спинальные щиты и многое другое. Санавиация оснащена так, чтобы помощь можно было оказывать прямо в небе. И все же это не стационар, где все удобно, все под рукой, всегда можно позвать на помощь коллег. Врачам, пришедшим из стационара и не имеющим опыта работы на скорой, поначалу трудно. На выезде - будь то реанимобиль или вертолет - совсем другая история. При оказании экстренной медицинской помощи нет времени на раздумья. Счет идет на минуты.

Когда вылетаем в ЦРБ, созванивается с диспетчером медэвакуации Тверской станции скорой помощи, обсуждаем, где «состыкуемся» и возьмем пациента. Это в том случае, если экстренная помощь не потребуется прямо на месте. У нас высококвалифицированные специалисты с высшими категориями, которые могут сделать то, с чем коллеги в районах не справляются.

Тренируемся на окорочках.

- На какие вызовы приходится отправляться чаще всего?

- Вызовы бывают самые разнообразные: пулевые ранения, отравления, падения с высоты, ожоги. Очень интенсивно приходилось работать в период коронавируса. Помогали коллегам в инфекционных госпиталях. Сейчас самый большой поток вызовов - это травмы, инфаркты и инсульты. Всегда на связи с нами дистанционно-консультационный центр областной больницы, у специалистов которой мы можем запросить консультацию с места событий.

Наша задача - вовремя доставить пациентов, которым нужна высокотехнологичная операция. К счастью, медицинские технологии у нас развиваются. В ОКБ есть региональный сосудистый центр, где людям реально спасают жизнь (проводят коронарографию и стентирование).

- Опасность БПЛА может помешать работе санавиации?

- Да, сейчас приходится думать об этом. Вертолет и беспилотники курсируют примерно на одинаковой высоте: 400 метров. Экипажи наших вертолетов постоянно на связи с управлением воздушного движения и войсками ПВО.

- Что самое сложное в вашей работе?

- Когда ты прибываешь на место, видишь масштаб трагедии и понимаешь, что как врач ничего сделать не можешь. Медикам трудно справляться с ситуациями, когда люди вредят сами себе или своим близким.

- О чем это вы?

- О самых ужасных и тяжелых, на мой взгляд, ситуациях. В первую очередь это травматичные случаи с детьми. Чаще всего они происходят на фоне легкомыслия взрослых. Москитные сетки - обманчивые преграды на окнах, электросамокаты и питбайки - игрушки для несозревших еще водителей. Вот эти факторы чаще всего становятся причиной травм и смерти детей. Но при этом каждый год одно и то же, чужой пример никого не останавливает.

К категории бесконечных можно отнести истории с людьми, ведущими асоциальный образ жизни. Особенно страшно, когда это происходит с беременными женщинами. Такие пациентки в глубинке не редкость: пьют, не встают на учет, не хотят обследоваться. Когда мы приезжаем на вызов ЦРБ к подобной пациентке, часто помочь ей невозможно. Хочется, чтобы люди понимали: врачи не смогут вас спасти, если вы сами этого не хотите.

- Не было у вас мысли найти работу поспокойнее?

- Нет. Работу свою я люблю, и она мне интересна. Иначе я бы не выдержал столько лет. А сколько еще впереди…