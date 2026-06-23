В первом полугодии 2026 года российские АЭС дополнительно выработали 7,44 млрд кВт·ч электроэнергии за счет оптимизации сроков ремонтов

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

На Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») состоялось совещание главных инженеров действующих и строящихся российских атомных станций. В мероприятии приняли участие представители госкорпорации «Росатом», центрального аппарата концерна «Росэнергоатом», организаций, обеспечивающих поддержку эксплуатации АЭС, а также Ростехнадзора, инжиниринговых, научно-исследовательских и проектно-конструкторских предприятий.

Ключевым вопросом совещания стали итоги работы атомных станций за I полугодие 2026 года. Заместитель Генерального директора — директор по производству и эксплуатации АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Дементьев сделал основной акцент на показателях надежности и безопасности работы энергоблоков, а также на результатах ремонтной кампании и прогнозе выработки электроэнергии. В своем выступлении он отметил положительную динамику в устойчивости работы энергоблоков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Отдельное внимание участники совещания уделили ремонтной кампании. По словам Андрея Дементьева, задачи на этот период были амбициозные, однако, атомные станции справились с ними успешно. Плановые ремонты были проведены на 17-ти энергоблоках. В числе значимых работ — замена двух из четырех парогенераторов на энергоблоке №3 Балаковской АЭС, а также большой объем мероприятий по продлению срока эксплуатации энергоблока №1 Ростовской АЭС. Всего же в 2026 году на энергоблоках российских АЭС запланировано 37 ремонтов.

Говоря о производственных результатах, Андрей Дементьев сообщил, что прогноз по выработке электроэнергии в первом полугодии (по состоянию на 16 июня 2026 г.) уже превышает плановые значения на 7,44 млрд кВт·ч. Этому способствовало сокращение сроков ремонтных кампаний на 94 дня и эффективная работа атомных станций, что позволило получить дополнительную выработку. Также дополнительный вклад в общий результат добавил новый энергоблок №1 ВВЭР-ТОИ Курской АЭС-2.

«Основные задачи остаются прежними: устойчивость работы и предотвращение нарушений. Это ключевой фактор для сохранения достигнутых показателей», — подчеркнул Андрей Дементьев. Он добавил, что во втором полугодии приоритетом также остаются безопасность производства работ и охрана труда.

В свою очередь генеральный инспектор госкорпорации «Росатом» Сергей Адамчик отметил, что обеспечение безопасности в атомной отрасли требует не формального подхода, а постоянной практической работы на производстве. Он напомнил слова генерального директора «Росатома» Алексея Лихачёва о том, что для «Росатома», как одного из лидеров в области технологического развития страны, безопасность играет первостепенную роль.

Особое значение, по словам Сергея Адамчика, имеет профилактика производственного травматизма. «В 2024–2025 годах предприятия отрасли впервые в истории отработали более 500 дней без травматизма. Это важный результат, но он требует постоянного подтверждения ежедневной работой», — отметил он.

Сергей Адамчик особо выделил опыт Калининской АЭС, где, по его словам, последовательно выстроена работа по укреплению культуры безопасности. Он отметил личное участие директора атомной станции Виктора Игнатова в этой деятельности — регулярные обходы, рабочие совещания и принципиальную позицию в отношении любых отклонений от требований безопасности.

В рамках программы совещания гости посетили промышленную площадку Калининской АЭС, энергоблоки станции и другие производственные объекты. Такой формат позволил участникам не только обсудить актуальные производственные задачи, но и обменяться практическим опытом на площадке крупнейшего производителя электроэнергии в Центральной части России.

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Справка:

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала студентов и молодых сотрудников. Росатом и его предприятия участвуют в создании базовых кафедр в российских вузах, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных проектов, организации практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством. Молодые специалисты получают новые полезные навыки, что помогает им в карьерном росте.

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в городе Удомля Тверской области) имеет в своем составе четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Калининская АЭС вырабатывает 82 % от всего объема электричества, производимого в Тверской области, 14 % — в Центральном Федеральном округе России, а доля в общей выработке электроэнергии АО «Концерн Росэнергоатом» составляет около 15 %. Предприятие является крупным работодателем на территории присутствия: вместе с подрядными организациями атомная станция обеспечивает занятость около 30 % работоспособного населения Удомельского муниципального округа.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.