Советы тверского врача: Как избежать проблем со здоровьем в жару

В знойные дни стоит следовать некоторым правилам, чтобы не перегреться и наслаждаться летом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пошла жара. Эта фраза вновь актуальна для Твери и в целом Верхневолжья. Днем там, где нет тени, солнце, можно сказать, пропекает до костей, температура на этой неделе стремится к 30 градусам, а в пятницу синоптики прогнозируют и 31. В выходные, правда, зной, если верить Гидрометцентру, уже спадет. Однако впереди еще немало жарких летних дней. В связи с этим мы решили напомнить о том, каких советов стоит придерживаться, чтобы не перегреться и избежать проблем со здоровьем, когда солнца шпарит острый луч.

С рекомендациями нам помогла доктор медицинских наук, кардиолог, главврач тверской горбольницы № 6 Наталья Соколова.

СОВЕТ ПО НАХОЖДЕНИЮ ПОД СОЛНЦЕМ

Стоит избегать длительных прогулок и вообще долгого нахождения под открытым солнцем в зной. Особенно в период с 11 утра до 4-5 часов вечера. Любителям позагорать лучше делать это в безопасные часы: до 11 и после 16 часов. В этот период солнечная активность ниже.

СОВЕТ ПО ОДЕЖДЕ

Если солнце палит и жжет, необходимо носить одежду светлых тонов из натурального материала типа хлопка или льна. Наденете синтетику - будете сильно потеть. Также стоит защитить голову: носить легкие головные уборы из натуральных материалов.

СОВЕТЫ ПО ПИТЬЮ И ЕДЕ

Нужно пить минимум 1,5-2 литра чистой (негазированной) воды в день. Если организм требует больше, пейте больше. При этом не стоит в жару злоупотреблять ледяной водой, это может привести к спазму или простуде, а также спровоцировать повышенное потоотделение. Лучше пить прохладную воду комнатной температуры. В воду можно добавить дольку лимона или апельсина.

Не стоит пить газировку. Тем более в зной опасны спиртные напитки, особенно крепкие.

Из еды в жару лучше отдавать предпочтение овощам, фруктам, есть нежирное (например, куриное) мясо, а лучше рыбу.

СОВЕТ ПО КУПАНИЮ

В жару хорошо искупаться. Но стоит помнить об одном правиле: в воду надо заходить не спеша, медленно, чтобы не было резкого перепада температур. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Иначе может произойти спазм сосудов, приводящий к инфаркту или инсульту.

Загорать надо грамотно, в холодную воду с жары заходить спокойно. Прыгать стоит только людям со здоровыим сосудами и сердцем. Фото: Ольга ТРОФИМОВА. Перейти в Фотобанк КП

СОВЕТЫ «СЕРДЕЧНИКАМ»

Им особенно необходимо быть осторожными в жару. Важно контролировать самочувствие: измерять давление и пульс утром, днем и вечером. Не забывать о назначенных лекарствах.

«Сердечникам», гипертоникам в зной не стоит перенапрягаться, например, на том же огороде. Лучше совсем отложить работу вниз головой, действий, требующих сильных наклонов, поднятия тяжестей.

СОВЕТ В СЛУЧАЕ ТЕПЛОВОГО УДАРА

Перегрев в жару на солнце может привести к тепловому удару. Это опасное для организма состояние, при котором требуется медпомощь. Среди симптомов теплового удара могут быть такие, как сильная жажда и сухость во рту, повышение температуры тела, предобморочное состояние или обморок, головокружение, покраснение кожи или, наоборот, бледность, учащенный пульс, одышка, нарушение координации, головная боль, тошнота и даже судороги.

При таких симптомах и вообще, если человеку плохо при жаре, необходимо немедленно вызывать скорую. До приезда медиков пострадавшего надо поместить в тень, расстегнуть одежду, чтобы тело дышало, напоить и даже побрызгать водой (не ледяной). Хорошо бы обернуть влажным прохладным полотенцем или простыней, приложить холодный компресс ко лбу.

Берегите себя, наслаждайтесь летом и будьте здоровы!