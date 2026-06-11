«НеДеткиРОК»: В Твери состоится очередной фестиваль молодых музыкантов

Будет весело. Фото: Светлана Варченко

13 июня в Городском саду Твери на сцене «Ракушка» пройдет молодежный рок-фестиваль «НеДеткиРОК» (6+). Мероприятие объединит молодые музыкальные коллективы и подарит зрителям день качественной живой музыки. Фестиваль пройдет в формате конкурса. Молодые музыкальные команды представят свои лучшие композиции, а жюри определит сильнейших. Победители получат памятные грамоты и приятные призы. Помимо конкурсной программы, для гостей и участников мероприятия выступят опытные музыкальные коллективы. Их задача – продемонстрировать высокий уровень исполнительского мастерства и задать энергичный ритм всему фестивалю.

Вход на фестиваль свободный для всех желающих, участие коллективов так же на добровольной основе. Проект полностью не коммерческий. Откуда взялась идея такого – фестиваля ответил один из инициаторов и воплотителей проекта Дмитрий Варченко:

«Изначально проект стартовал под названием «СахаРок». Это был молодёжный фестиваль, который проводился в стенах местного ДК. После трех лет формата "ДК" появилось желание сделать событие городским: перенести мероприятие в центр города, чтобы оно стало заметным культурным событием для всей Твери. В результате был проведён ребрендинг фестиваль – получил новое название «НеДеткиРОК», а местом проведения стал Городской сад в центре города, сцена «Ракушка».

Первоначальная команда организаторов фестиваля, именно они запустили проект на базе ДК и затем стали его развивать: это рок-сообщество Твери — музыканты, волонтеры, энтузиасты, заинтересованные в поддержке молодых рок групп».

Оказалось, что фестиваль проводится ежегодно с 2023 года, в этом году фестиваль будет четвертый. Супруга Дмитрия — Светлана Варченко рассказала о своих впечатлениях от фестиваля и обозначила какую пользу он приносит участникам по мнению организаторов:

«Такой фестиваль конкурс оставляет исключительно яркие впечатления. Радует высокое качество выступлений юных музыкантов: видно, что ребята серьёзно относятся к делу, много репетируют и искренне любят рок музыку. Это взрыв эмоций и настоящий праздник для всех, кто любит гитарные рифы и драйвовые барабаны! Совсем юные участники, а уже такие техничные и харизматичные на сцене. Особенно приятно наблюдать поддержку между участниками — никакой зависти, только взаимное уважение. После такого фестиваля понимаешь: рок музыка в надёжных руках!

Задумано что фестиваль — больше, чем просто конкурс. Это важный проект для развития молодёжной культуры, который даёт юным музыкантам шанс заявить о себе на широкой площадке; помогает найти единомышленников и создать новые творческие коллективы; популяризирует живое исполнение и интерес к инструментальной музыке среди подростков; вовлекает аудиторию в активное слушание — здесь не просто сидят в зале, а поют, танцуют, поддерживают артистов».

Рок-группа «Осознание» из Вышнего Волочка уже не в первый год посещает фестиваль, они были призёрами первого фестиваля, гостями второго. Фронтмен Илья Волков поделился впечатлением как участник:

«Очень классная движуха, новые знакомства! С большинством коллективов до сих пор на связи, делаем и творим. Едем показать и посмотреть, чему научились за проделанное время. Музыканту не только в Тверской области, а везде достаточно трудно развиваться, но не невозможно. Нужно творить, пахать и будет успех! Организаторам отдельное спасибо и респект!».

Так же Илья отметил, что коллектив не волнуется, поскольку после того как их заметили на таких фестивалях, которые организаторы ранее проводили, коллектив начали приглашать на «взрослые» концерты, где они ещё больше нашли тверских друзей и поклонников, с которыми теперь с нетерпением и радостью ждут встречи.