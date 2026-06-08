В Твери назвали победителей конкурса «Женщина года»

Торжественная церемония прошла на ЗАО "Хлеб". Фото: пресс-служба администрации города Твери

В Твери подвели итоги конкурса «Женщина года – 2025». Церемония награждения победительниц состоялась на заседании региональной общественной организации «Женская Ассамблея». Оно прошло на территории ЗАО «Хлеб», руководитель которого Нина Болгова многие годы является почетным президентом «Женской Ассамблеи».

В торжественном мероприятии приняли участие министр демографической и семейной политики региона Анна Буданцева, председатель Общественной палаты города Твери Вадим Рыбачук, президент «Женской Ассамблеи», заместитель главы администрации Твери Людмила Хоменко, председатель «Женской Ассамблеи» Светлана Шилова.

Женщины года. Фото: пресс-служба администрации города Твери

ПОСТУПИЛО 28 ЗАЯВОК

Конкурс проводится уже более 20 лет. Его задача – отметить и поддержать женщин, которые вносят значительный вклад в развитие Тверского региона. За все эти годы в нем приняли участие более 600 представительниц различных профессий.

В этом году заявки принимались до 15 мая в пяти номинациях. Всего поступило 28 заявок из 15 муниципальных образований Тверской области. В течение двух недель члены организационного комитета рассматривали заявки, оценивали значимость заслуг.

– Наши женщины талантливы везде: в профессии, в семье, в общественной и волонтерской работе, – сказала Людмила Хоменко. – Региональному отделению «Женская Ассамблея» скоро исполнится 30 лет. Именно такая площадка, где мы собираемся вместе, позволяет представительницам всех муниципалитетов Тверской области обмениваться опытом, рассматривать актуальные вопросы и учиться друг у друга.

Итак, пять номинаций, но гораздо больше победителей.

На конкурс было заявлено 5 номинаций. Фото: пресс-служба администрации города Твери

«МНОГОДЕТНАЯ МАМА – ОПОРА И СЕРДЦЕ СЕМЬИ»

В этой номинации первое место заняла Зоя Соловьева из Осташкова. Вместе с супругом, протоиереем Алексием, она воспитывает шестерых детей и двоих внуков. Зоя Владимировна является регентом церковного хора, главным организатором и администратором всех приходских социальных проектов. Кроме того, она ведет занятия в Воскресной школе и является администратором информационного сообщества «Селигерский Приход».

«СИЛА ЖЕНЩИНЫ – СИЛА ПОБЕДЫ»

Интересно, что в этой номинации первое место разделили сразу шесть участниц конкурса. Это Надежда Задонская из Вышнего Волочка, Светлана Смирнова из Твери, Елизавета Холодкова – жительница поселка Редкино, Валентина Горбачева (поселок Рамешки), Ирма Орлова из Осташкова и Галина Колесникова (Ржев).

В заслугу Надежде Задонской поставили то, что она уделяет большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В 2018 году она издала книгу «Вышневолоцкий комсомол. Страницы истории». Главным делом своей жизни считает работу по поддержке участников специальной военной операции, с 2023 года руководит волонтерской группой «СВО сети».

Светлана Смирнова работает на Тверском вагоностроительном заводе. С 2022 года занимается общественной деятельностью, лидер волонтерской группы «ТвориДобро 69». Сейчас она является членом Тверского областного отделения «Боевое братство», а также помощником руководителя военно-патриотического клуба десантного профиля «Сириус».

Елизавета Холодкова – педагог-дефектолог в школе № 1 поселка Редкино, многодетная мама, более 10 лет занимается волонтерством, оказывает помощь в организации и проведении детско-юношеских спортивных мероприятий в Тверской области.

Валентина Горбачева – заведующая Некрасовским сельским Домом культуры, бригадир волонтерской группы «69 регион. За победу», ветеран труда.

Ирма Орлова с 2023 года является социальным координатором Фонда «Защитники Отечества», курирует Осташковский, Селижаровский и Пеновский муниципальные округа.

Галина Колесникова – участница движения «Волонтеры серебряного возраста», вносит вклад в общественную деятельность. Она постоянный участник спартакиад для пожилых людей. В этом году была награждена благодарственными письма за активное участие в помощи бойцам СВО как участник волонтерской группы «Твори Добро».

«БЕРЕГИНЯ ДЕРЕВЕНСКОГО УКЛАДА»

Победителем в этой номинации стала Наталья Захарова из Осташкова. Она работает директором Сорожской основной общеобразовательной школы, также учителем биологии и химии.

На заседании "Женской Ассамблеи". Фото: пресс-служба администрации города Твери

«АНГЕЛ ЗАБОТЫ»

Двум участницам присудили первое место в этой номинации: Кире Букановой из Твери и Ирине Местечко из ЗАТО Озерный. Кира Буканова – врач-стоматолог, член организации ветеранов «Боевое братство», оказывает гуманитарную и благотворительную помощь военнослужащим в зоне СВО.

Ирина Местечко работает в полевом учреждении Центрального банка РФ, активно взаимодействует с воинскими подразделениями по вопросам банковского обслуживания военнослужащих, проводит разъяснительную работу.

«СИЛА ИСКУССТВА – НАСЛЕДИЕ БУДУЩЕГО»

1-е местов этой номинации также разделили несколько участниц. Это Вера Смирнова из Калязина, большую часть своей жизни проработавшая в школе. В 2022 году она решилась круто поменять профессию и перешла на работу в сферу культуры – Нерльский СДК в селе Капшино. Следующий победитель – Наталия Чижова из Кашина. Она является руководителем школьного театра «Маска». Ольга Ключкина из Кимр (также первое место в данной номинации), работает в Кашинской детской школе искусств. Надежда Морозова – директор ДМШ им. В.В. Андреева в Бежецке, инициатор музыкальных форумов различного уровня на базе школы.

Приехали участницы из 15 муниципальных образований. Фото: пресс-служба администрации города Твери

Всем участникам, занявшим призовые места, были вручены дипломы и памятные сувениры.