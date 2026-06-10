День России 12 июня 2026 в Твери: программа праздника, перекрытие дорог

В честь праздника отдыхаем три дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

12 июня 2026 года (это будет пятница) Тверь вместе со всей страной будет праздновать День России. В программе праздничных мероприятий: концертные программы, молодёжные акции, спортивные события (в том числе фестиваль лёгкой атлетики), мастер-классы, игры и познавательные часы. Читайте программу празднования и информацию о перекрытии дорог.

Программа празднования Дня России 12 июня 2026 года в Твери

Спортивные мероприятия

Зрелищный фестиваль лёгкой атлетики «Атлетик Лига» (6+) стартует 12 июня в 11:00 на Театральной площади. В связи с этим с вечера 10 июня здесь будут перекрыты дороги (читайте подробнее ниже). Сильнейшие атлеты из России, Беларуси и Казахстана выступят в дисциплинах прыжок с шестом и прыжок в длину. Планируется, что почётным гостем соревнований станет олимпийская чемпионка Ирина Привалова.

В клубе по месту жительства «Матрица» (наб. Афанасия Никитина, 24а) в День России состоится спортивный праздник «Вперёд!» (0+). Начало в 11:00.

Концерты

В 12:00 в городском саду начнётся праздничная концертная программа «Россия - это мы!» (0+). Перед зрителями выступят тверские творческие коллективы. Неподалёку будут организованы мастер-классы для всей семьи.

Праздничную концертную программу в честь Дня России покажут в парке Победы (0+). Начало в полдень.

На концерт «Поём вместе о России» (0+) также в 12:00 приглашает ДК «Затверецкий» (ул. Академика Туполева, 105).

В 15:00 праздничный концерт «Люблю тебя, моя Россия!» (0+) начнётся в библиотеке семейного чтения имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, что на проспекте Победы, 32/3.

Час поэзии «Эти слова о тебе, Россия!» (6+) можно будет посетить в библиотеке имени Герцена. Каждый сможет не только послушать, но и прочесть любимые стихотворения, посвящённые нашей Родине. Начало в 15:00.

Выставки со свободным входом

12 июня в честь праздника Тверской городской музейно-выставочный центр (ул. Советская, 54) приглашает на бесплатные выставки:

- «Земля родная» (0+). Экспозиция выставки под традиционным названием «Земля родная» собрала творения 80 художников - членов Петровской академии наук и искусств, всего около 150 произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства.

- «Прогулки с Пушкиным» (0+) - это сборная выставка работ художников Москвы и Санкт-Петербурга. Все работы написаны в «пушкинских» местах. Гости увидят церкви, мосты, пейзажи, интерьеры залов, а также иллюстрации к произведениям Александра Сергеевича.

- «Неюбилейная выставка» (12+) - персональная выставка тверского художника Владимира Васильева собрала около 40 свежих работ, которые раньше никогда не экспонировались.

Работать выставки будут с 11:00 до 19:00.

Молодёжные акции, патриотические уроки, мастер-классы

12 июня 2026 года в 11:00 в библиотечном центре на ул. Софьи Перовской, 12 пройдёт урок патриотического воспитания «Горжусь тобой, моя Россия!» (6+).

В детском зале тверской «Герценки» (Тверской пр-т, 5) в 11:00 начнётся виртуальная экскурсия по необычным местам России с творческим мастер-классом (6+).

В 12:00 на территории мультимедийного парка «Россия - моя история» (наб. Лазури, 9а) состоится молодёжная акция «Я люблю тебя, Россия!» (6+).

Познавательные часы, игры, викторины и мастер-классы также готовят 12 июня в филиалах городской библиотечной системы, ДК, клубах по месту жительства (полную программу смотрите по ссылке).

Перекрытие дорог в Твери в День России 12 июня 2026 года

В связи с проведением соревнований по лёгкой атлетике для движения всех видов транспорта и парковки будет перекрыта Театральная площадь. Ограничения планируют ввести с 22:00 среды 10 июня. Откроют проезд по окончании всех мероприятий. Для водителей установят временные знаки дорожного движения.