В Твери назвали победителей конкурса «Женщина года»

В Твери подвели итоги конкурса «Женщина года – 2025». Церемония награждения победительниц состоялась на заседании региональной общественной организации «Женская Ассамблея». Оно прошло на территории ЗАО «Хлеб», руководитель которого Нина Болгова многие годы является почетным президентом «Женской Ассамблеи».
В торжественном мероприятии приняли участие министр демографической и семейной политики региона Анна Буданцева, председатель Общественной палаты города Твери Вадим Рыбачук, президент «Женской Ассамблеи», заместитель главы администрации Твери Людмила Хоменко, председатель «Женской Ассамблеи» Светлана Шилова.
Конкурс проводится уже более 20 лет. Его задача – отметить и поддержать женщин, которые вносят значительный вклад в развитие Тверского региона. За все эти годы в нем приняли участие более 600 представительниц различных профессий.
В этом году заявки принимались до 15 мая в пяти номинациях. Всего поступило 28 заявок из 15 муниципальных образований Тверской области. В течение двух недель члены организационного комитета рассматривали заявки, оценивали значимость заслуг.
– Наши женщины талантливы везде: в профессии, в семье, в общественной и волонтерской работе, – сказала Людмила Хоменко. – Региональному отделению «Женская Ассамблея» скоро исполнится 30 лет. Именно такая площадка, где мы собираемся вместе, позволяет представительницам всех муниципалитетов Тверской области обмениваться опытом, рассматривать актуальные вопросы и учиться друг у друга.
Итак, пять номинаций, но гораздо больше победителей.
В этой номинации первое место заняла Зоя Соловьева из Осташкова. Вместе с супругом, протоиереем Алексием, она воспитывает шестерых детей и двоих внуков. Зоя Владимировна является регентом церковного хора, главным организатором и администратором всех приходских социальных проектов. Кроме того, она ведет занятия в Воскресной школе и является администратором информационного сообщества «Селигерский Приход».
Интересно, что в этой номинации первое место разделили сразу шесть участниц конкурса. Это Надежда Задонская из Вышнего Волочка, Светлана Смирнова из Твери, Елизавета Холодкова – жительница поселка Редкино, Валентина Горбачева (поселок Рамешки), Ирма Орлова из Осташкова и Галина Колесникова (Ржев).
В заслугу Надежде Задонской поставили то, что она уделяет большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В 2018 году она издала книгу «Вышневолоцкий комсомол. Страницы истории». Главным делом своей жизни считает работу по поддержке участников специальной военной операции, с 2023 года руководит волонтерской группой «СВО сети».
Светлана Смирнова работает на Тверском вагоностроительном заводе. С 2022 года занимается общественной деятельностью, лидер волонтерской группы «ТвориДобро 69». Сейчас она является членом Тверского областного отделения «Боевое братство», а также помощником руководителя военно-патриотического клуба десантного профиля «Сириус».
Елизавета Холодкова – педагог-дефектолог в школе № 1 поселка Редкино, многодетная мама, более 10 лет занимается волонтерством, оказывает помощь в организации и проведении детско-юношеских спортивных мероприятий в Тверской области.
Валентина Горбачева – заведующая Некрасовским сельским Домом культуры, бригадир волонтерской группы «69 регион. За победу», ветеран труда.
Ирма Орлова с 2023 года является социальным координатором Фонда «Защитники Отечества», курирует Осташковский, Селижаровский и Пеновский муниципальные округа.
Галина Колесникова – участница движения «Волонтеры серебряного возраста», вносит вклад в общественную деятельность. Она постоянный участник спартакиад для пожилых людей. В этом году была награждена благодарственными письма за активное участие в помощи бойцам СВО как участник волонтерской группы «Твори Добро».
«БЕРЕГИНЯ ДЕРЕВЕНСКОГО УКЛАДА»
Победителем в этой номинации стала Наталья Захарова из Осташкова. Она работает директором Сорожской основной общеобразовательной школы, также учителем биологии и химии.
Двум участницам присудили первое место в этой номинации: Кире Букановой из Твери и Ирине Местечко из ЗАТО Озерный. Кира Буканова – врач-стоматолог, член организации ветеранов «Боевое братство», оказывает гуманитарную и благотворительную помощь военнослужащим в зоне СВО.
Ирина Местечко работает в полевом учреждении Центрального банка РФ, активно взаимодействует с воинскими подразделениями по вопросам банковского обслуживания военнослужащих, проводит разъяснительную работу.
1-е местов этой номинации также разделили несколько участниц. Это Вера Смирнова из Калязина, большую часть своей жизни проработавшая в школе. В 2022 году она решилась круто поменять профессию и перешла на работу в сферу культуры – Нерльский СДК в селе Капшино. Следующий победитель – Наталия Чижова из Кашина. Она является руководителем школьного театра «Маска». Ольга Ключкина из Кимр (также первое место в данной номинации), работает в Кашинской детской школе искусств. Надежда Морозова – директор ДМШ им. В.В. Андреева в Бежецке, инициатор музыкальных форумов различного уровня на базе школы.
Всем участникам, занявшим призовые места, были вручены дипломы и памятные сувениры.