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Общество23 июня 2026 8:30

В первом полугодии 2026 года российские АЭС дополнительно выработали 7,44 млрд кВт·ч электроэнергии за счет оптимизации сроков ремонтов

Итоги работы атомных станций подвели на совещании главных инженеров АЭС России, которое прошло на площадке Калининской АЭС
Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

На Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») состоялось совещание главных инженеров действующих и строящихся российских атомных станций. В мероприятии приняли участие представители госкорпорации «Росатом», центрального аппарата концерна «Росэнергоатом», организаций, обеспечивающих поддержку эксплуатации АЭС, а также Ростехнадзора, инжиниринговых, научно-исследовательских и проектно-конструкторских предприятий.

Ключевым вопросом совещания стали итоги работы атомных станций за I полугодие 2026 года. Заместитель Генерального директора — директор по производству и эксплуатации АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Дементьев сделал основной акцент на показателях надежности и безопасности работы энергоблоков, а также на результатах ремонтной кампании и прогнозе выработки электроэнергии. В своем выступлении он отметил положительную динамику в устойчивости работы энергоблоков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Отдельное внимание участники совещания уделили ремонтной кампании. По словам Андрея Дементьева, задачи на этот период были амбициозные, однако, атомные станции справились с ними успешно. Плановые ремонты были проведены на 17-ти энергоблоках. В числе значимых работ — замена двух из четырех парогенераторов на энергоблоке №3 Балаковской АЭС, а также большой объем мероприятий по продлению срока эксплуатации энергоблока №1 Ростовской АЭС. Всего же в 2026 году на энергоблоках российских АЭС запланировано 37 ремонтов.

Говоря о производственных результатах, Андрей Дементьев сообщил, что прогноз по выработке электроэнергии в первом полугодии (по состоянию на 16 июня 2026 г.) уже превышает плановые значения на 7,44 млрд кВт·ч. Этому способствовало сокращение сроков ремонтных кампаний на 94 дня и эффективная работа атомных станций, что позволило получить дополнительную выработку. Также дополнительный вклад в общий результат добавил новый энергоблок №1 ВВЭР-ТОИ Курской АЭС-2.

«Основные задачи остаются прежними: устойчивость работы и предотвращение нарушений. Это ключевой фактор для сохранения достигнутых показателей», — подчеркнул Андрей Дементьев. Он добавил, что во втором полугодии приоритетом также остаются безопасность производства работ и охрана труда.

В свою очередь генеральный инспектор госкорпорации «Росатом» Сергей Адамчик отметил, что обеспечение безопасности в атомной отрасли требует не формального подхода, а постоянной практической работы на производстве. Он напомнил слова генерального директора «Росатома» Алексея Лихачёва о том, что для «Росатома», как одного из лидеров в области технологического развития страны, безопасность играет первостепенную роль.

Особое значение, по словам Сергея Адамчика, имеет профилактика производственного травматизма. «В 2024–2025 годах предприятия отрасли впервые в истории отработали более 500 дней без травматизма. Это важный результат, но он требует постоянного подтверждения ежедневной работой», — отметил он.

Сергей Адамчик особо выделил опыт Калининской АЭС, где, по его словам, последовательно выстроена работа по укреплению культуры безопасности. Он отметил личное участие директора атомной станции Виктора Игнатова в этой деятельности — регулярные обходы, рабочие совещания и принципиальную позицию в отношении любых отклонений от требований безопасности.

В рамках программы совещания гости посетили промышленную площадку Калининской АЭС, энергоблоки станции и другие производственные объекты. Такой формат позволил участникам не только обсудить актуальные производственные задачи, но и обменяться практическим опытом на площадке крупнейшего производителя электроэнергии в Центральной части России.

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Справка:

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала студентов и молодых сотрудников. Росатом и его предприятия участвуют в создании базовых кафедр в российских вузах, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных проектов, организации практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством. Молодые специалисты получают новые полезные навыки, что помогает им в карьерном росте.

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в городе Удомля Тверской области) имеет в своем составе четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Калининская АЭС вырабатывает 82 % от всего объема электричества, производимого в Тверской области, 14 % — в Центральном Федеральном округе России, а доля в общей выработке электроэнергии АО «Концерн Росэнергоатом» составляет около 15 %. Предприятие является крупным работодателем на территории присутствия: вместе с подрядными организациями атомная станция обеспечивает занятость около 30 % работоспособного населения Удомельского муниципального округа.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.