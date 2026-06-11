Виталий Королев накануне Дня России наградил жителей Тверской области

Почетный гражданин Тверской области Арсений Михайлович Сухопаров удостоен ордена «За доблестный труд». Фото: ПТО.

По традиции в преддверие Дня России в большом зале областного правительства чествовали жителей Верхневолжья. Глава региона Виталий Королев вручил ряду граждан государственные и региональные награды.

«Именно такие надежные, талантливые люди, которым сегодня вручены награды, – главная движущая сила развития нашей страны», - подчеркнул при этом руководитель области.

Главным героем церемонии стал участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Тверской области Арсений Михайлович Сухопаров. Фронтовик удостоен ордена «За доблестный труд» указом Президента России.

Арсений Михайлович сражался в боях Сталинградской битве, участвовал в освобождении Крыма, победу встретил в Чехословакии. После войны внес вклад в восстановление страны. В марте фронтовику исполнилось 105 лет.

«Дорогой Арсений Михайлович! Хочу выразить глубочайшую благодарность за Ваш подвиг и бескорыстное служение Родине, - обратился к ветерану Виталий Королев. - Нам выпала честь быть наследниками поколения победителей. Сегодня их дело продолжают участники специальной военной операции. Они мужественно и отважно защищают суверенитет и безопасность России. А доказав свою верность Родине на фронте, возвращаются домой, чтобы и в гражданской жизни служить стране».

Медали Суворова удостоен полковник Николай Баранчиков, участник СВО. Сегодня он начальник военного учебного центра при Тверском государственном техническом университете.

«У нас достойная молодежь. Это наше будущее, наша гордость, - подчеркнул полковник Баранчиков. - Как каждый алмаз требует огранки, так и мы делаем наших ребят более мужественными, ответственными. Чтобы они думали не только о себе, а о своих товарищах, с которыми выполняют задачи. Несмотря на то, что сейчас это учебные задачи. С молодежью очень приятно работать, и я уверен, что им тоже нравится. Мы провели уже 10 сборов, и слышим только положительные отзывы».

Виталий Королев также передал дипломы участникам первого потока региональной программы «Герои Верхневолжья».

Почетной грамотой Губернатора Тверской области отмечена руководитель регионального комитета семей воинов Отечества Майя Седова.

Почетное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации» получил начальник отряда аварийно-спасательной службы областного Управления противопожарной службы, защиты населения и территорий Виталий Сопко.

Высоких наград удостоены еще ряд достойных граждан региона.

На церемонии награждения. Фото: ПТО.

На церемонии награждения. Фото: ПТО.

На церемонии награждения. Фото: ПТО.