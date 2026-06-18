В Твери волонтеры раздают тонны продуктов

Несколько многодетных семей в Твери находятся под опекой Фонда. Фото: Фонд Твери

Когда в многодетной семье Юлии появляются волонтеры Фонда Твери, это всегда событие. Потому что где волонтеры - там подарки. Вот и на этот раз дети с любопытством открывают продуктовый набор, заглядывают в пакет и с искренним восторгом восклицают: «Мама, сколько же блинчиков получится из этой муки!» Юлия в ответ лишь улыбается: «Блинчиков точно хватит на всех шестерых».

Эта семья - в реестре фонда, то есть состоит в числе тех, кому волонтеры ежемесячно оказывают адресную поддержку. В наборы для многодетных семей зачастую входят не только продукты. Здесь и средства гигиены, и канцелярия, и даже игрушки. Фонд стремится, чтобы помощь была комплексной и закрывала максимальное количество бытовых потребностей семьи.

Фонд Твери взял под опеку несколько многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и обратившихся с заявкой. Им ежемесячно предоставляются продуктовые наборы.

СЕМЬ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ ПРОДУКТЫ

Сейчас основная продуктовая помощь от благотворительной организации передается жителям региона в рамках проекта «Подари еду - поддержи семью» и «Бабушка, мы рядом». Оба проекта Фонд Твери реализует при поддержке Фонда президентских грантов.

В своих проектах Фонд Твери (несмотря на свое название) выходит далеко за пределы областной столицы.

К примеру, майская акция по сбору продуктовой помощи распространилась на семь муниципалитетов Тверской области. Более 7 000 человек из более чем 1 300 многодетных семей получили продуктовую помощь. Это более 5 тонн продуктов, которые волонтеры разнесли и развезли нуждающимся, в числе которых не только одинокие пожилые люди, но и дети, малообеспеченные семьи.

Ольга Николаевна, подопечная волонтеров, получила подарок к 97-летию. Фото: Фонд Твери

Среди основной переданной продукции были снеки, макароны, мука. В общей сложности более 2 000 единиц. Через партнеров фонда продукты питания отправлялись семьям Бежецкого, Кимрского, Сонковского, Калязинского, Торжокского, Калининского и Конаковского муниципалитетов.

- Среди ближайших приоритетов - открытие опорных пунктов для оказания продуктовой помощи непосредственно в муниципальных образованиях региона, - рассказывают сотрудники фонда. - В этом году мы планируем открыть пять таких пунктов, которые станут местными банками еды и гуманитарной помощи жителям в трудной жизненной ситуации, чтобы еще быстрее реагировать на адресные запросы.

Среди первых муниципалитетов, в которых рассматривается открытие пунктов, - Кашин. По мнению организаторов, он мог бы стать базой для близлежащих муниципальных образований: Калязина, Кесовой Горы, Сонково, Молоково, Сандово.

"Корзина доброты" - традиционная акция. Фото: Фонд Твери

ПРОЕКТЫ И ПОМОЩНИКИ

Многие жители области задаются вопросом: где волонтеры берут еду для наборов? Во-первых, это склад на пересечении Краснофлотской набережной и улицы Циммервальдской. Его заполняют жители Твери, откликаясь на призывы волонтеров. Привезти или забрать благотворительную помощь, предоставляемую Фондом Твери, можно именно здесь. Точные географические координаты для навигатора: 56.862551,35.888593.

Для уточнения любых деталей можно обратиться по номеру +7 (4822) 41-53-07.

Второй вариант сбора помощи - регулярные акции «Корзина доброты». Вспомните, наверняка вам не раз приходилось видеть в супермаркетах ребят в красных манишках с надписью «Волонтёр».

Каждая банка тушёнки или пачка гречки, которую оставляют им покупатели, идет прямиком в продуктовые наборы подопечным фонда.

Вот список продуктов, которые наиболее востребованы для набора: консервы (мясные и рыбные - главное не в стеклянной таре), крупы, макароны, масло растительное, мука, сахар, соль, чай, кофе, печенье, вафли, пастила, сухофрукты.

Один из партнеров этого проекта - команда регионального развития Банка еды «Русь». На днях она побывала в гостях у фонда. Это была рабочая встреча, где главной темой стало обсуждение новых, эффективных способов оказания помощи на территории Тверской области.

Гости увидели, как устроена работа изнутри: для них провели экскурсию по офису и складу, где ежедневно фасуются и распределяются продуктовые наборы для тех, кто ждёт поддержки.

Представители команда "Банк еды" побывали в гостях у волонтеров. Фото: Фонд Твери

В мае этого года у фонда появился крупный деловой партнер - один из производителей муки и макаронных изделий. Это позволило увеличить объем продуктовой помощи для подопечных.

Более 200 единиц продукции отправились в Кашин и Калязин. Распределением помощи среди нуждающихся семей занимались отделения по работе с семьей и детьми в этих муниципалитетах.

Такая же продовольственная помощь доставлена в Торжокский, Кувшиновский и Пеновский муниципальные округа.

СВОП-ПРОСТРАНСТВО НА «ЧИСТОМ БЕРЕГУ»

Кстати, получить помощь от Фонда Твери в выходные могут все желающие. 21 июня волонтеры фонда примут участие в экологическом фестивале «Чистый Берег» (12+) (с 12:00 до 17:00 во дворе библиотеки им. Горького).

На фестивале команда организует вещевой своп - пространство, где каждая вещь может обрести нового хозяина.

- В рамках проекта «Добрый шкаф» мы представим одежду, уже собранную и подготовленную к передаче. Но главное - своп будет живым и интерактивным: вы тоже сможете стать его частью, - рассказали волонтеры. На фестивале можно будет забрать понравившуюся вещь бесплатно, без ограничений; оставить свои вещи в хорошем состоянии и подарить им вторую жизнь. Все, что не найдет нового владельца на фестивале, мы заберем в проект «Добрый шкаф» и передадим нуждающимся: многодетным и малоимущим семьям, пожилым людям.

Также команда фонда на лектории фестиваля расскажет, как проекты Фонда Твери решают не только социальные, но и экологические задачи, например снижают количество отходов, дают вторую жизнь вещам и продуктам, формируют культуру ответственного потребления.