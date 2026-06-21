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Общество21 июня 2026 7:22

Счет на минуты: Как в Тверской области развивается служба экстренной помощи

Накануне Дня медицинского работника «КП»-Тверь» встретилась с врачом санавиации
Юлия КРУТОВА
Вертолет оснащен всем необходимым для экстренной помощи. Фото: страница Ивана Кудина в VK

Вертолет оснащен всем необходимым для экстренной помощи. Фото: страница Ивана Кудина в VK

Рабочий день подходил к концу, сотрудники смены в ОКБ уже собирались домой. Как вдруг экстренный вызов в ЦРБ Нелидовского района. 60-летний мужчина работал с болгаркой и рассек себе бедренную артерию. Его супруга смогла оказать первую медпомощь, быстро приехала скорая, пациента отвезли в Нелидовскую ЦРБ, прооперировали, но этого оказалось недостаточно. Сделать необходимую пластику артерии в условиях районной больницы не представлялось возможным. Запрос на помощь к коллегам ушел в Тверскую областную больницу.

- Ничего экстраординарного, обычный рабочий день, - рассказывает заведующий отделением экстренной и планово-консультативной помощи ОКБ Иван Кудин. - Мы приняли заявку на вылет, взяли на борт фельдшера и сердечно-сосудистого хирурга Альбину Вдовину, которая потом на месте успешно провела необходимую операцию. После чего пациента забрали в ОКБ. Рана серьезная, требуется наблюдение.

В арсенале санавиации два вертолета.

В арсенале санавиации два вертолета.

ПО ЗЕМЛЕ И ПО ВОЗДУХУ

Отделение экстренной и планово-консультативной помощи работает на базе областной клинической больницы. В его задачи входит оказание экстренной, в том числе специализированной медицинской помощи пациентам в лечебных учреждениях области, транспортировка пациентов в ОКБ, при необходимости доставка препаратов крови и кровезаменителей.

Для экстренной помощи используется и воздушный, и автотранспорт. Но если наземный нам более-менее привычен и знаком, то работа санавиации - интересная тема.

Санитарная авиация для обширной Тверской области - это спасение для тысяч людей. Оперативность - главное в экстренных случаях. Скорость вертолета - 220 - 240 км в час. Казалось бы, не так уж и много. Но при спасении пациентов важен «золотой час». А бывает, что больного попросту нельзя везти на автомобиле из-за дорожной тряски. В таких случаях помощь медицинской бригады и вертолета неоценима. Тверские врачи экстренной медицины в основном эвакуируют пациентов из ЦРБ. Иногда совершают вылеты на места аварий. Работа с частными вызовами не предусмотрена.

Полноценное развитие этого направления началось у нас в 2018 году, когда появилась федеральная программа развития санавиации. В нее вошла и Тверская область. Были выделены средства для создания службы. Начали развивать инфраструктуру. Не сразу, но появились две вертолетные площадки, два вертолета. При необходимости медики подтягивают и воздушные судна МЧС. Посадочные площадки со светосигнальным оборудованием есть теперь в каждом районе.

Сотрудники службы постоянно проходят учебные тренинги.

Сотрудники службы постоянно проходят учебные тренинги.

ЗНАЛ, КУДА ИДЕТ

Шесть лет это сложное отделение возглавляет Иван Кудин. Молодой, но уже опытный врач, имеющий несколько специализаций.

Родился в Твери, но детская часть жизни прошла по гарнизонам, куда направляли отца-военного, все больше на Чукотке.

Иван Кудин приехал учиться на родину в медицинский университет, который окончил в 2009 году по специальности «лечебное дело», работал в отделении реанимации 1-й горбольницы и ОКБ, на городской станции скорой помощи. Получил специализацию анестезиолога-травматолога. Имеет также специализацию «Организатор здравоохранения», является ассистентом кафедры оказания медицинской помощи медицины катастроф ТвГМУ. Также он главный внештатный специалист по организации санавиации в регионе.

На праздничном вечере к Дню медицинского работника, который прошел накануне этой даты, Иван Александрович за добросовестный труд был награжден почетной грамотой Законодательного Собрания области.

Переходя на работу в отделение экстренной помощи ОКБ, уже опытный в этом деле Кудин прекрасно понимал, что его ожидает. Работа не просто в пределах одного города, а на территории 84 201 кв. километра.

Теперь он на связи 24 на 7. Три телефона, два из которых всегда включены. Жена с пониманием относится к работе мужа: сама медицинский работник.

Иван Кудин: никогда не знаешь что, где, когда и на чем.

Иван Кудин: никогда не знаешь что, где, когда и на чем.

