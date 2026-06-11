Испытано на себе: Браслеты, спреи, спирали - как работают средства от комаров

Берегись, комар! Фото: Ольга ЮШКОВА.

Меня любят комары. Эта пищащая ошибка природы превращает в пытку любую летнюю прогулку. В открытых кафешках, городском саду или на берегу Волги - везде я чешусь. Что уж говорить о вылазках за город… Хватит это терпеть! Будем тестировать репелленты - средства, призванные не только защитить от зловредных кровососов, но и вернуть, наконец, очарование томных летних закатов.

Поскольку действие всех средств, которые можно использовать на улице, я испытала на себе, поделюсь с читателями тверской «Комсомолки» полученным опытом.

БРАСЛЕТ ОТ КОМАРОВ

Это чудо-средство я протестировала нынешним летом впервые, получив в подарок. Сначала приняла вещицу за резинку для волос (бывают такие - силиконовые, в виде замкнутой спиральки). Оказалось, что эту «резинку» необходимо надеть на руку или на ногу. Тогда, как обещает производитель, ни один комар не подлетит.

Антикомариный браслет. Фото: Виктория ТУШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Что могу сказать: запах от браслета сильный. Шедшие со мной рядом люди обращали внимание: пахнет. Не сказать, что противно (какие-то эфирные масла с химической ноткой), но очень густо.

Эффективность же довольно условная. Комары таки вокруг вились и даже кусали. Но немного меньше, чем обычно. Возможно, стоит надеть такие браслеты на обе руки да обе ноги? Но тогда определённо можно задохнуться.

Плюсы: не вызвал аллергии (индивидуально); доступная цена; хоть какая-то защита.

Минусы: эффективность недостаточная; резкий запах.

Где купить: маркетплейсы.

СПИРАЛЬ

Спирали от комаров известны многим: их закупают на дачу, берут с собой любители пеших походов. Пока ты окуриваешься дымком, комары действительно не едят.

Но использовать такое средство в городе не представляется возможным. Во-первых, спирали дымят и пахнут. Запершить в горле может не только у вас. Во-вторых, стоит подуть ветерку, и комары тут как тут.

Да, ещё момент. Некоторые спиральки ещё и разжечь - целая наука. Не горят, и всё тут...

Плюсы: подойдут для безветренных мест, например, дачной веранды, шатра.

Минусы: запах и дым; неэффективно при ветре; сложно разжечь.

Где купить: маркетплейсы, большие супермаркеты, хозяйственные магазины.

АЭРОЗОЛЬНЫЕ РЕПЕЛЛЕНТЫ

Вот тут все сто баллов по эффективности! Единственное средство, которое в моём случае действительно сработало. Обильно обольёшься - и про комаров часа на два забываешь. Гудят, конечно, кровопийцы, но близко нос не суют.

Ядовит, но эффективен. Фото: Виктория ТУШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Однако химии в этих аэрозолях, как говорится, до дури. Можно спровоцировать кашель, аллергическую реакцию. Так что тестируйте осторожно и поливайтесь в стороне от других людей. Не повторяйте моей ошибки: обязательно задерживайте дыхание во время обработки!

Придя домой, как бы вы ни устали, всё тщательно смойте. А ещё следите, чтобы домашние питомцы не облизали ваши обработанные руки или ноги.

Плюсы: работают!

Минусы: токсичность.

Где купить: маркетплейсы, аптеки, супермаркеты, хозяйственные магазины.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА

Говорят, от назойливых кровососов эффективны эфирные масла. Это я тоже проверила, закупившись самыми рекомендуемыми: эфирными маслами ванили, эвкалипта, сосны, лаванды и лимона.

Несколько капель масла следует добавить в крем для тела и намазаться им. Либо накапать масло в воду и распылить полученную эмульсию на одежду (помните, на масла тоже возможны аллергические реакции).

Как спа-средство - красота. Запах - ммм… На этом, пожалуй, всё. В моём случае масла в креме не сработали. Зато сработал другой метод (советовать его не буду, лишь делюсь опытом) - помазать самые привлекательные для комаров зоны (лодыжки, кисти рук и т. д.) эфирным маслом, ничем его не разбавляя. На какое-то время нюх у комаров действительно отшибает. Правда, ненадолго. Но всё тело так не обработаешь.

Кстати, точно так же работает и обычный парфюм. Делюсь лайфхаком: если вас окружили комары, а под рукой ничего, кроме флакончика духов, нет, попшикайте на ноги и руки. Кощунство и расточительство, но иногда это единственный вариант уцелеть.

Плюсы: ароматерапия.

Минусы: эффект слабый.

Где купить: маркетплейсы, аптеки.

А ЕСЛИ ДОМА?

А если вы находитесь дома, лучшее, что можно придумать, - просто не пустить комара в квартиру. Да, есть фумигаторы. Они эффективны, но далеко не безопасны. Можно оросить домашний текстиль тем же эфирным маслом. Или нажарить кофе, чей запах, говорят, кровососы не любят. Или разложить у всех окон полынь. Но зачем там мучиться? Москитная сетка - идеальный выход. Тоже испытано на себе.