ДРУГИХ ПОСМОТРЕЛ И СЕБЯ ПОКАЗАЛ

Когда шесть лет назад Ивана Александровича в 34 года назначили заведовать отделением, ему пришлось нелегко находить общий язык с руководителями ЦРБ. Умудренные опытом врачи молодого доктора всерьез вначале не восприняли, думая про себя: «Приехал какой-то хлыщ из города, будет еще нам указывать».

«Хлыщ» за первый год побывал во всех ЦРБ, познакомился с главврачами, начмедами. Потихоньку наладил сотрудничество, доказал, что не случайный человек в этом деле. Помогал избежать медицинских трагедий. Анестезиолог-реаниматолог в случае крайней необходимости способен и скальпель в руки взять, ассистируя на операции хирургу.

- У нас в отделении около двадцати сотрудников. Врачи анестезиологи-реаниматологи, фельдшеры, способные работать в любое время суток. Обычно по вызову отправляется бригада из двух человек: реаниматолог и фельдшер. Но иногда к ним присоединяются хирурги, травматологи. Всё зависит от конкретной ситуации. Вот как, например, в Нелидово.

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

- А с чем приходится работать?

- Сейчас отделение использует два вертолёта, оснащенных всеми нужными приборами: аппарат искусственной вентиляции лёгких, дефибрилляторы, вакуумные матрасы, шины, спинальные щиты и многое другое. Санавиация оснащена так, чтобы помощь можно было оказывать прямо в небе. И все же это не стационар, где все удобно, все под рукой, всегда можно позвать на помощь коллег. Врачам, пришедшим из стационара и не имеющим опыта работы на скорой, поначалу трудно. На выезде - будь то реанимобиль или вертолет - совсем другая история. При оказании экстренной медицинской помощи нет времени на раздумья. Счет идет на минуты.

Когда вылетаем в ЦРБ, созванивается с диспетчером медэвакуации Тверской станции скорой помощи, обсуждаем, где «состыкуемся» и возьмем пациента. Это в том случае, если экстренная помощь не потребуется прямо на месте. У нас высококвалифицированные специалисты с высшими категориями, которые могут сделать то, с чем коллеги в районах не справляются.

Тренируемся на окорочках.

Тренируемся на окорочках.

- На какие вызовы приходится отправляться чаще всего?

- Вызовы бывают самые разнообразные: пулевые ранения, отравления, падения с высоты, ожоги. Очень интенсивно приходилось работать в период коронавируса. Помогали коллегам в инфекционных госпиталях. Сейчас самый большой поток вызовов - это травмы, инфаркты и инсульты. Всегда на связи с нами дистанционно-консультационный центр областной больницы, у специалистов которой мы можем запросить консультацию с места событий.

Наша задача - вовремя доставить пациентов, которым нужна высокотехнологичная операция. К счастью, медицинские технологии у нас развиваются. В ОКБ есть региональный сосудистый центр, где людям реально спасают жизнь (проводят коронарографию и стентирование).

- Опасность БПЛА может помешать работе санавиации?

- Да, сейчас приходится думать об этом. Вертолет и беспилотники курсируют примерно на одинаковой высоте: 400 метров. Экипажи наших вертолетов постоянно на связи с управлением воздушного движения и войсками ПВО.

- Что самое сложное в вашей работе?

- Когда ты прибываешь на место, видишь масштаб трагедии и понимаешь, что как врач ничего сделать не можешь. Медикам трудно справляться с ситуациями, когда люди вредят сами себе или своим близким.

- О чем это вы?

- О самых ужасных и тяжелых, на мой взгляд, ситуациях. В первую очередь это травматичные случаи с детьми. Чаще всего они происходят на фоне легкомыслия взрослых. Москитные сетки - обманчивые преграды на окнах, электросамокаты и питбайки - игрушки для несозревших еще водителей. Вот эти факторы чаще всего становятся причиной травм и смерти детей. Но при этом каждый год одно и то же, чужой пример никого не останавливает.

К категории бесконечных можно отнести истории с людьми, ведущими асоциальный образ жизни. Особенно страшно, когда это происходит с беременными женщинами. Такие пациентки в глубинке не редкость: пьют, не встают на учет, не хотят обследоваться. Когда мы приезжаем на вызов ЦРБ к подобной пациентке, часто помочь ей невозможно. Хочется, чтобы люди понимали: врачи не смогут вас спасти, если вы сами этого не хотите.

- Не было у вас мысли найти работу поспокойнее?

- Нет. Работу свою я люблю, и она мне интересна. Иначе я бы не выдержал столько лет. А сколько еще впереди…